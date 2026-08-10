Người nước ngoài xếp hàng chụp ảnh với cô gái Việt SN 2002 cao 1m76 đứng trước Bưu điện TP.HCM

Đến với một vùng đất mới, khách nước ngoài không chỉ chú ý đến những địa danh nổi tiếng mà còn dành sự quan tâm đến cuộc sống đời thường, văn hóa, con người,... Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một cô gái Việt Nam mặc áo dài trắng đứng trước Bưu điện TP.HCM bất ngờ viral trên MXH cũng vì lý do này.

Nhiều du khách đứng chờ xếp hàng cùng cô gái Việt Nam (Nguồn: @thegioihoahaunamvuong)

Trong clip, cô gái mặc áo dài trắng với những họa tiết hoa sen nhẹ nhàng gây chú ý với mái tóc đen dài, gương mặt thanh tú cùng chiều cao ấn tượng. Cũng bởi vậy mà giữa dòng người qua lại đông người, cô gái nhanh chóng trở thành nhân vật được nhiều vị khách nước ngoài chú ý, muốn lưu lại một bức ảnh kỷ niệm.

Sau khi viral, khoảnh khắc này khiến nhiều cư dân mạng thích thú. Không ít người cho rằng áo dài truyền thống luôn có một sức hút rất riêng, đặc biệt khi được người Việt Nam mặc trong chính những không gian mang đậm dấu ấn Việt Nam.

“Áo dài trắng luôn đẳng cấp”, “Ai cũng mặc được áo dài nhưng nhìn người Việt Nam mình mặc vẫn có gì đó rất khác biệt… Kiểu sinh ra để là của nhau ấy…”, “Cá nhân mình vẫn thích những tà áo dài truyền thống thế này nhất”, “Áo dài Việt của chúng ta thực sự rất tuyệt vời”, “Cô ấy thật xinh đẹp. Tự hào Việt Nam”, “Chị này cao mặc áo dài này đẹp quá”,... là một số bình luận của cư dân mạng.

Người đẹp cũng thoải mái tương tác với mọi người

Danh tính cô gái cũng nhanh chóng được cư dân mạng tìm ra. Đó là Dương Thanh Hà, Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam 2024. Người đẹp sinh năm 2002, đến từ Khánh Hòa. Khoảnh khắc này được ghi lại khi Thanh Hà đảm nhận vai trò MC cho một sự kiện quảng bá nghệ thuật truyền thống dân tộc tại TP.HCM vào tháng 7 vừa qua.

Hoa hậu Dương Thanh Hà vào thời điểm đăng quang (Ảnh: BTC)

Dương Thanh Hà sở hữu chiều cao 1m76 và gây chú ý với vẻ ngoài thanh lịch, phù hợp với hình ảnh áo dài truyền thống. Cô tốt nghiệp ngành Kinh doanh quốc tế, Khoa Thương mại và Du lịch, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM.

Từ khi còn là sinh viên, Thanh Hà đã tích cực tham gia các hoạt động, phong trào tại trường. Người đẹp từng đảm nhận vai trò dẫn chương trình tại nhiều sự kiện như Miss & Mister IUH - Nét đẹp sinh viên Đại học Công nghiệp TP.HCM, MIC Vàng - Người dẫn chương trình IUH...

Tháng 9/2024, Thanh Hà đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam (The Miss Global Vietnam). Bên cạnh hoạt động của một hoa hậu, cô còn theo đuổi công việc MC song ngữ và thường xuyên xuất hiện tại nhiều sự kiện lớn.

Dương Thanh Hà chủ yếu xuất hiện với vai trò MC song ngữ tại các sự kiện