Công an vào cuộc xác minh bát cháo lươn giá 250.000 đồng ở Cửa Lò: Chủ quán lên tiếng thanh minh

Xác nhận với VietNamnet, ngày 22/7, ông Phúc Đức Nhân, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), cho biết sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh trên mạng xã hội, địa phương đã giao Công an phường phối hợp lực lượng quản lý du lịch vào cuộc xác minh.

Công an phường đã làm việc với bà N.T.M. (57 tuổi) - chủ quán, và chị H.T.T. (32 tuổi) - con dâu chủ quán, là người trực tiếp nhận gọi món của đoàn khách.

Theo tường trình của chủ quán, vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ ngày 20/7 tại quán ăn đêm Minh Kiệm, khối Thu Thủy 1. Thời điểm này, 1 đoàn khoảng 15 người đến quán, gọi 2 tô cháo lươn cỡ lớn, 2 tô cháo hàu, 2 đĩa bánh mỳ rán và 2 ca trà đá.

Quá trình gọi món, hai bên không trao đổi trước về giá. Sau đó, 1 nam thanh niên trong đoàn đã vào khu vực bếp và đề nghị quán bổ sung thêm lươn vào 2 tô cháo.

Dòng trạng thái của thực khách phản ánh giá bát cháo lươn trên một diễn đàn du lịch, hiện đã được gỡ bỏ - Ảnh: Dân Trí

Đại diện quán cho biết, mức giá thông thường đối với 1 tô cháo lươn cỡ lớn là 200.000 đồng. Sau khi nhận yêu cầu bổ sung thêm lươn, nhân viên bếp đã chế biến theo đề nghị của khách và giá mỗi tô được tính là 250.000 đồng. Tuy nhiên, nhân viên không thông báo lại mức giá sau khi phát sinh thêm nguyên liệu. Đây là thiếu sót của cơ sở kinh doanh và cũng là nguyên nhân dẫn đến hiểu nhầm sau đó.

Sau bữa ăn, đoàn khách thanh toán tổng cộng 720.000 đồng cho toàn bộ các món đã sử dụng. Theo phía quán, tại thời điểm thanh toán, khách không có ý kiến hay thắc mắc về hóa đơn.

Sau đó, một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải bài viết phản ánh việc phải trả 250.000 đồng cho 1 bát cháo lươn tại Cửa Lò, kèm hình ảnh hóa đơn. Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với nhiều bình luận cho rằng, quán bán giá quá cao.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định bài viết chưa phản ánh đầy đủ bản chất sự việc. Theo kết quả xác minh, đây không phải là suất cháo dành cho 1 người ăn mà là tô cháo cỡ lớn phục vụ khoảng 15 người, đồng thời, được bổ sung thêm lươn theo yêu cầu của khách nên giá bán có thay đổi.

Số tiền khách phải thanh toán - Ảnh: VietNamnet

Trao đổi với Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, ông Nguyễn Thế Sơn - Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Cửa Lò cho biết, quá trình xác minh cho thấy, cơ sở kinh doanh có thiếu sót khi không thông báo lại mức giá sau khi phát sinh thêm nguyên liệu theo yêu cầu của khách.

Theo ông Sơn, sau khi làm việc với các bên liên quan, cơ quan chức năng yêu cầu cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định về niêm yết, công khai giá bán và thông báo đầy đủ cho khách hàng khi có thay đổi so với giá thông thường nhằm hạn chế những tranh cãi, khiếu nại tương tự.

Đồng thời, địa phương sẽ tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện đúng quy định, nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, văn minh trong mùa du lịch.

Hiện bài viết phản ánh vụ việc trên mạng xã hội đã được người đăng gỡ bỏ.