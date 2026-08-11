Thông báo mới nhất của Vietjet liên quan tới tình hình tại sân bay Tân Sơn Nhất
Vietjet vừa thông báo thông tin liên quan tới việc kế hoạch khai thác, bay chờ hay chuyển hướng hạ cánh do phát hiện có drone gần khu vực sân bay.
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