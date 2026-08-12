Cuộc sống của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thuỵ sau khi vợ tỷ phú qua đời

Doanh nhân Trần Lệ Hoa - vợ của “Đường Tăng” Trì Trọng Thụy qua đời ngày 5/4 tại Bắc Kinh, hưởng thọ 85 tuổi. Bà là một trong những nữ doanh nhân giàu có tại Trung Quốc, sở hữu khối tài sản được truyền thông ước tính khoảng 47 tỷ NDT (hơn 6,7 tỷ USD).

Sau khi vợ qua đời, Trì Trọng Thụy từng được phân chia phần lớn tài sản theo di chúc nhưng sau đó chủ động ký văn bản từ chối quyền thừa kế.

Tên của nam diễn viên cũng được cho là không còn xuất hiện trong danh sách cổ đông của một số công ty thuộc tập đoàn Phú Hoa - đế chế kinh doanh do Trần Lệ Hoa gây dựng. Phần hoạt động kinh doanh được chuyển giao cho các con riêng của nữ doanh nhân.

Trì Trọng Thụy và vợ - nữ tỷ phú Trần Lệ Hoa có gần 40 năm gắn bó trước khi bà qua đời hồi tháng 4.

Tiếp quản bảo tàng, mức lương 77 triệu đồng/tháng

Thay vì tiếp quản việc kinh doanh, Trì Trọng Thụy tiếp tục gắn bó với Bảo tàng Gỗ tử đàn Trung Quốc, nơi ông và vợ từng dành nhiều năm gây dựng. Theo truyền thông Trung Quốc, Trì Trọng Thụy hiện giữ vai trò chủ tịch bảo tàng và nhận mức lương khoảng 20.000 NDT/tháng, tương đương hơn 77 triệu đồng.

Công việc của ông gắn với hoạt động thường ngày tại bảo tàng, từ theo dõi việc bảo quản hiện vật đến các hoạt động trưng bày. Đây cũng là nơi được xem như một phần tâm huyết chung của Trì Trọng Thụy và người vợ quá cố.

Trì Trọng Thụy nổi tiếng với vai Đường Tăng trong “Tây du ký” 1986. Sau khi vợ qua đời, ông tiếp tục gắn bó với công việc tại bảo tàng gỗ tử đàn.

Trước khi Trần Lệ Hoa qua đời, nam diễn viên từng đồng hành với bà trong nhiều hoạt động liên quan đến bảo tàng và văn hóa gỗ tử đàn.

Theo một số nguồn tin, bảo tàng có giá trị văn hóa lớn nhưng không phải lĩnh vực mang lại lợi nhuận cao. Chi phí vận hành và bảo dưỡng lớn khiến nơi này nhiều năm cần sự hỗ trợ tài chính từ tập đoàn gia đình.

Vướng tin đồn tình cảm sau khi vợ qua đời

Bốn tháng sau ngày vợ qua đời, những hình ảnh đời thường của Trì Trọng Thụy tiếp tục thu hút sự chú ý. Gần đây, nam diễn viên được bắt gặp tại một quán ăn ở Bắc Kinh. Ông mặc trang phục giản dị, dùng những món ăn bình dân và sau bữa ăn còn chia phần bánh còn lại thành những miếng nhỏ để cho động vật ăn.

Trước đó, Trì Trọng Thụy vui vẻ trò chuyện, chụp ảnh cùng người hâm mộ và được nhận xét là trông khỏe mạnh, điềm đạm.

Những hình ảnh này cho thấy nam diễn viên không lựa chọn cuộc sống quá phô trương dù từng có thời gian dài gắn bó với một nữ doanh nhân sở hữu khối tài sản hàng tỷ USD.

Trì Trọng Thụy từng bị bắt gặp đi cùng một phụ nữ trẻ trên phố, người này sau đó được xác định là trợ lý lâu năm của nam diễn viên.

Bên cạnh công việc và tài sản, chuyện tình cảm của Trì Trọng Thụy cũng từng gây đồn đoán sau khi bức ảnh ông xuất hiện cùng người phụ nữ trẻ được lan truyền trên mạng xã hội. Do sự việc xảy ra không lâu sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, một số người đặt nghi vấn ông đã có tình mới.

Tuy nhiên sau đó, người phụ nữ xuất hiện bên cạnh ông được xác định là trợ lý, đã làm việc với Trì Trọng Thụy từ năm 2018.

Trì Trọng Thụy sinh năm 1952, xuất thân trong một gia đình có truyền thống trong nghệ thuật kinh kịch tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Năm 1981, ông tốt nghiệp Học viện kịch nói Thượng Hải (Trung Quốc) và từ đó bắt đầu vai trò diễn xuất chuyên nghiệp.

Trong Tây du ký 1986, Trì Trọng Thụy đảm nhiệm vai Đường Tăng. Trong số 3 diễn viên thể hiện vai này, Trì Trọng Thụy chiếm thời lượng nhiều nhất (17 tập ở cả 2 phần).

Thành công của Tây du ký góp phần đưa danh tiếng của Trì Trọng Thụy đạt đến đỉnh cao. Tuy nhiên, ông lại quyết định rời bỏ làng giải trí với lý do muốn tập trung cho đam mê kinh doanh. Điều này khiến công chúng tiếc nuối nhiều năm qua. Sau quyết định giải nghệ, Trì Trọng Thụy kết hôn và có cuộc hôn nhân gần 4 thập kỷ với tỷ phú Trần Lệ Hoa.