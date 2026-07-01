Cập nhật BCTC quý 2/2026 sáng ngày 21/7: Nhiều doanh nghiệp báo lãi nghìn tỷ, 2 doanh nghiệp xăng dầu báo lãi tăng hơn 400%

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 2/2026:

SSI (mẹ): Ghi nhận quý 2 với lợi nhuận trước thuế đạt 1.511 tỷ đồng, tăng trưởng 32%. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, công ty mẹ SSI đạt 2.973 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 38% so với cùng kỳ.

VPS (VCK): Báo lãi trước thuế quý 2 đạt 1.378 tỷ đồng, tăng 57%. Tính chung 6 tháng đầu năm, VPS mang về 2.925 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 63% so với nửa đầu năm 2025.

VNDirect (VND): Lợi nhuận trước thuế quý 2 bứt phá 126%, đạt 1.106 tỷ đồng. Lũy kế bán niên, doanh nghiệp ghi nhận 1.787 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 85%.

Smart Mind: Lội ngược dòng từ mức lỗ 2 tỷ đồng cùng kỳ sang báo lãi 804 tỷ đồng trong quý 2. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng bứt phá lên 826 tỷ đồng, tăng trưởng tới 608%.

Nhơn Trạch 2 (NT2): Tỏa sáng ở nhóm nhiệt điện với lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 504 tỷ đồng, tăng trưởng 38%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, NT2 báo lãi 727 tỷ đồng, tăng trưởng 78%.

Dược Hậu Giang (DHG): Giữ đà tăng trưởng ổn định với lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 358 tỷ đồng, tăng 32%. Tính chung 6 tháng đầu năm, DHG cán mốc 706 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 25% so với cùng kỳ.

HSC (HCM): Báo lãi trước thuế quý 2 đạt 340 tỷ đồng, tăng 42%. Lũy kế 6 tháng, HSC đạt 704 tỷ đồng, tăng trưởng 35%.

Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP): Báo lãi trước thuế quý 2 đạt 409 tỷ đồng, tăng trưởng 71%. Lũy kế bán niên, QTP mang về 655 tỷ đồng, tăng trưởng 44%.

Saigon Cargo Services (SCS): Ghi nhận lợi nhuận quý 2 đạt 235 tỷ đồng (đi ngang). Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 453 tỷ đồng, tăng nhẹ 1%.

Cảng Đồng Nai (PDN): Lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 175 tỷ đồng, tăng 12%. Lũy kế 6 tháng đạt 313 tỷ đồng, tăng trưởng 12%.

Dược phẩm Imexpharm (IMP) và Domesco (DMC): IMP đạt lãi quý 2 118 tỷ đồng (tăng 3%), lũy kế 6 tháng đạt 221 tỷ đồng (tăng 5%). Trong khi đó, DMC tăng trưởng mạnh ở quý 2 với mức lãi 71 tỷ đồng (tăng 78%), đưa lợi nhuận 6 tháng lên 137 tỷ đồng (tăng 39%).

Thủy sản Fimex (FMC): Ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2 tăng 73%, đạt 174 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, FMC mang về 225 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 65%.

PV Gas D (PGD): Lỗ trước thuế quý 2 57 tỷ đồng (sụt giảm 172%). Lũy kế 6 tháng, PGD lãi 30 tỷ đồng, giảm 62%.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 2/2026 sắp xếp theo ngành: