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CEO PNJ xin lỗi khách hàng, công bố phương án đổi sản phẩm hoặc nhận tiền khi bán lại kim cương

| | Doanh nghiệp

CEO PNJ xin lỗi khách hàng, công bố phương án đổi sản phẩm hoặc nhận tiền khi bán lại kim cương

PNJ cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ mua lại sản phẩm. Khách hàng có thể chuyển đổi sang sản phẩm khác hoặc nhận tiền, trong đó phần thanh toán bằng tiền sẽ được thực hiện theo lộ trình phù hợp với khả năng thanh khoản của hệ thống.

Tại cuộc gặp báo chí sáng 21/7, ông Phan Quốc Công, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), thay mặt ban lãnh đạo nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi tới khách hàng, đối tác và nhà đầu tư.

Theo ông Công, sự cố pháp lý tại trung tâm kiểm định P-Lab đã ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng dành cho PNJ.

CEO PNJ xin lỗi khách hàng, công bố phương án đổi sản phẩm hoặc nhận tiền khi bán lại kim cương- Ảnh 1.

“Chính lúc khó khăn này, cam kết đó càng phải được chứng minh bằng hành động, bằng sự minh bạch, bằng trách nhiệm và bằng việc bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho từng khách hàng” , Tổng giám đốc PNJ nói.

PNJ cho biết thị trường vàng và trang sức trong hai tháng qua ghi nhận nhiều diễn biến bất thường, khiến nhu cầu bán lại trang sức, đặc biệt là trang sức kim cương, tăng đột biến trong thời gian ngắn.

Trước tình hình này, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc PNJ thống nhất triển khai phương án quản trị thanh khoản mới trên toàn hệ thống.

Khách hàng có thể đổi sản phẩm hoặc nhận tiền

Theo thông cáo, PNJ cam kết thực hiện đầy đủ 100% nghĩa vụ mua lại đối với tất cả giao dịch của khách hàng.

Đối với kim cương rời, khách hàng có thể lựa chọn đổi sang kim cương rời khác hoặc nhận tiền. T heo PNJ, sản phẩm này không được chuyển đổi sang trang sức và vàng miếng nhằm tuân thủ Nghị định 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Với các dòng hàng còn lại, khách hàng có thể chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần giá trị mua lại sang các sản phẩm đang kinh doanh tại hệ thống PNJ, gồm vàng miếng SJC, Vàng Tài Lộc PNJ, nhẫn trơn, Kim Bảo, trang sức, quà tặng sưu tầm và kim cương rời.

Giá trị chuyển đổi được áp dụng theo chính sách ưu đãi tại thời điểm giao dịch. PNJ cho biết khách hàng còn được cộng thêm mức ưu đãi tùy theo từng nhóm sản phẩm.

Khách hàng cũng có thể lựa chọn phương án kết hợp, gồm chuyển đổi một phần giá trị mua lại sang sản phẩm PNJ và nhận tiền đối với phần còn lại.

Thanh toán theo lộ trình

Với khách hàng có nhu cầu nhận tiền, PNJ sẽ thanh toán sau khi hoàn tất quy trình kiểm định, xác nhận giá trị sản phẩm và bố trí nguồn thanh khoản phù hợp, thay vì chi trả ngay trong ngày như trước đây.

Các giao dịch được xử lý theo thứ tự hoàn tất hồ sơ và phương án khách hàng lựa chọn. PNJ đồng thời áp dụng hạn mức thanh toán tối đa mỗi ngày đối với toàn bộ giao dịch mua lại trên phạm vi cả nước, căn cứ vào năng lực thực tế của hệ thống.

Nếu tổng nhu cầu vượt hạn mức xử lý trong ngày, PNJ cho biết vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ mua lại và thanh toán giá trị giao dịch theo lộ trình đã thông báo.

Doanh nghiệp xác định đây là biện pháp tạm thời trong giai đoạn thị trường biến động và sẽ xem xét điều chỉnh khi điều kiện thị trường ổn định trở lại.

Theo BCTC hợp nhất Q1.26, tại ngày 31/3, PNJ có gần 4.510 tỷ đồng tiền, các khoản tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng.

PNJ khẳng định những khó khăn hiện nay không xuất phát từ sự suy yếu của hoạt động kinh doanh cốt lõi và không phản ánh sự suy giảm năng lực tài chính trong trung và dài hạn.

Doanh nghiệp cho biết sẽ công khai chính sách xử lý, tiến độ thanh toán và tiếp nhận phản hồi của khách hàng qua các kênh chăm sóc khách hàng chính thức.

Anh Khôi

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