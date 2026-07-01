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Tin vui với hàng triệu người Việt đi máy bay: Đã có thể gửi hành lý tự động, tiết kiệm đáng kể thời gian chờ đợi

| | Doanh nghiệp

Tin vui với hàng triệu người Việt đi máy bay: Đã có thể gửi hành lý tự động, tiết kiệm đáng kể thời gian chờ đợi

Vietnam Airlines thí điểm hệ thống tự làm thủ tục và ký gửi hành lý tự động tại Nội Bài.

Vietnam Airlines cho biết từ ngày 20/7 đã triển khai thí điểm hệ thống làm thủ tục và ký gửi hành lý tự động (self check-in và self bag drop) dành cho hành khách đi các chuyến bay quốc tế tại Nhà ga T2, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Tin vui với hàng triệu người Việt đi máy bay: Đã có thể gửi hành lý tự động, tiết kiệm đáng kể thời gian chờ đợi- Ảnh 1.

Tin vui với hàng triệu người Việt đi máy bay: Đã có thể gửi hành lý tự động, tiết kiệm đáng kể thời gian chờ đợi- Ảnh 2.

Theo hãng, hệ thống được bố trí tại khu vực đảo A-B (quầy A01, A02), cho phép hành khách tự thực hiện các bước làm thủ tục, in thẻ lên máy bay, in thẻ hành lý và ký gửi hành lý mà không cần thực hiện toàn bộ quy trình tại quầy truyền thống.

Vietnam Airlines cho biết hành khách có thể tự làm thủ tục trong khoảng từ 6 giờ đến 60 phút trước giờ khởi hành. Đối với hành lý ký gửi, thời gian thực hiện qua hệ thống tự động là từ 3 giờ đến 50 phút trước chuyến bay.

Trong thời gian thí điểm, nhân viên của hãng sẽ có mặt tại khu vực kiosk để hướng dẫn và hỗ trợ hành khách khi cần. Sau khi hoàn tất việc ký gửi hành lý, hành khách có thể di chuyển trực tiếp đến khu vực xuất cảnh.

Theo Vietnam Airlines, việc đưa vào vận hành hệ thống tự động nhằm đa dạng hóa hình thức phục vụ và góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục đối với các chuyến bay quốc tế tại sân bay Nội Bài.

Trước Nội Bài, Vietnam Airlines đã triển khai hiệu quả dịch vụ tự làm thủ tục và tự gửi hành lý tại các Sân bay T3 Tân Sân Nhất, Đà Nẵng, Phú Bài (Huế), đồng thời đưa vào khai thác tại nhiều cảng hàng không quốc tế lớn như Changi (Singapore), Frankfurt (Đức), Fukuoka, Nagoya (Nhật Bản)

Tuấn Khôi

markettimes.vn

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