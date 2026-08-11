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Thông báo mới nhất của Vietjet liên quan tới tình hình tại sân bay Tân Sơn Nhất

| | Lifestyle

Thông báo mới nhất của Vietjet liên quan tới tình hình tại sân bay Tân Sơn Nhất

Vietjet vừa thông báo thông tin liên quan tới việc kế hoạch khai thác, bay chờ hay chuyển hướng hạ cánh do phát hiện có drone gần khu vực sân bay.

Tối ngày 11/8/2026, các chuyến bay đến và đi từ sân bay Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh đã phải thay đổi kế hoạch khai thác, bay chờ hay chuyển hướng hạ cánh do phát hiện có drone gần khu vực sân bay.
Việc thay đổi kế hoạch khai thác là để đảm bảo an toàn tối đa cho tất cả hành khách. Hãng hàng không rất mong quý hành khách thông cảm và thấu hiểu với tình huống ảnh hưởng khách quan và ngoài mong muốn này.
Một số chuyến bay khác trong tối nay 11/8 cũng sẽ chịu ảnh hưởng dây chuyền.
Để chủ động cho hành trình của mình, quý hành khách vui lòng:
- Kiểm tra tình trạng chuyến bay trước khi đến sân bay tại website http://www.vietjetair.com thông qua mục "Chuyến bay của tôi", ứng dụng điện thoại Vietjet Air, tổng đài 19001886, hoặc liên hệ Vietjet tại sân bay nếu cần hỗ trợ.
- Theo dõi các thông báo mới nhất từ Vietjet qua email, SMS, các kênh chính thức của hãng.
Hãng hàng không chân thành cáo lỗi và mong hành khách thông cảm với tình huống bất khả kháng này.
Thông báo mới nhất của Vietjet liên quan tới tình hình tại sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.2 ngày trước - 5/8, sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận một máy bay lạ cất cánh

Chiếc máy bay này có gì mà lại được coi là khác lạ và được chú ý nhiều hơn những chiếc máy bay khác?

Minh Ánh

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