Chủ tổ hợp triển lãm lớn nhất Đông Nam Á lãi gần 3 tỷ đồng/ngày, phần lớn nhờ cho vay, đầu tư

Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC, mã chứng khoán: VEF) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với kết quả tăng mạnh so với cùng kỳ.

Trong quý II, doanh thu cung cấp dịch vụ đạt hơn 388 tỷ đồng, cao gần 80 lần mức 4,86 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 401 tỷ đồng, tăng khoảng 15%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, VEFAC ghi nhận gần 509,6 tỷ đồng doanh thu cung cấp dịch vụ, hơn 679,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và gần 540,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Bình quân mỗi ngày, doanh nghiệp thu về xấp xỉ 3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Nguồn thu lớn nhất không đến từ triển lãm

Cơ cấu doanh thu quý II cho thấy phần lớn nguồn thu từ cung cấp dịch vụ không đến từ tổ chức hội chợ, triển lãm.

Trong tổng doanh thu 388 tỷ đồng, hoạt động chuyển nhượng một phần dự án mang về gần 332,4 tỷ đồng, tương đương khoảng 86%.

Hoạt động hội chợ, triển lãm đóng góp hơn 40,4 tỷ đồng, còn các dịch vụ khác đạt hơn 15,1 tỷ đồng.

Bên cạnh doanh thu dịch vụ, VEFAC còn ghi nhận gần 415,8 tỷ đồng doanh thu tài chính trong quý II. Toàn bộ khoản này được thuyết minh là lãi từ cho vay, đầu tư.

Tính chung 6 tháng, doanh thu tài chính đạt hơn 641,2 tỷ đồng, lớn hơn doanh thu cung cấp dịch vụ. Sau khi trừ gần 38,3 tỷ đồng chi phí tài chính, phần chênh lệch còn gần 603 tỷ đồng.

Trong khi đó, lợi nhuận gộp từ cung cấp dịch vụ chỉ đạt hơn 168,4 tỷ đồng. Điều này cho thấy hoạt động cho vay, đầu tư là nguồn đóng góp lớn nhất vào lợi nhuận của doanh nghiệp trong nửa đầu năm.

Chủ tổ hợp triển lãm hơn 90 ha

VEFAC là công ty con của Vingroup, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản và tổ chức hội chợ, triển lãm.

Doanh nghiệp là chủ đầu tư Trung tâm Triển lãm Việt Nam tại Đông Anh, Hà Nội. Tổ hợp có quy mô hơn 900.000 m², được giới thiệu là trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của VEFAC đạt gần 32.902 tỷ đồng, tăng hơn 9.400 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn đạt hơn 14.391 tỷ đồng. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn gồm tiền gửi có kỳ hạn và các khoản cho vay.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VEF hiện giao dịch quanh mức 69.200 đồng/cổ phiếu. So với vùng khoảng 150.000 đồng/cổ phiếu một năm trước, thị giá đã giảm hơn 50% và đang ở vùng thấp nhất trong một năm.

Với khoảng 166,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của VEF hiện vào khoảng 11.500 tỷ đồng. Thanh khoản cổ phiếu khá thấp, phiên gần nhất ghi nhận khoảng 15.900 cổ phiếu được giao dịch.