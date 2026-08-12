Cận cảnh dinh thự lớn nhất Bồ Đào Nha, giá hơn 760 tỷ đồng của Ronaldo, nơi được cho là diễn ra hôn lễ bí mật với Georgina

Ngày 11/8, Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez khiến người hâm mộ bất ngờ khi xác nhận đã chính thức trở thành vợ chồng. Hôn lễ diễn ra trong một buổi lễ dân sự riêng tư tại Cascais, Bồ Đào Nha, với 5 người con có mặt.

Điều đáng nói là địa điểm cụ thể của buổi lễ vẫn chưa được Ronaldo và Georgina công bố. Tuy nhiên, theo MARCA, nhiều khả năng hôn lễ diễn ra tại chính dinh thự của Ronaldo ở khu vực Quinta da Marinha, Cascais - nơi được xây dựng hoàn toàn theo nhu cầu của gia đình. Nếu giả thuyết này chính xác, đây quả thực là một địa điểm đặc biệt cho ngày trọng đại của cặp đôi.

Dinh thự trị giá hơn 760 tỷ đồng

Nằm tại Quinta da Marinha, một trong những khu vực nghỉ dưỡng cao cấp nhất Cascais, dinh thự của Ronaldo được xây dựng trong nhiều năm và được thiết kế như một không gian riêng tư dành cho gia đình.

Theo Architectural Digest Italia, căn nhà có diện tích khoảng 5.000 m², nằm trên khu đất rộng tới 12.000 m² và có giá trị khoảng 25 triệu euro, tương đương hơn 760 tỷ đồng. Đây từng được giới truyền thông mô tả là một trong những căn nhà lớn và đắt giá bậc nhất Bồ Đào Nha.

Ảnh: Semena

Ảnh: footyemporium

Ảnh: footyemporium

Ảnh: footyemporium

Ronaldo đã cho xây dựng căn biệt thự từ đầu thay vì mua một bất động sản có sẵn. Quá trình hoàn thiện kéo dài nhiều năm, với mục tiêu tạo ra một nơi đủ rộng rãi và riêng tư để gia đình anh có thể nghỉ ngơi tại quê nhà.

Khu đất rộng khoảng 12.000 m², trong khi riêng phòng ngủ chính rộng khoảng 300 m². Căn nhà có tổng cộng 8 phòng ngủ, cùng hàng loạt tiện ích phục vụ cuộc sống của một gia đình siêu giàu.

Bên trong có gì?

Dinh thự được thiết kế theo phong cách hiện đại, với những không gian sinh hoạt rộng lớn và hệ thống tiện ích chẳng khác gì một khu nghỉ dưỡng tư nhân.

Các tiện nghi được nhắc đến gồm hồ bơi trong nhà và ngoài trời, phòng gym, spa, rạp chiếu phim, sân bowling và gara ngầm lớn.

Một số nguồn trước đó còn cho biết căn nhà được trang bị đá cẩm thạch Italy, các chi tiết mạ vàng và một bức tranh tường Louis Vuitton được thiết kế riêng. Khuôn viên cũng có không gian vui chơi dành cho những người con của Ronaldo.

Ảnh: footyemporium

Với khuôn viên rộng hàng chục nghìn mét vuông và mức độ riêng tư cao, đây rõ ràng là địa điểm phù hợp nếu Ronaldo và Georgina muốn tổ chức một hôn lễ hoàn toàn kín đáo.

Thay vì thuê khách sạn, nhà thờ hay địa điểm sự kiện rồi đối mặt với hàng loạt ống kính bên ngoài, việc tổ chức ngay trong khuôn viên tư gia sẽ giúp cặp đôi kiểm soát tối đa không gian và những người được phép xuất hiện.

Ảnh: IGNV

Hôn lễ càng bí mật, dinh thự càng được chú ý

Trước khi Ronaldo và Georgina xác nhận kết hôn, người hâm mộ từng bị cuốn vào hàng loạt tin đồn về địa điểm tổ chức. Đỉnh điểm xảy ra ngày 8/8, khi hàng nghìn người kéo tới khu vực Nhà thờ Funchal ở Madeira vì tin rằng Ronaldo và Georgina sẽ làm lễ tại đây. Cuối cùng, họ mới phát hiện đám cưới bên trong thuộc về một cặp đôi địa phương hoàn toàn khác.

Ronaldo và Georgina thực tế tổ chức hôn lễ tại Cascais, qua đó tránh được sự náo loạn từng xảy ra ở Madeira. Chính sự kín đáo ấy khiến dinh thự tại Quinta da Marinha được đặc biệt chú ý sau khi cặp đôi công bố tin vui.

Nếu dinh thự này thực sự là nơi Ronaldo và Georgina trao lời thề, thì sau những đồn đoán kéo dài suốt nhiều tháng, họ đã chọn đúng kiểu hôn lễ mà Georgina từng mong muốn: không đám đông, không truyền thông vây kín, chỉ có gia đình và một không gian riêng tư trị giá hơn 760 tỷ đồng.