Một doanh nghiệp nhà nước trả thu nhập trung bình hơn 72 triệu mỗi tháng cho nhân sự, vượt loạt ngân hàng lớn Techcombank, Vietcombank, VietinBank…

Theo báo cáo về thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2025, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) có 1.588 lao động bình quân. Đây chỉ là số lượng nhân sự của riêng công ty mẹ Petrovietnam, không gồm các công ty con.

Mức lương bình quân của người lao động đạt 787 triệu đồng/người/năm, tương đương khoảng 65,6 triệu đồng/tháng. Ngoài tiền lương, mỗi lao động còn nhận bình quân 85 triệu đồng tiền thưởng và thu nhập khác trong năm.

Như vậy, tổng thu nhập bình quân của người lao động Petrovietnam đạt khoảng 872 triệu đồng/người/năm, tương đương khoảng 72,7 triệu đồng/tháng.

Với thu nhập bình quân 72,7 triệu đồng/tháng, người lao động Petrovietnam thuộc nhóm có mức đãi ngộ cao trên thị trường. Con số này cao hơn Công ty mẹ EVN, nơi đạt thu nhập khoảng 479,2 triệu đồng/người/năm, tương đương gần 40 triệu đồng/tháng.

So với khối ngân hàng, mức thu nhập tại Petrovietnam cũng vượt các nhà băng có chế độ đãi ngộ cao như Techcombank (47 triệu đồng/tháng), VietinBank (45,6 triệu đồng/tháng), Vietcombank (43,8 triệu đồng/tháng) và BIDV (42,7 triệu đồng/tháng).

Đối với đội ngũ quản lý, báo cáo cho thấy ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam trong phần lớn năm 2025, có mức lương 86 triệu đồng/tháng. Báo cáo đồng thời ghi nhận tiền lương thực hiện trong năm của ông là 4,026 tỷ đồng, cùng 85 triệu đồng tiền thưởng và thu nhập khác.

Ngoài Chủ tịch HĐTV, ông Lê Ngọc Sơn, Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc trong phần lớn năm 2025, có mức lương 84,4 triệu đồng/tháng. Các thành viên Hội đồng thành viên và Phó tổng giám đốc nhận mức lương từ 67,8-82 triệu đồng/tháng, trong khi Kế toán trưởng hưởng 60,8 triệu đồng/tháng. Theo báo cáo, tất cả lãnh đạo đều có 85 triệu đồng tiền thưởng và thu nhập khác trong năm.

Petrovietnam là doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong các lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, công nghiệp khí, lọc - hóa dầu, điện, phân bón và dịch vụ kỹ thuật dầu khí.

Theo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, doanh thu hợp nhất của Petrovietnam đạt 665.100 tỷ đồng, vượt 3% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 52.380 tỷ đồng, trong khi nộp ngân sách Nhà nước đạt 82.080 tỷ đồng. Đối với công ty mẹ, doanh thu đạt 247.340 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 27.950 tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần kế hoạch.