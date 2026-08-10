Đàm Vĩnh Hưng gây xôn xao mạng xã hội

Sau chương trình Cam Gala diễn ra tại Hà Nội ngày 19/7, tên tuổi Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ được nhắc đến nhiều trên các diễn đàn mạng xã hội. Bên cạnh những màn trình diễn sôi động với loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi như Lâu đài tình ái, Anh đau từ lúc em đi, Biển tình, Say tình... Đàm Vĩnh Hưng còn gây chú ý khi song ca cùng ca sĩ trẻ MCK ca khúc Nếu như ta chẳng còn.

Ngay sau đêm nhạc, màn kết hợp giữa Đàm Vĩnh Hưng và MCK nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Theo thống kê được Socialite công bố, trong vòng một tuần sau chương trình, Đàm Vĩnh Hưng đứng ở vị trí số 1 với 9.721 lượt thảo luận.

Đàm Vĩnh Hưng khiến khán giả trẻ phát cuồng.

Tiếp nối thành công của đêm diễn tại Hà Nội, Cam Gala 2026 tiếp tục diễn ra vào ngày 8/8 tại TP.HCM. Dù MCK xin rút khỏi chương trình trước ngày diễn, sự xuất hiện của Đàm Vĩnh Hưng vẫn nhận được sự hưởng ứng lớn từ khán giả.

Tại đêm nhạc, khoảng 10.000 khán giả liên tục hò reo và đồng loạt hát theo Đàm Vĩnh Hưng. Đặc biệt, khi nam ca sĩ hát chay một đoạn ca khúc từng được MCK thể hiện, hàng nghìn khán giả phía dưới lập tức hưởng ứng hát theo tạo nên bầu không khí sôi động.

Tương tự đêm diễn tại Hà Nội, những khoảnh khắc của Đàm Vĩnh Hưng tại Cam Gala TP.HCM tiếp tục được nhiều fanpage và người hâm mộ chia sẻ trên mạng xã hội.

Qua hai đêm diễn, có thể thấy Đàm Vĩnh Hưng đang tạo được sự chú ý đáng kể với một bộ phận khán giả trẻ. "Ông hoàng nhạc Việt" một thời còn được người hâm mộ gọi bằng biệt danh mới là "Đàm tổng". Nam ca sĩ cũng nhanh chóng đón nhận sự thay đổi này, chủ động tiếp cận khán giả trẻ và lập tài khoản trên Threads.