15.000 tài khoản của 'nhà đầu tư' dưới 1 tuổi: Cơn sốt chứng khoán bùng nổ tại một quốc gia châu Á, phụ huynh đua nhau tích sản cho con từ khi mới sinh

Các bậc cha mẹ Hàn Quốc đang tăng tốc nỗ lực giúp con mình có lợi thế sớm trong việc xây dựng tài sản dài hạn. Theo đó, họ đua nhau mở tài khoản đầu tư cho con ngay cả trước khi chúng biết bò khỏi cũi.

Tại Mirae Asset Securities, công ty chứng khoán lớn nhất Hàn Quốc tính theo vốn hóa thị trường, số tài khoản môi giới của trẻ dưới 1 tuổi đã tăng gần gấp ba so với một năm trước, lên khoảng 15.000 tài khoản vào tháng 6.

Số tài khoản mở mới cho trẻ dưới 9 tuổi đã tăng gần 60%, lên khoảng 185.000 tài khoản, công ty chứng khoán này cho biết, không tính các tài khoản trùng lặp.

Sự hào hứng này, được kích hoạt bởi đà tăng của thị trường Hàn Quốc nhờ AI, đã tạo ra xu hướng lập kế hoạch tài sản liên thế hệ. Tuy nhiên, biến động trên thị trường chứng khoán trong nước cũng khiến nhà đầu tư tìm kiếm giá trị ở bên ngoài biên giới.

Lee Hye-won, một y tá trả lời phỏng vấn rằng cô và chồng tin đầu tư dài hạn là lựa chọn tốt hơn so với việc giữ tiền trong tài khoản tiết kiệm hoặc tiền gửi.

“Chúng tôi cảm thấy rằng, khi quản lý tài khoản cho con, thời gian đầu tư quan trọng hơn số tiền đầu tư, nên chúng tôi mở tài khoản cho con đầu lòng khi cháu 4 tuổi, và cho con thứ hai ngay sau khi sinh”, cô nói. Gia đình này đầu tư khoảng 300.000-400.000 won, tương đương 210 USD, mỗi tháng vào các quỹ ETF của Mỹ, chủ yếu là các quỹ theo dõi chỉ số S&P 500.

Các phụ huynh khác cũng làm điều tương tự.

“Tôi muốn tặng con mình món quà thời gian và sức mạnh của lãi kép trong những năm đó, đó là lý do tôi mở tài khoản ngay sau khi con bé chào đời”, Lee Jun-hyeok, một nhân viên văn phòng nói.

“Tôi cũng đang đầu tư định kỳ với số tiền nhỏ vào ngành bán dẫn Hàn Quốc và các cổ phiếu Mỹ liên quan đến AI vật lý, cả hai lĩnh vực mà tôi cho là có tiềm năng tăng trưởng cao”, anh nói.

Jae-joon Woo, giáo sư kinh tế tại Đại học DePaul nói rằng các bậc cha mẹ sẽ tiếp tục mở tài khoản đầu tư cho con ngay cả khi thị trường trở nên biến động hơn. Hiện tượng này sẽ còn tồn tại “chừng nào đầu tư cổ phiếu, dù ở Hàn Quốc hay các thị trường nước ngoài còn được xem là một cách đáng tin cậy để xây dựng tài sản dài hạn”, Woo nói.

“Điều này có thể đại diện cho một sự dịch chuyển dần dần nhưng có ý nghĩa khỏi sở thích truyền thống dành cho bất động sản, vốn từ lâu là hình thức tài sản hộ gia đình chủ đạo tại Hàn Quốc”, ông nói thêm.

Theo một khảo sát của Bộ Dữ liệu và Thống kê, các hộ gia đình nắm khoảng ba phần tư tài sản của họ dưới dạng tài sản vật chất, chủ yếu là bất động sản, và phần còn lại dưới dạng tài sản tài chính.

Lợi ích thuế

Jeong-woo Park, nhà kinh tế cấp cao phụ trách Hàn Quốc tại công ty dịch vụ tài chính Nomura cho biết thuế lãi vốn tương đối cao đối với bất động sản, đặc biệt với các trường hợp nắm giữ ngắn hạn hoặc sở hữu nhiều nhà, là một yếu tố khác đang thu hút thêm nhiều người Hàn Quốc đến với thị trường chứng khoán.

Theo Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc, nước này áp dụng mức thuế lũy tiến từ 6% đến 45% đối với lãi vốn từ bất động sản được sở hữu từ hai năm trở lên. Thuế suất tăng lên 40-70% đối với bất động sản được sở hữu dưới hai năm.

Ngược lại, phần lớn nhà đầu tư cá nhân không phải chịu thuế lãi vốn khi bán cổ phiếu niêm yết tại Hàn Quốc, trừ khi họ là cổ đông lớn.

Thuế quà tặng là một lý do khác khiến các bậc cha mẹ đổ tới thị trường chứng khoán. Theo Bộ Pháp chế Chính phủ, quà tặng từ cha mẹ cho con chưa thành niên có giá trị tối đa 20 triệu won được miễn thuế trong mỗi giai đoạn 10 năm. Vì vậy, các phụ huynh dùng khoản tiền tặng miễn thuế đó để đầu tư vào cổ phiếu.

“Ban đầu, mối quan tâm lớn hơn của chúng tôi không phải là mua cổ phiếu nào thông qua tài khoản của con, mà là xử lý thuế quà tặng ra sao. Chúng tôi tự tìm hiểu các chi tiết liên quan và tham khảo ý kiến một kế toán thuế”, tài khoản “leecoach_mom” nói.

Tuy nhiên, theo Woo của Đại học DePaul, với hầu hết các hộ gia đình thu nhập trung bình, động lực chính để đầu tư cổ phiếu cho con sẽ là tiết kiệm cho giáo dục hoặc bảo đảm tài chính, hơn là giảm thuế.

“NHÀ ĐẦU TƯ SƠ SINH”

Kakaopay Securities, công ty chứng khoán trực tuyến liên kết với tập đoàn internet Hàn Quốc Kakao Corp., tháng trước cho biết họ có kế hoạch tặng cổ phiếu trị giá 100.000 won cho mỗi trẻ sơ sinh chào đời vào năm tới, trong nỗ lực mở rộng tệp khách hàng.

Chính phủ cũng đang góp phần giúp thị trường chứng khoán dễ tiếp cận hơn.

Năm 2023, các cơ quan quản lý tài chính đã sửa đổi hướng dẫn để cho phép người giám hộ mở tài khoản cho con từ xa bằng điện thoại thông minh, không cần tới chi nhánh. “Việc cho phép cha mẹ mở tài khoản từ xa đã gỡ bỏ một rào cản thực tế đáng kể”, ông Park của Nomura nói.

“Việc đơn giản hóa hơn nữa có lẽ sẽ làm tăng số tài khoản của trẻ vị thành niên, đặc biệt trong các hộ gia đình đầu tư số tiền nhỏ và đều đặn”, ông nói.

“Tuy nhiên, điều đó chủ yếu sẽ ảnh hưởng đến mức độ tham gia, hơn là tổng số tiền được đầu tư, vốn sẽ tiếp tục phụ thuộc nhiều hơn vào tài sản hộ gia đình, điều kiện thị trường và các cân nhắc về thuế”.

Theo: CNBC



