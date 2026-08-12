Bé gái có đôi mắt đen như hạt nhãn, giản dị vẫn xinh: Hơn 20 năm sau được báo Trung khen “đẹp nhất Việt Nam”, tài sản đồ sộ

Đó chính là Chi Pu (Nguyễn Thuỳ Chi, SN 1993, Hà Nội).

Trước khi được biết đến với vai trò ca sĩ, diễn viên hay bà chủ kinh doanh, Chi Pu từng là một trong những gương mặt hot girl đình đám đời đầu. Năm 2009, khi mới 16 tuổi, cô tham gia cuộc thi Miss Teen và lọt Top 20 chung cuộc. Đây cũng được xem là bước đệm để Chi Pu bắt đầu được chú ý rộng rãi.

Nhìn lại những hình ảnh của Chi Pu thời điểm ấy, nhiều người vẫn phải công nhận cô sở hữu nhan sắc nổi bật từ khá sớm. Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to, nụ cười sáng cùng vẻ ngoài trong trẻo giúp cô nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích trong giới trẻ.

Chi Pu

Đáng chú ý, loạt ảnh từ thời thơ ấu cho đến khi đi học của Chi Pu cũng nhiều lần được đào lại và gây sốt trên MXH. Nhiều người nhận xét, từ nhỏ, Chi Pu đã sở hữu visual “đỉnh nóc” với đôi mắt đen, to tròn, nụ cười rạng rỡ. Dù chỉ diện những bộ đồ khá đơn giản, “phiên bản nhí” của Chi Pu vẫn nổi bật với vẻ ngoài sáng sủa, đáng yêu, phần nào cho thấy nhan sắc đã có sẵn từ khi còn bé.

Song thực tế, Chi Pu không chỉ nổi tiếng nhờ ngoại hình. Sau khi bước ra từ Miss Teen, cô bắt đầu làm mẫu ảnh cho các thương hiệu thời trang tuổi teen, xuất hiện dày đặc trên các tạp chí dành cho giới trẻ và dần trở thành một trong những hot girl nổi bật nhất thời bấy giờ.

Loạt ảnh thời thơ ấu của Chi Pu từng được chia sẻ

Từ danh xưng hot girl, Chi Pu tiếp tục thử sức ở nhiều lĩnh vực. Năm 2013, cô lấn sân diễn xuất với một loạt dự án như Giọt nước rơi, Giấc mơ hạnh phúc, 5S Online... rồi từng bước xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ hoạt động chuyên nghiệp. Năm 2017, Chi Pu chính thức debut với vai trò ca sĩ. Thời điểm đó, quyết định cầm mic của cô vấp phải không ít tranh luận. Thay vì dừng lại trước những ý kiến trái chiều, Chi Pu tiếp tục đầu tư cho âm nhạc, hình ảnh, vũ đạo và sân khấu.

Bước ngoặt lớn trong hành trình của cô đến vào năm 2023, khi Chi Pu sang Trung Quốc tham gia chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng. Sự xuất hiện của nữ nghệ sĩ Việt nhanh chóng nhận được sự chú ý nhờ ngoại hình nổi bật, khả năng trình diễn và phong thái tự tin. Nhiều sân khấu của cô trở thành chủ đề được bàn luận trên MXH Trung Quốc, giúp Chi Pu có thêm một lượng fan quốc tế đáng kể.

Không chỉ gây chú ý với khán giả, Chi Pu còn đặc biệt được truyền thông Trung Quốc quan tâm. Trong thời gian tham gia Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, nhan sắc của nữ nghệ sĩ Việt nhiều lần trở thành chủ đề được các trang giải trí Hoa ngữ bàn luận.

Trang Sina từng dành cho Chi Pu danh xưng “Đệ nhất mỹ nhân Việt Nam”, thậm chí đặt nhan sắc của cô lên bàn cân với nhiều ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ. Sina còn có bài viết nhận xét ngoại hình của Chi Pu nổi bật hơn cả Triệu Lệ Dĩnh - một trong những mỹ nhân đình đám của Cbiz.

