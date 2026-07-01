Cập nhật BCTC quý 2/2026 sáng ngày 22/7: Một DN bất động sản báo lãi quý 2 tăng gần 150%, công ty bia lãi gấp đôi cùng kỳ

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 2/2026:

Techcombank (TCB) báo lãi trước thuế quý 2 đạt 9.670 tỷ đồng, tăng trưởng 22%. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Techcombank mang về 18.540 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 22% so với nửa đầu năm 2025.

MSB: Ghi nhận lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 3.400 tỷ đồng, tăng trưởng 7% so với mức 3.173 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

CSV báo lãi quý 2 đạt 171 tỷ đồng (tăng 89%), nâng lợi nhuận 6 tháng lên 228 tỷ đồng (tăng 41%). HVT ghi nhận lãi quý 2 đạt 46 tỷ đồng (tăng 52%), lũy kế bán niên đạt 85 tỷ đồng (tăng 68%).

VEFAC (VEF): Ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 505 tỷ đồng, tăng 15% so với quý 2/2025.

Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV): Báo lãi quý 2 đạt 50 tỷ đồng, tăng trưởng 149%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, IDV mang về 93 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 11%.

Dệt may TNG: Duy trì phong độ tích cực với lợi nhuận quý 2 đạt 179 tỷ đồng, tăng 20%. Lũy kế bán niên, TNG ghi nhận 251 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 25%. Ngược lại, Dệt may Huế (HDM) và May Hữu Nghị (HNI) sụt giảm lợi nhuận quý 2 lần lượt 26% (đạt 49 tỷ) và 31% (đạt 14 tỷ).

Bia Sài Gòn - Hà Nội (BSH): Bứt phá ấn tượng trong nhóm F&B với mức lãi quý 2 đạt 17 tỷ đồng, tăng trưởng 101%. Lũy kế 6 tháng, BSH đạt 26 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 275%. Trong khi đó, Sữa Hà Nội (HNM) báo lãi quý 2 đạt 10 tỷ đồng (tăng 57%) nhưng lũy kế 6 tháng giảm 11%, xuống 15 tỷ đồng.

Hà Giang Mining (HGM): Gặp nhiều thách thức trong mảng khoáng sản khi lợi nhuận quý 2 sụt giảm sâu 96%, chỉ còn 11 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng của HGM đạt 65 tỷ đồng, giảm 83%.

Than Hà Lầm (HLC) và Âu Lạc (ALC): HLC báo lãi quý 2 giảm 62% xuống 11 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 26 tỷ đồng (giảm 46%). ALC đạt lãi quý 2 69 tỷ đồng (giảm 22%), lũy kế bán niên mang về 143 tỷ đồng (giảm 4%).

Foripharm (DP3): Nhóm dược phẩm giữ đà tăng ổn định với lãi quý 2 đạt 49 tỷ đồng (tăng 20%), lũy kế 6 tháng cán mốc 92 tỷ đồng (tăng 31%).

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 2/2026 sắp xếp theo ngành: