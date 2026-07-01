Cập nhật BCTC quý 2/2026 sáng ngày 22/7: Một DN bất động sản báo lãi quý 2 tăng gần 150%, công ty bia lãi gấp đôi cùng kỳ
Mùa báo cáo tài chính bán niên 2026 tiếp tục ghi nhận những nhịp đập sôi động trong ngày 22/7. Khối ngân hàng và hóa chất duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, trong khi mảng dệt may và khoáng sản bắt đầu lộ diện sự phân hóa rõ nét.
Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 2/2026:
Techcombank (TCB) báo lãi trước thuế quý 2 đạt 9.670 tỷ đồng, tăng trưởng 22%. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Techcombank mang về 18.540 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 22% so với nửa đầu năm 2025.
MSB: Ghi nhận lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 3.400 tỷ đồng, tăng trưởng 7% so với mức 3.173 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.
CSV báo lãi quý 2 đạt 171 tỷ đồng (tăng 89%), nâng lợi nhuận 6 tháng lên 228 tỷ đồng (tăng 41%). HVT ghi nhận lãi quý 2 đạt 46 tỷ đồng (tăng 52%), lũy kế bán niên đạt 85 tỷ đồng (tăng 68%).
VEFAC (VEF): Ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 505 tỷ đồng, tăng 15% so với quý 2/2025.
Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV): Báo lãi quý 2 đạt 50 tỷ đồng, tăng trưởng 149%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, IDV mang về 93 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 11%.
Dệt may TNG: Duy trì phong độ tích cực với lợi nhuận quý 2 đạt 179 tỷ đồng, tăng 20%. Lũy kế bán niên, TNG ghi nhận 251 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 25%. Ngược lại, Dệt may Huế (HDM) và May Hữu Nghị (HNI) sụt giảm lợi nhuận quý 2 lần lượt 26% (đạt 49 tỷ) và 31% (đạt 14 tỷ).
Bia Sài Gòn - Hà Nội (BSH): Bứt phá ấn tượng trong nhóm F&B với mức lãi quý 2 đạt 17 tỷ đồng, tăng trưởng 101%. Lũy kế 6 tháng, BSH đạt 26 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 275%. Trong khi đó, Sữa Hà Nội (HNM) báo lãi quý 2 đạt 10 tỷ đồng (tăng 57%) nhưng lũy kế 6 tháng giảm 11%, xuống 15 tỷ đồng.
Hà Giang Mining (HGM): Gặp nhiều thách thức trong mảng khoáng sản khi lợi nhuận quý 2 sụt giảm sâu 96%, chỉ còn 11 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng của HGM đạt 65 tỷ đồng, giảm 83%.
Than Hà Lầm (HLC) và Âu Lạc (ALC): HLC báo lãi quý 2 giảm 62% xuống 11 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 26 tỷ đồng (giảm 46%). ALC đạt lãi quý 2 69 tỷ đồng (giảm 22%), lũy kế bán niên mang về 143 tỷ đồng (giảm 4%).
Foripharm (DP3): Nhóm dược phẩm giữ đà tăng ổn định với lãi quý 2 đạt 49 tỷ đồng (tăng 20%), lũy kế 6 tháng cán mốc 92 tỷ đồng (tăng 31%).
Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 2/2026 sắp xếp theo ngành:
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