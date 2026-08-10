Quán cà phê của Văn Mai Hương ở Thảo Điền: Sân đỗ toàn siêu xe, MCK cũng yêu thích, đông đến mức phải đóng cửa để sắp xếp lại

Review Den Dau Coffee

Thảo Điền vốn không thiếu quán cà phê đẹp. Ở khu vực này, việc một quán mới mở rồi nhanh chóng chìm vào danh sách dài những địa chỉ na ná nhau là chuyện thường tình. Vậy nên khi Den Dau, quán cà phê của ca sĩ Văn Mai Hương trên đường Trần Ngọc Diện, đông tới mức phải tạm đóng cửa một ngày chỉ sau khoảng một tuần mở bán thử, đó chắc chắn là điều đáng để tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra.

Một căn nhà cũ được giữ lại nguyên vẹn những khiếm khuyết

Den Dau được cải tạo từ một căn nhà cấp 4 và điều thú vị nằm ở chỗ quá trình cải tạo ấy dường như cố tình dừng lại trước khi mọi thứ trở nên hoàn hảo. Những bức tường vẫn còn giữ lại những mảng thô chưa xử lý phẳng, để mặc cho bề mặt in dấu vết loang của vật liệu cũ kỹ. Nền xi măng để mộc, kết hợp cùng nội thất gỗ giữ nguyên vân và màu tự nhiên. Gam xám trầm phủ phần lớn không gian bên trong, chỉ được làm ấm lại bởi những mảng cây xanh và ánh sáng tự nhiên rọi qua các khoảng mở đón nắng.

Đây chính là ngôn ngữ của wabi sabi, mỹ học Nhật Bản đề cao vẻ đẹp của sự không hoàn hảo, của thời gian và của những gì mộc mạc nhất. Trong một khu vực mà phần lớn quán cà phê đầu tư mạnh vào hình ảnh bóng bẩy và đồng nhất, việc Den Dau chọn hướng đi ngược lại đã tạo ra sự khác biệt đậm nét ngay từ lần đầu bước vào.

Cách bố trí cũng tuân thủ tuyệt đối theo tinh thần tiết chế. Đồ đạc không bị dồn vào cùng một khu vực mà được chủ động để lại những khoảng trống, đủ để mắt người có chỗ nghỉ. Chỗ ngồi chia làm hai khu riêng biệt: bên trong tương đối kín và hợp cho những cuộc trò chuyện riêng tư, còn khoảng sân phía trước lại rộng và thoáng hơn hẳn.

Chụp ảnh với siêu xe thoải mái, nhưng có vài điều cần biết trước

Khoảng sân ấy cũng là nơi thu hút ánh nhìn nhiều nhất, bởi bên cạnh cây xanh và những mảng tường thô còn có vài chiếc siêu xe đỗ ngay tại chỗ. Các mẫu xe có ngoại hình nổi bật, đặt giữa nền xi măng và tường mộc nên gần như mặc định lọt vào mọi khung hình check in của thực khách.

Chính chi tiết đắt giá này khiến Den Dau nhanh chóng được nhắc đến nhiều hơn, cùng với việc thu hút một số gương mặt quen thuộc của showbiz Việt ghé qua, trong đó có nam rapper được nhiều bạn trẻ yêu thích MCK. Lượng khách tăng nhanh chóng mặt tới mức sau khoảng một tuần, quán phải tạm đóng cửa một ngày để nâng cấp và điều chỉnh lại quy trình vận hành.

Nhưng theo quản lý quán, những chiếc xe không được đặt ở đó chỉ vì mục đích chụp ảnh. "Những chiếc xe trong khuôn viên trước hết là một phần sở thích và văn hóa sống của những người xây dựng Den Dau", người này chia sẻ, đồng thời cho biết quán mong chúng trở thành một phần trải nghiệm để mọi người có thể ngắm nhìn, trò chuyện và lưu lại khoảnh khắc nếu muốn.

Thế nhưng, điều quán ưu tiên hàng đầu vẫn là trải nghiệm của những người đến uống cà phê, trò chuyện hoặc đơn giản là dành thời gian tận hưởng trong không gian ấy. Khi lượng khách chỉ đến chụp ảnh tăng lên, hoạt động này đôi lúc đã ảnh hưởng tới sự riêng tư của những người đang ngồi lại.

Từ phản hồi thực tế, đội ngũ vận hành đã đưa ra một số nguyên tắc khá rõ ràng. Những buổi chụp ảnh kéo dài hoặc hoạt động sản xuất nội dung cần được trao đổi trước với quán. Khách không tự ý di chuyển bàn ghế, tranh ảnh, sách vở hay các vật dụng trang trí. Thiết bị chụp ảnh chuyên dụng, đặc biệt là đèn chiếu sáng, sẽ được hạn chế nếu gây ảnh hưởng tới người xung quanh. Riêng với các trường hợp sử dụng xe để sản xuất hình ảnh mang tính thương mại, nhân viên sẽ chủ động nhắc nhở.

Còn với những vị khách chỉ muốn ngắm xe, chụp vài tấm ảnh trong lúc uống cà phê, quán vẫn giữ nguyên sự cởi mở. Ranh giới ở đây không nằm ở việc có được chụp hay không, mà nằm ở chỗ việc chụp ảnh có làm phiền người khác hay không.

Menu ngắn đến mức không kịp phân vân

Nếu không gian ghi điểm nhờ phong cách tiết chế thì thực đơn cũng vậy. Menu của Den Dau rất ngắn, chỉ bao gồm cà phê, trà, các món từ matcha và một vài loại bánh ngọt, với mức giá dao động từ 55.000 đến 100.000 đồng. Đây là khoảng giá tương đối dễ chịu nếu so với mặt bằng chung đắt đỏ của Thảo Điền.

Cà phê được pha bằng phin gốm thiết kế riêng, một chi tiết nhỏ nhưng tinh tế cho thấy quán không xem đồ uống là phần phụ trợ cho không gian.

Trong nhóm đồ uống, Matcha Latte là món được chú ý nhiều nhất. Vị matcha ở mức nhẹ, hậu vị tròn, không quá chát và độ ngọt vừa phải. Một điểm đáng chú ý là quán cho khá ít đá, nên ly nước không bị loãng nhanh khi để lâu, giúp hương vị giữ được tương đối ổn định trong suốt buổi ngồi.

Phần bánh gồm flan và bánh sò kiểu Pháp, được trình bày đơn giản, không thêm lớp trang trí hay màu sắc nào. Hình dáng và màu vốn có của món được giữ nguyên, đặt trên nền bàn gỗ và không gian trầm nên tổng thể không bị rối mắt mà lại vô cùng hài hòa.

Tổng kết lại, nếu bạn tìm một nơi để ngồi lâu, trò chuyện trong không gian trầm và có gu, đây là một địa chỉ đáng thử. Menu ngắn nên không mất nhiều thời gian lựa chọn, và cách bài trí tiết chế khiến người ta dễ chậm lại để cảm nhận.

Ngược lại, nếu mục đích chính là một buổi chụp hình dài với thiết bị đầy đủ, bạn nên liên hệ trước với quán thay vì đến rồi mới trao đổi. Thêm vào đó, số lượng bàn ghế cũng không nhiều, nên vào khung giờ cao điểm, khách đến sau có thể phải chờ mới có chỗ.