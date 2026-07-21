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Vai trò của cháu gái bà Trương Mỹ Lan tại nhà máy nghìn tỷ chuẩn bị được đem đấu giá để thi hành án

| | Doanh nghiệp

Nhà máy Tanifood chuẩn bị được đấu giá với giá khởi điểm hơn 886 tỷ đồng. Đây là nhà máy mà bà Trương Mỹ Lan giao cho cháu gái Trương Huệ Vân (bị án) quản lý. Khi khánh thành vào năm 2019, Tanifood có tổng vốn đầu tư khoảng 1.780 tỷ đồng, công suất thiết kế 150.000 tấn nguyên liệu mỗi năm, từng được kỳ vọng trở thành một trong những trung tâm chế biến rau quả hiện đại hàng đầu Việt Nam, hướng đến các thị trường Mỹ, Nhật Bản và châu Âu.

Ngày 24/7, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá Nhà máy chế biến nông sản Tanifood Tây Ninh (xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh) với giá khởi điểm hơn 886,7 tỷ đồng, sau ba lần giảm giá nhưng vẫn chưa tìm được người mua. Đây là một trong những tài sản lớn thuộc vụ án Vạn Thịnh Phát, được xử lý nhằm thu hồi tiền thi hành án.

Nhà máy Tanifood tại xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh

Khối tài sản đưa ra đấu giá gồm quyền sử dụng hơn 14,2 ha đất tại xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh cùng toàn bộ nhà xưởng, công trình xây dựng và hệ thống dây chuyền chế biến nông sản của Công ty CP Lavifood. Khi khánh thành vào năm 2019, Tanifood có tổng vốn đầu tư khoảng 1.780 tỷ đồng, công suất thiết kế 150.000 tấn nguyên liệu mỗi năm, từng được kỳ vọng trở thành một trong những trung tâm chế biến rau quả hiện đại hàng đầu Việt Nam, hướng đến các thị trường Mỹ, Nhật Bản và châu Âu.

Phía sau dự án này là dấu ấn của Trương Huệ Vân (cháu ruột của bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) . Theo kết luận điều tra giai đoạn 1 vụ án Vạn Thịnh Phát, sau khi mua lại cổ phần Lavifood để mở rộng sang lĩnh vực chế biến nông sản, bà Trương Mỹ Lan đã giao doanh nghiệp cho Trương Huệ Vân quản lý thông qua Tổng Giám đốc Nguyễn Phi Long, người đứng tên 31% cổ phần.

Trong giai đoạn 1 vụ án Vạn Thịnh Phát, tòa án xác định Lavifood thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan, do đó các tài sản của doanh nghiệp phải được xử lý để khắc phục hậu quả vụ án.

Ngoài Lavifood và Tanifood, cháu gái bà Lan còn tham gia quản lý nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát như Windsor, Eurasia Concept, Sài Gòn Galleria... Theo hồ sơ tố tụng, Trương Huệ Vân được giao đứng tên vốn góp, tham gia điều hành nhiều doanh nghiệp và thực hiện các công việc theo chỉ đạo của bà Lan.

Trương Huệ Vân trong một lần hầu tòa. Ảnh: Tân Châu

Điều đáng chú ý, khác với nhiều pháp nhân bị xác định lập ra để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, Tanifood là dự án có hoạt động sản xuất thực tế, được đầu tư bài bản với dây chuyền hiện đại. Tuy nhiên, khi tòa án xác định Lavifood thuộc sở hữu của Trương Mỹ Lan, toàn bộ nhà máy cũng trở thành tài sản phải xử lý để bảo đảm nghĩa vụ thi hành án. Sau khi thanh toán nghĩa vụ với ngân hàng nhận thế chấp, phần giá trị còn lại sẽ được dùng để khắc phục hậu quả vụ án theo bản án đã tuyên.

Phiên đấu giá ngày 24/7 vì thế không chỉ là hoạt động xử lý một tài sản trị giá ngàn tỷ đồng mà còn là dấu mốc khép lại một chặng đường của một dự án từng được kỳ vọng và gắn với Trương Huệ Vân - người cháu ruột từng được Trương Mỹ Lan gửi gắm quản lý mảng nông nghiệp trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát trước khi cả hai cùng rơi vào vòng xoáy của đại án kinh tế lớn nhất từ trước đến nay.

Bà Trương Mỹ Lan và cháu gái Trương Huệ Vân trong 1 lần hầu tòa. Ảnh: Tân Châu

Bị án Trương Huệ Vân, sau hai giai đoạn xét xử phúc thẩm của đại án Vạn Thịnh Phát, TAND Cấp cao tại TPHCM đã tuyên tổng mức hình phạt là 19 năm tù. Cụ thể, ngày 3/12/2024, tại phiên tòa phúc thẩm giai đoạn 1, HĐXX tuyên phạt Trương Huệ Vân 14 năm tù về tội "Tham ô tài sản", giảm 3 năm so với mức án 17 năm tù của bản án sơ thẩm.

Đến ngày 21/4/2025, tại phiên tòa phúc thẩm giai đoạn 2, TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên phạt bị cáo Trương Huệ Vân 5 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", sau khi chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tổng hợp hai bản án phúc thẩm, Trương Huệ Vân phải chấp hành án 19 năm tù, gồm 14 năm tù về tội "Tham ô tài sản" và 5 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

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Theo Tân Châu

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