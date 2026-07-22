Nắm giữ hơn 4.400 tỷ tiền mặt và tiền gửi, PNJ liệu có gặp khó trước làn sóng bán lại kim cương?

Theo báo cáo tài chính quý I/2026 - báo cáo gần nhất doanh nghiệp công bố, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) sở hữu tổng tài sản 19.692 tỷ đồng tại thời điểm 31/3/2026, giảm gần 3% so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu là giá trị hàng tồn kho giảm mạnh từ 15.835 tỷ đồng xuống còn 13.419 tỷ đồng.

Hàng tồn kho cũng là khoản mục lớn nhất chiếm đến 2/3 tổng tài sản của PNJ.﻿

Trong khi đó, lượng tiền và các tài sản có tính thanh khoản của doanh nghiệp gia tăng đáng kể. PNJ ghi nhận 923 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, tăng 77% so với đầu năm. Trong số này, tiền mặt đạt 137 tỷ đồng, còn tiền gửi không kỳ hạn hơn 352 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đang gửi có kỳ hạn 3.487 tỷ đồng tại nhiều ngân hàng như OCB, BVBank, VietinBank và VIB. PNJ cũng đầu tư hơn 99 tỷ đồng vào trái phiếu Becamex.

Tính chung, quy mô tiền mặt, tiền gửi và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn có tính thanh khoản của PNJ vào cuối quý I/2026 đạt khoảng 4.500 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp còn 5.291 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 6.888 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn tại các ngân hàng vào khoảng 2.900 tỷ đồng.

PNJ hiện vay vốn từ nhiều tổ chức tín dụng lớn. Tính đến cuối tháng 3/2026, doanh nghiệp còn dư nợ 908 tỷ đồng tại BIDV, 755 tỷ đồng tại Vietcombank, 377 tỷ đồng tại VietinBank, 180 tỷ đồng tại KEB Hana Bank, 161 tỷ đồng tại Woori Bank Việt Nam và 53 tỷ đồng tại HSBC.

Liên quan đến sự gia tăng đột biến nhu cầu khách hàng bán lại trang sức, PNJ thông báo điều chỉnh chính sách chi trả đối với hoạt động mua lại kim cương từ khách hàng. Theo lãnh đạo Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), kể từ ngày 21/7, doanh nghiệp sẽ không còn thanh toán toàn bộ giá trị giao dịch ngay trong ngày như trước.

Thay vào đó, việc chi trả sẽ được thực hiện theo hạn mức thanh toán tối đa mỗi ngày, căn cứ vào năng lực xử lý thực tế của doanh nghiệp và áp dụng thống nhất trên toàn hệ thống. Theo chính sách mới, khách hàng sẽ nhận đủ tiền trong thời gian tối đa 120 ngày, được chia thành 5 đợt thanh toán.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PNJ kết phiên 22/7 giảm sàn về 35.500 đồng/cp, giảm 46% trong vòng 1 tháng, mức thấp nhất 3 năm. Vốn hoá còn 18.000 tỷ đồng.