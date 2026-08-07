2 ngày trước - 5/8, sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận một máy bay lạ cất cánh

Sáng 5/8, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, một chiếc Boeing 787-8 Dreamliner mang màu sơn xanh đặc biệt đã cất cánh, thực hiện hành trình từ TP.HCM tới sân bay quốc tế Narita, Tokyo, Nhật Bản.

Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay của Plane Finder, đây là chuyến NH834 của hãng All Nippon Airways, thường được biết đến với tên viết tắt ANA. Máy bay rời TP.HCM lúc 7h09 và đến Narita lúc 14h56 theo giờ địa phương. Tàu bay được sử dụng mang số đăng ký JA874A.

Sự khác biệt của JA874A nằm ngay ở phần ngoại thất. Thay vì thân trắng cùng những đường kẻ xanh đặc trưng, chiếc máy bay có thêm màu xanh lá, kết hợp hình ảnh dòng nước, cây cối và dòng chữ “ANA Future Promise”.

Ảnh chụp máy bay từ sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh Flight1999)

“Máy bay lạ” thực chất là Boeing 787-8 đặc biệt của ANA

JA874A không phải một loại máy bay mới, mà là một chiếc Boeing 787-8 trong đội bay của ANA được khoác bộ sơn riêng. Hãng hiện gọi mẫu máy bay này là ANA Future Promise Jet; trong thông cáo giới thiệu ban đầu, tên gọi “ANA Green Jet” cũng được sử dụng.

Theo ANA Holdings, dự án gồm hai chiếc Boeing 787 mang màu sơn đặc biệt. Chiếc Boeing 787-9 số đăng ký JA871A ban đầu được bố trí cho các đường bay quốc tế, trong khi Boeing 787-8 mang số đăng ký JA874A bắt đầu hoạt động với diện mạo mới từ tháng 11/2022 và trước tiên phục vụ mạng bay nội địa Nhật Bản. Sau đó, JA874A được luân chuyển khai thác trên nhiều đường bay quốc tế trong khu vực, trong đó có cả đường bay tới Việt Nam.

Thiết kế đặc biệt của chiếc máy bay (Ảnh ANA)

Chuyến NH834 mà JA874A thực hiện ngày 5/8 là chuyến bay thường lệ từ TP.HCM tới Narita. Theo lịch khai thác quốc tế được ANA công bố cho giai đoạn từ ngày 29/3 đến 24/10/2026, NH834 hoạt động hằng ngày; chiều ngược lại từ Narita về TP.HCM mang số hiệu NH833 cũng khai thác mỗi ngày.

Vì sao máy bay mang màu xanh cùng họa tiết nước và cây cối?

ANA Future Promise là chương trình tập hợp các hoạt động liên quan tới môi trường, xã hội và quản trị của ANA Group. Hãng giải thích từ “Promise” thể hiện cam kết, còn “Future” là một tương lai bền vững mà doanh nghiệp hướng tới trong quá trình phát triển.

Các nội dung được ANA triển khai trong chương trình gồm giảm phát thải CO₂, hạn chế lãng phí tài nguyên, giảm rác thải thực phẩm và đóng góp cho xã hội.

Bởi vậy, màu sơn xanh trên JA874A không đơn thuần nhằm tạo sự khác biệt. Hình ảnh lá cây và dòng nước được sử dụng như biểu tượng cho thiên nhiên, môi trường và mục tiêu phát triển bền vững. Trên thân máy bay còn xuất hiện nhận diện liên quan tới SAF Flight Initiative – sáng kiến thúc đẩy nhiên liệu hàng không bền vững.

Tuy nhiên, việc máy bay mang logo SAF không có nghĩa mọi chuyến bay do JA874A thực hiện đều sử dụng loại nhiên liệu này. Hiện chưa có công bố chính thức cho thấy riêng chuyến NH834 khởi hành từ Tân Sơn Nhất ngày 5/8 được nạp nhiên liệu hàng không bền vững.

Chiếc máy bay tại một sân bay khác (Ảnh Airport Spotting)

Thông điệp môi trường còn được đưa vào bên trong khoang hành khách. Theo ANA, vỏ tựa đầu trên máy bay được sản xuất từ vật liệu có chứa bã táo thải ra trong quá trình làm nước ép tại Aomori. Tạp dề của tiếp viên sử dụng họa tiết lá cây và nước; hệ thống chiếu sáng mang màu xanh tương đồng với thân máy bay, trong khi nhạc nền được lựa chọn để gợi không gian thiên nhiên.

JA874A cũng từng được gắn một phần màng riblet do Nikon phát triển, mô phỏng cấu trúc da cá mập để đánh giá khả năng giảm lực cản không khí và phát thải CO₂. ANA cho biết việc tháo lớp màng thử nghiệm bắt đầu từ tháng 1/2026, sau khi quá trình đánh giá kỹ thuật hoàn tất.

Hành khách Việt muốn trải nghiệm cần chọn chuyến nào?

Từ Việt Nam, lựa chọn đáng chú ý nhất là chuyến NH834 từ Tân Sơn Nhất đi Narita hoặc NH833 ở chiều ngược lại. Đây là cặp chuyến mà JA874A đã được ghi nhận khai thác trong thời gian gần đây.

Dù vậy, hành khách không thể chắc chắn tuyệt đối được bay trên chiếc máy bay màu xanh chỉ bằng việc đặt vé NH833 hoặc NH834. ANA luân chuyển nhiều tàu bay Boeing 787-8 khác nhau trên cùng đường bay.

Dữ liệu Plane Finder cho thấy NH834 ngày 5/8 được khai thác bằng JA874A, nhưng chuyến ngày 4/8 sử dụng JA829A và ngày 6/8 sử dụng JA834A. Điều này cho thấy việc phân bổ tàu bay có thể thay đổi từng ngày theo kế hoạch khai thác.

Sân bay Narita, Nhật Bản (Ảnh SongHan Travel)

Để tăng khả năng gặp đúng ANA Future Promise Jet, hành khách nên ưu tiên chuyến được thông báo khai thác bằng Boeing 787-8, sau đó kiểm tra số đăng ký tàu bay sát ngày khởi hành trên trang trạng thái chuyến bay hoặc các nền tảng theo dõi hàng không. Khi thông tin hiển thị số đăng ký JA874A, hành khách mới có cơ sở để kỳ vọng được trải nghiệm chiếc máy bay mang màu sơn đặc biệt này.