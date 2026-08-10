Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đàm Vĩnh Hưng gây xôn xao mạng xã hội

| | Lifestyle

Mấy ngày nay, mạng xã hội tràn ngập thông tin về Đàm Vĩnh Hưng.

Sau chương trình Cam Gala diễn ra tại Hà Nội ngày 19/7, tên tuổi Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ được nhắc đến nhiều trên các diễn đàn mạng xã hội. Bên cạnh những màn trình diễn sôi động với loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi như Lâu đài tình ái, Anh đau từ lúc em đi, Biển tình, Say tình... Đàm Vĩnh Hưng còn gây chú ý khi song ca cùng ca sĩ trẻ MCK ca khúc Nếu như ta chẳng còn.

Ngay sau đêm nhạc, màn kết hợp giữa Đàm Vĩnh Hưng và MCK nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Theo thống kê được Socialite công bố, trong vòng một tuần sau chương trình, Đàm Vĩnh Hưng đứng ở vị trí số 1 với 9.721 lượt thảo luận.

Đàm Vĩnh Hưng gây xôn xao mạng xã hội- Ảnh 1.

Đàm Vĩnh Hưng khiến khán giả trẻ phát cuồng.

Tiếp nối thành công của đêm diễn tại Hà Nội, Cam Gala 2026 tiếp tục diễn ra vào ngày 8/8 tại TP.HCM. Dù MCK xin rút khỏi chương trình trước ngày diễn, sự xuất hiện của Đàm Vĩnh Hưng vẫn nhận được sự hưởng ứng lớn từ khán giả.

Tại đêm nhạc, khoảng 10.000 khán giả liên tục hò reo và đồng loạt hát theo Đàm Vĩnh Hưng. Đặc biệt, khi nam ca sĩ hát chay một đoạn ca khúc từng được MCK thể hiện, hàng nghìn khán giả phía dưới lập tức hưởng ứng hát theo tạo nên bầu không khí sôi động.

Tương tự đêm diễn tại Hà Nội, những khoảnh khắc của Đàm Vĩnh Hưng tại Cam Gala TP.HCM tiếp tục được nhiều fanpage và người hâm mộ chia sẻ trên mạng xã hội.

Qua hai đêm diễn, có thể thấy Đàm Vĩnh Hưng đang tạo được sự chú ý đáng kể với một bộ phận khán giả trẻ. "Ông hoàng nhạc Việt" một thời còn được người hâm mộ gọi bằng biệt danh mới là "Đàm tổng". Nam ca sĩ cũng nhanh chóng đón nhận sự thay đổi này, chủ động tiếp cận khán giả trẻ và lập tài khoản trên Threads.

Theo Hoa Bay

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui dồn dập tới ngay sau sinh nhật tỷ phú Phạm Nhật Vương và tập đoàn

Tin vui dồn dập tới ngay sau sinh nhật tỷ phú Phạm Nhật Vương và tập đoàn Nổi bật

Tình hình nơi bán cafe của nam ca sĩ U60 đình đám một thời

Tình hình nơi bán cafe của nam ca sĩ U60 đình đám một thời Nổi bật

Việt Nam có ca sĩ đẹp trong trẻo như "tình đầu quốc dân", lấy chồng đại gia nghìn tỷ rồi nghỉ ca hát

Việt Nam có ca sĩ đẹp trong trẻo như "tình đầu quốc dân", lấy chồng đại gia nghìn tỷ rồi nghỉ ca hát

23:10 , 10/08/2026
Láng giềng Việt Nam đóng cửa 1 vườn quốc gia nổi tiếng do cháy rừng: Diện tích bị ảnh hưởng hàng trăm ha

Láng giềng Việt Nam đóng cửa 1 vườn quốc gia nổi tiếng do cháy rừng: Diện tích bị ảnh hưởng hàng trăm ha

22:59 , 10/08/2026
10 mỹ nhân có thân hình đẹp nhất Trung Quốc: Cổ Lực Na Trát xếp thứ 4, hạng 1 không ai có thể đánh bại

10 mỹ nhân có thân hình đẹp nhất Trung Quốc: Cổ Lực Na Trát xếp thứ 4, hạng 1 không ai có thể đánh bại

22:48 , 10/08/2026
NSND Ngọc Giàu tới thăm nữ NSND quyền lực miền Nam: "Bây giờ em cũng tàn rồi"

NSND Ngọc Giàu tới thăm nữ NSND quyền lực miền Nam: "Bây giờ em cũng tàn rồi"

22:20 , 10/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên