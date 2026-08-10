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'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy bị xóa tên khỏi các công ty của vợ tỷ phú

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Trì Trọng Thụy từ bỏ khối tài sản thừa kế khổng lồ. Ông bị loại khỏi danh sách cổ đông của tập đoàn Phú Hoa, sống nhờ sự trợ cấp tài chính của con riêng.

Theo QQ , tỷ phú Trần Lệ Hoa qua đời ngày 5/4, chồng bà là nam diễn viên Trì Trọng Thụy, từng thể hiện vai Đường Tăng trong Tây du ký 1986, nhận được danh tiếng tốt nhờ từ bỏ khối tài sản thừa kế khổng lồ.

Ngay sau khi bà Trần Lệ Hoa qua đời, ngày 8/6, Trì Trọng Thụy đã bị xóa tên khỏi các công ty liên quan của tập đoàn Phú Hoa. Tuy nhiên, khán giả vẫn bắt gặp ông đang mặc vest lịch lãm, quay video quảng bá cho dự án khu dân cư Lệ Uyển Thái Hòa do người vợ quá cố phát triển.

Đây là dự án nhà ở cao cấp cuối cùng do bà Trần Lệ Hoa phê duyệt khi còn sống. Mỗi căn hộ tại đây có giá trung bình 150.000 NDT/m2 nằm tại Đại Hà Vận ở Thông Châu, Bắc Kinh. Trì Trọng Thụy sử dụng danh tiếng của bản thân để hỗ trợ việc kinh doanh của tập đoàn.

Vợ tỷ phú qua đời, "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy vẫn tích cực làm việc, giúp đỡ tập đoàn Phú Hoa.

QQ cho biết thêm sau khi bà Trần Lệ Hoa qua đời đã để lại khối tài sản khổng lồ 47 tỷ NDT (hơn 6,8 tỷ USD). Việc phân chia tài sản của bà Trần Lệ Hoa đã được lên kế hoạch trong thời gian dài với tính hợp pháp rõ ràng và được phân bổ hợp lý. Nhờ đó, sau khi bà qua đời, không có màn tranh giành tài sản kịch tính như các gia tộc giàu có khác.

Trong đó, tài sản kinh doanh cốt lõi của tập đoàn được thừa kế và kiểm soát bởi ba người con. Sự sắp xếp này đảm bảo sự ổn định của doanh nghiệp gia đình, ngăn ngừa xung đột nội bộ do phân tán cổ phần, đồng thời lưu giữ di sản sự nghiệp cả đời của bà.

Lĩnh vực văn hóa tập trung vào Bảo tàng gỗ tử đàn Trung Quốc, thuộc sở hữu chung của gia đình, nhưng việc quản lý được giao cho ông Trì Trọng Thụy. Theo QQ, bảo tàng có giá trị lớn nhưng thực tế không đem lại lợi nhuận. Vé bán hàng ngày ít, chi phí để bảo dưỡng duy trì cao, luôn cần tập đoàn hỗ trợ tiền để duy trì trong nhiều năm qua.

Việc để ông tiếp tục điều hành bảo tàng mang lại sự an ủi tinh thần của nam diễn viên vào những năm tháng cuối đời sau khi mất đi người bạn đời.

Mỗi sáng, ông Trì Trọng Thụy tới bảo tàng lúc 9h, việc đầu tiên là kiểm tra máy đo độ ẩm trong phòng kho, sau đó dạo quanh xưởng, rồi đến phòng trưng bày. Trì Trọng Thụy được cho là nhận mức lương 20.000 NDT mỗi tháng với vai trò chủ tịch của bảo tàng.

Người hâm mộ chụp hình kỷ niệm cùng Trì Trọng Thụy tại bảo tàng gỗ tử đàn.

Ông sống trong ký túc xá và không sở hữu căn nhà nào tại Bắc Kinh. Dù kết hôn với nữ tỷ phú giàu nhất Trung Quốc một thời. Trì Trọng Thụy không lợi dụng mối quan hệ với bà Trần Lệ Hoa để can thiệp vào việc kinh doanh của tập đoàn Phú Hoa, không sống hưởng thụ xa hoa.

Trì Trọng Thụy còn tổ chức các sự kiện để quảng bá về văn hóa gỗ tử đàn cho giới trẻ. Những hoạt động này không mang lại lợi nhuận trực tiếp, nhưng tăng thêm giá trị văn hóa và địa vị cho gia đình tỷ phú Trần Lệ Hoa cũng như tập đoàn Phú Hoa trong giới thượng lưu và doanh nhân.

Theo Minh Vũ

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