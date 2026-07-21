Một “cá mập” chứng khoán tạm lỗ hơn 400 tỷ đồng vì FPT, KDH và MWG

CTCP Chứng khoán Vietcap vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với doanh thu hoạt động đạt gần 1.176 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế đạt 250,6 tỷ đồng, tăng hơn 36%. Theo giải trình của doanh nghiệp, tổng chi phí trong quý giảm khoảng 5%, dù chi phí lãi vay tăng mạnh.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vietcap ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 2.582 tỷ đồng, tăng 28%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 591 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, phía sau kết quả kinh doanh tăng trưởng, một số khoản đầu tư cổ phiếu của công ty đang ghi nhận mức lỗ lớn theo giá thị trường tại cuối tháng 6.

Tạm lỗ hơn 434 tỷ đồng tại FPT, KDH và MWG

Tại ngày 30/6, Vietcap ghi nhận giá vốn khoản đầu tư FPT gần 649 tỷ đồng, trong khi giá trị thị trường chỉ còn khoảng 437 tỷ đồng. Khoản đầu tư này đang tạm lỗ hơn 212 tỷ đồng, tương đương gần 33% giá vốn.

Với KDH, công ty đầu tư gần 930 tỷ đồng nhưng giá trị thị trường cuối quý II chỉ còn khoảng 743 tỷ đồng, tương ứng mức tạm lỗ gần 187 tỷ đồng.

Khoản đầu tư MWG có giá vốn hơn 306 tỷ đồng, trong khi giá trị thị trường còn hơn 271 tỷ đồng, tạm lỗ gần 35 tỷ đồng.

Tổng cộng, ba khoản đầu tư FPT, KDH và MWG khiến Vietcap tạm lỗ khoảng 434 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 6.

Ở chiều ngược lại, Vietcap vẫn đang tạm lãi gần 1.770 tỷ đồng tại IDP, với giá vốn khoảng 441 tỷ đồng và giá trị ghi nhận hơn 2.210 tỷ đồng. Khoản đầu tư MCH cũng tạm lãi khoảng 165 tỷ đồng, nhưng thấp hơn đáng kể so với mức gần 988 tỷ đồng đầu năm.

Xét toàn bộ nhóm đầu tư cổ phiếu, trái phiếu và các tài sản tài chính khác, Vietcap vẫn ghi nhận gần 229 tỷ đồng lãi trong quý II, cao gần gấp ba lần cùng kỳ.﻿

Cho vay là nguồn thu lớn nhất

Trong quý II, hoạt động cho vay và ứng trước tiền bán mang về hơn 463 tỷ đồng, tăng gần 80% so với cùng kỳ và là nguồn thu lớn nhất của Vietcap.

Dư nợ cho vay ký quỹ tại cuối tháng 6 đạt hơn 16.646 tỷ đồng, tăng khoảng 4% so với cuối năm 2025. Để phục vụ hoạt động kinh doanh, nợ vay ngắn hạn tăng từ hơn 16.064 tỷ đồng lên gần 21.704 tỷ đồng, kéo chi phí lãi vay quý II tăng hơn gấp đôi lên hơn 319 tỷ đồng.

Ngoài cho vay, thu nhập từ danh mục đầu tư đạt gần 229 tỷ đồng như đã đề cập ở trên. Ngược lại, hoạt động mua bán tự doanh ghi nhận lỗ ròng gần 36 tỷ đồng.

Hoạt động môi giới mang về gần 226 tỷ đồng doanh thu, trong khi chi phí trực tiếp đạt gần 186 tỷ đồng.

Theo Vietcap, trong quý II/2026, công ty đứng thứ 4 về thị phần môi giới cổ phiếu trên HoSE với 7% thị phần. Đối với khách hàng tổ chức, Vietcap tiếp tục dẫn đầu với hơn 28% thị phần môi giới, qua đó góp phần thúc đẩy doanh thu môi giới ở cả nhóm khách hàng cá nhân và tổ chức.﻿

Trên thị trường, cổ phiếu VCI đang giao dịch quanh 20.150 đồng/cổ phiếu trong phiên 21/7.﻿