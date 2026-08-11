Cầm roi dạy con trước mặt bố chồng, Chu Thanh Huyền lên tiếng giải thích

Ngày 10/8, Chu Thanh Huyền - vợ của cầu thủ Quang Hải đăng tải 1 video với nội dung dạy cậu con trai Lido, nhận được nhiều sự chú ý. Video còn có sự xuất hiện của bố chồng cô nàng, khi ông tới vỗ về cháu trai đang được mẹ dạy bảo.

Video được đăng tải thu hút hàng triệu lượt xem và nhiều bình luận với luồng ý kiến khác nhau. Ngay sau đó, Chu Thanh Huyền lên ngay 1 video tiếp theo để giải thích: "Lí do con bị phạt đây các bác". Cụ thể câu chuyện được Huyền tường thuật lại là khi Lido về nhà ông bà nội không chịu ăn cơm, Chu Thanh Huyền nhắc nhở con ngay trước mặt chồng và bố mẹ chồng, thay vì chiều theo việc bé không muốn ăn. Khi ông bà muốn bênh cháu, Huyền cũng nhờ bố không can thiệp trong khi cô đang dạy con.

Khi bé đã bình tĩnh, người mẹ khéo léo ngồi lại, chỉ bảo Lido nhẹ nhàng và giải thích cho cậu bé hiểu, đó là quan điểm của mẹ. Cậu bé ngoan ngoãn, vâng lời mẹ ngay. Câu chuyện cũng cho thấy bà xã Quang Hải khá kiên quyết với nguyên tắc mà cô đang đặt ra cho con.

Video cầm roi dạy con trước đó gây chú ý của Chu Thanh

Ngay sau đó cô lên 1 video khác để giải thích

Nhiều lần dạy con của Chu Thanh Huyền từng gây chú ý

Đây không phải lần đầu những khoảnh khắc Chu Thanh Huyền trực tiếp dạy con thu hút lượng lớn người xem.

Khi Lido khoảng 11 tháng tuổi, cô từng đăng clip ngồi dưới sàn, nói với con: “mình học một chút rồi chơi sau nhé”, sau đó hướng dẫn bé nhận biết tai, mắt, miệng bằng cách vừa nói vừa chỉ vào từng bộ phận. Video được ghi nhận thu hút hơn 4,2 triệu lượt xem.

Một thời gian sau, bà xã Quang Hải tiếp tục sử dụng các thẻ hình để dạy con nhận diện rau củ, trái cây và đồ vật. Cô đặt hai thẻ trước mặt rồi yêu cầu Lido tìm đúng hình ảnh. Clip này đạt khoảng 6,2 triệu lượt xem. Bên cạnh những lời khen dành cho khả năng phản xạ của bé, tốc độ đặt câu hỏi khá nhanh của Chu Thanh Huyền cũng tạo ra thảo luận giữa các phụ huynh.

Không chỉ dạy nhận biết, Chu Thanh Huyền còn từng gây chú ý với cách xử lý khi con có hành vi chưa phù hợp. Tháng 12/2025, một video ghi lại việc Lido đánh vào mặt mẹ. Chu Thanh Huyền sau đó có động tác đánh nhẹ lại để con cảm nhận việc bị đau, đồng thời giữ thái độ nghiêm túc. Clip đạt khoảng 5,6 triệu lượt xem và tạo ra nhiều quan điểm khác nhau về phương pháp này.

Nhiều lần khác Chu Thanh Huyền dạy con cũng gây chú ý

Giáo dục sớm trẻ 2 tuổi, chuyên gia khuyên cha mẹ thế nào?

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), giai đoạn trẻ nhỏ là thời điểm tính độc lập ngày càng rõ hơn. Với trẻ 2-3 tuổi, phụ huynh được khuyến khích chú ý và khen ngợi khi con làm theo hướng dẫn, thể hiện hành vi tích cực; đồng thời cho trẻ đọc sách, chơi giả vờ và tham gia những việc đơn giản như cất đồ chơi.

UNICEF dẫn lời GS Lucie Cluver, chuyên gia về công tác xã hội trẻ em và gia đình tại Đại học Oxford, khuyến nghị “kỷ luật tích cực”: người lớn nên nói rõ điều muốn trẻ làm, thay vì chỉ liên tục cấm đoán; chú ý khen những hành vi tốt và đưa ra hệ quả rõ ràng, bình tĩnh, nhất quán khi trẻ không tuân thủ giới hạn.

Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP) cũng khuyến nghị củng cố hành vi tích cực, đặt giới hạn và chuyển hướng trẻ; không khuyến khích đánh, tát, đe dọa, xúc phạm hoặc làm trẻ xấu hổ như biện pháp kỷ luật.