Trong khi đó, Sohu và Elle China cũng lần lượt gọi Chi Pu là “mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam” hay “mỹ nhân số 1 Việt Nam”. Những lời nhận xét này phần nào cho thấy sức hút về ngoại hình của Chi Pu tại thị trường Trung Quốc, nơi cô vốn là gương mặt khá mới trước khi tham gia chương trình.

Nhan sắc của Chi Pu được báo Trung ca ngợi là “Đệ nhất mỹ nhân Việt Nam”

Sau chương trình, Chi Pu không chỉ tiếp tục nhận lời tham gia các show và sự kiện tại Trung Quốc mà còn bắt đầu mở rộng hoạt động kinh doanh ở thị trường này.

Tháng 10/2023, cô khai trương quán phở đầu tiên tại Thượng Hải. Theo chia sẻ, ý tưởng xuất phát từ việc trong thời gian làm việc tại Trung Quốc, cô nhiều lần thèm món Việt nhưng khó tìm được hương vị quen thuộc. Từ đó, Chi Pu muốn mang món ăn Việt đến gần hơn với thực khách quốc tế.

Sau đó, nữ nghệ sĩ tiếp tục mở thêm chi nhánh thứ hai tại Thượng Hải vào năm 2024, đồng thời mở rộng thực đơn với nhiều món Việt khác.

Tuy nhiên, đến tháng 5/2026, Chi Pu thông báo nhượng quyền toàn bộ cổ phần thương hiệu cho đối tác. Lý do được đưa ra là lịch trình công việc ngày càng dày đặc, trong khi khoảng cách giữa Việt Nam và Trung Quốc khiến cô không còn có thể thường xuyên trực tiếp tham gia vận hành như trước.

Sau hơn 16 năm hoạt động, Chi Pu hiện có cuộc sống khác xa thời còn là hot girl tuổi teen.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, cô còn hợp tác mở công ty giải trí, tham gia đào tạo talent và phát triển các dự án cá nhân. Trước đó, Chi Pu cũng nhiều lần đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực thời trang. Nữ nghệ sĩ cũng được biết đến với phong cách sống khá sang chảnh, thường xuyên xuất hiện cùng những món đồ đến từ các thương hiệu quốc tế.

Mỹ nhân sinh năm 1993 có cuộc sống giàu có, sang chảnh

Đáng chú ý nhất phải kể đến không gian sống của Chi Pu tại TP.HCM. Trước đây, cô từng công khai căn nhà ở TP. Thủ Đức (cũ) và gọi đây là “phần thưởng cho bản thân sau nhiều năm làm việc”. Sau đó, thông qua những hình ảnh được chia sẻ trên MXH, cư dân mạng phát hiện nữ nghệ sĩ đã chuyển sang một căn penthouse có vị trí đắc địa.

Căn hộ được cho là có không gian rộng, tầm nhìn từ trên cao, hồ bơi riêng và nội thất sang trọng. Theo nhiều thông tin được các trang truyền thông đăng tải, giá trị căn penthouse này có thể lên tới hơn 100 tỷ đồng.

Bên cạnh bất động sản, Chi Pu còn sở hữu nhiều món đồ hiệu, xe sang và thường xuyên xuất hiện trong những thiết kế của các nhà mốt quốc tế. Những hình ảnh về cuộc sống của cô trên MXH cũng cho thấy một lifestyle khá bận rộn nhưng nhiều màu sắc, từ công việc, thời trang, du lịch đến tập luyện.

Một trong những điều gần như không thay đổi trong hành trình của Chi Pu chính là sức hút về ngoại hình.

Từ cô gái 16 tuổi với gương mặt bầu bĩnh, trong trẻo khi thi Miss Teen, Chi Pu hiện tại đã chuyển sang hình ảnh trưởng thành, sắc sảo và quyến rũ hơn. Dù phong cách thay đổi khá nhiều theo thời gian, những đường nét đặc trưng trên gương mặt cô gần như vẫn được giữ nguyên.

Ở tuổi 33, nữ nghệ sĩ vẫn thường xuyên được gọi tên trong những cuộc bàn luận về các mỹ nhân nổi bật của showbiz Việt. Cô duy trì vóc dáng bằng việc tập gym, pilates, chơi pickleball và luyện vũ đạo.

Visual quá khó để chê của Chi Pu!

Tổng hợp/ Ảnh: FBNV