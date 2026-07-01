Cổ phiếu tăng 40% trong 1 ngày, gia đình doanh nhân gốc Hoa sở hữu khối tài sản gần 5.000 tỷ đồng

Ông Liêu Bình An (Ảnh: website Giấy Thuận An)

Ngày 21/7, cổ phiếu TAH của CTCP Thương mại Dịch vụ Giấy Thuận An đã chính thức giao dịch trên sàn UPCoM. Trong phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu TAH đã tăng hết biên độ (40%) lên mức giá 23.100 đồng/cp với 367.000 cổ phiếu được giao dịch. Vốn hóa doanh nghiệp ở mức 6.237 tỷ đồng.

CTCP Thương mại Dịch vụ Giấy Thuận An được thành lập năm 2017 tại Khu Công Nghiệp Minh Hưng 3, tỉnh Bình Phước nay thuộc tỉnh Đồng Nai.﻿ Nhà sáng lập là ông Liêu Bình An, sinh năm 1962, là người dân tộc Hoa.

Ông An hiện là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng phòng Tài chính ngân hàng tại Giấy Thuận An. Con trai ông An, ông Liêu Kiên Khang là Chủ tịch HĐQT công ty, đang sở hữu 51% vốn điều lệ TAH. Ông An đang sở hữu gần 11,5% vốn điều lệ. Và bà Hoài Tú An, vợ ông An, sở hữu 9% vốn điều lệ.

Ngoài ông Liêu Kiên Khang, ông Liêu Bình An còn có 2 người con khác là ông Liêu Kiên Cường và bà Liêu Tiểu Dinh - Phó chủ tịch HĐQT Giấy Thuận An. Tổng số cổ phần Giấy Thuận An gia đình ông An đang nắm giữ là gần 75,5% vốn điều lệ.﻿

Với việc cổ phiếu TAH tăng 40% ngay trong phiên giao dịch đầu tiên, số tài sản chứng khoán ﻿của gia đình ông An đã tăng thêm khoảng 1.345 tỷ đồng lên gần 4.709 tỷ đồng.

Doanh nghiệp xuất khẩu giấy công nghiệp lớn nhất Việt Nam

Giấy Thuận An là doanh nghiệp chuyên sản xuất các loại giấy công nghiệp phục vụ cho nhu cầu đóng gói của nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Giấy Thuận An hiện đang cung cấp ba dòng sản phẩm chủ lực: Giấy Testliner, Giấy Medium và Giấy Kraft Top Liner.﻿

Trong đó, hai dòng sản phẩm chiến lược của công ty là giấy Medium và Testliner, những loại giấy cốt lõi trong ngành bao bì carton, hưởng lợi trực tiếp từ sự phát triển của thương mại điện tử, tiêu dùng nội địa và xuất khẩu.

Theo bản công bố thông tin, trên thị trường quốc tế, Giấy Thuận An duy trì sản lượng xuất khẩu ổn định từ 15.000-20.000 tấn/tháng, hiện diện tại Trung Quốc, Trung Đông, châu Phi, Campuchia, Malaysia..., và được ghi nhận là doanh nghiệp xuất khẩu giấy công nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Nhà máy giai đoạn 1 của Giấy Thuận An đi vào hoạt động từ năm 2017 với công suất 250.000 tấn/năm. Đến năm 2023, Giấy Thuận An mua lại CTCP Giấy Khôi Nguyên, nâng công suất 2 nhà máy lên gần 370.000 tấn/năm. Giai đoạn 2 nhà máy Thuận An hoàn tất trong năm 2024, bổ sung thêm 250.000 tấn công suất, đưa tổng năng lực hiện nay lên hơn 620.000 tấn/năm. Trong giai đoạn 2025-2028, Giấy Thuận An đặt mục tiêu nâng tổng sản lượng sản xuất lên 1,5 triệu tấn/năm.

Doanh thu gần 6.000 tỷ, lợi nhuận tăng 770%﻿

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, Giấy Thuận An ghi nhận doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng tích cực.

Cụ thể, doanh thu thuần năm 2025 đạt 5.984 tỷ đồng, tăng 53% so với năm 2024. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Giấy Thuận An đã ghi nhận mức 605 tỷ đồng, gấp 1.157 lần so với năm 2024 (523 triệu đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 575 tỷ đồng, tăng 770% so với năm 2024.

Công ty giải thích mức tăng trưởng đột biến này﻿ đến từ sự gia tăng doanh thu do dự án giai đoạn 2 đã hoàn thành đầu tư và đi vào vận hành ổn định với công suất thiết kế trong suốt năm 2025. Việc mở rộng công suất sản xuất giúp công ty nâng cao đáng kể sản lượng, qua đó làm tăng sản lượng tiêu thụ và doanh số bán hàng.

Bên cạnh đó khi nhà máy vận hành với công suất cao, chi phí sản xuất cố định được phân bổ trên khối lượng sản phẩm lớn hơn, góp phần cải thiện hiệu quả sử dụng tài sản, tối ưu chi phí sản xuất và nâng cao biên lợi nhuận.

Trong quý 1/2026, Giấy Thuận An tiếp tục duy trì kết quả kinh doanh tích cực.

Doanh thu thuần quý 1/2026 đạt 1.456 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 219 tỷ đồng tăng 374% so với lợi nhuận sau thuế của quý 1/2025.

Tổng giá trị tài sản tại thời điểm cuối quý 1/2026 đạt 5.389 tỷ đồng, giảm khoảng 3% so với cuối năm 2025. Nợ phải trả gần 1.767 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu gần 3.623 tỷ đồng.

Năm 2026, công ty lập kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần hơn 7.180 tỷ đồng, tăng 20% so với thực hiện năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 806 tỷ đồng, tăng 40% so với thực hiện năm 2025.﻿