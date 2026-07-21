Chu kỳ đầu tư mạnh nhất hơn một thập kỷ, MBS chỉ ra nhóm cổ phiếu đáng chú ý nửa cuối 2026, lợi nhuận ngành dự báo tăng 57%

Theo báo cáo triển vọng nửa cuối năm 2026 của Chứng khoán MBS, dầu khí là một trong những nhóm ngành đáng chú ý khi giá dầu được dự báo duy trì ở vùng đủ hấp dẫn để các dự án thăm dò, khai thác tiếp tục được triển khai.

Trong kịch bản cơ sở, giá dầu có thể dao động quanh 75-85 USD/thùng. Cùng với chu kỳ đầu tư mới tại Việt Nam, lợi nhuận các doanh nghiệp dầu khí trong phạm vi theo dõi của MBS được dự báo tăng khoảng 57% trong năm 2026.

Mức tăng này là dự báo cho cả năm và không phản ánh đồng đều ở mọi doanh nghiệp. Trong đó, kết quả đột biến của BSR đóng góp đáng kể, bên cạnh sự cải thiện tại các doanh nghiệp dịch vụ kỹ thuật, khoan và phân phối xăng dầu.

Chu kỳ đầu tư mạnh nhất hơn một thập kỷ

Tại Việt Nam, nhu cầu bổ sung nguồn dầu khí mới ngày càng cấp thiết khi sản lượng dầu thô giảm từ khoảng 352.000 thùng/ngày năm 2015 xuống dưới 170.000 thùng/ngày năm 2025. Nhiều mỏ chủ lực như Bạch Hổ, Rồng và Sư Tử Đen đã bước vào giai đoạn suy giảm tự nhiên.

MBS nhận định giai đoạn 2026-2028 có thể là chu kỳ đầu tư thượng nguồn mạnh nhất của Việt Nam trong hơn một thập kỷ. Các dự án Lô B – Ô Môn, Sư Tử Trắng 2B và Lạc Đà Vàng được kỳ vọng dẫn dắt khối lượng công việc trong những năm tới.

Riêng Lô B – Ô Môn và Cá Voi Xanh có tổng trữ lượng khoảng 257 tỷ m³ khí. Lô B dự kiến đón dòng khí đầu tiên từ năm 2027, qua đó tạo thêm dư địa cho các doanh nghiệp dịch vụ kỹ thuật, khoan và vận chuyển.

Trong khi thượng nguồn được thúc đẩy bởi nhu cầu bổ sung các mỏ mới, khâu hạ nguồn cũng có điểm tựa từ tiêu thụ nhiên liệu trong nước. Tổng nhu cầu sản phẩm xăng dầu được dự báo tăng từ khoảng 25 triệu tấn năm 2024 lên 26,5-27 triệu tấn năm 2026 và vượt 30 triệu tấn vào năm 2030.

BSR có thể lãi gần 15.000 tỷ đồng

Trong nhóm doanh nghiệp được MBS theo dõi, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn được dự báo có mức tăng lợi nhuận lớn nhất.

Lợi nhuận ròng năm 2026 của BSR có thể đạt 14.984 tỷ đồng, tăng 187,4%, tương đương gần gấp 3 lần năm trước. Biên lợi nhuận gộp được dự báo tăng từ 4,3% lên 12,2%, chủ yếu nhờ chênh lệch giá sản phẩm lọc dầu cải thiện mạnh.

MBS cho rằng chênh lệch giá dầu diesel trong nửa cuối năm có thể giảm so với đỉnh đầu năm nhưng vẫn cao hơn mức trung bình lịch sử. Tuy nhiên, mức lợi nhuận cao của BSR mang tính chu kỳ khá rõ. Sang năm 2027, lợi nhuận doanh nghiệp được dự báo giảm còn 7.772 tỷ đồng khi biên lọc dầu hạ nhiệt.

PVS hưởng lợi từ lượng công việc kỷ lục

Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam được dự báo đạt lợi nhuận ròng 2.517 tỷ đồng trong năm 2026, tăng 38,3%.

Động lực chính đến từ việc hàng loạt dự án lớn bước vào giai đoạn thi công. Theo MBS, tổng khối lượng công việc chưa thực hiện của PVS trong giai đoạn 2026-2030 có thể đạt khoảng 4,5-5 tỷ USD, cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Các gói thầu tại Lô B – Ô Môn tiếp tục giữ vai trò chủ lực, bên cạnh Lạc Đà Vàng, Sư Tử Trắng 2B và một số dự án điện gió ngoài khơi. Lượng công việc này được kỳ vọng duy trì ở mức cao trong 3-5 năm tới.

Nhiều doanh nghiệp khác tăng trưởng hai chữ số﻿

Trong nhóm còn lại, lợi nhuận PLX được dự báo tăng 22,1%, PVD tăng 16,7%, GAS tăng 15,9% và PVT tăng 6,4%.

Mỗi doanh nghiệp hưởng lợi từ một mắt xích khác nhau trong chuỗi giá trị. PLX được hỗ trợ bởi nhu cầu nhiên liệu nội địa tiếp tục mở rộng. GAS có thêm động lực từ giá khí và triển vọng Lô B – Ô Môn, trong khi PVD hưởng lợi từ mặt bằng giá thuê giàn cao.

Thị trường khoan Đông Nam Á tiếp tục thuận lợi khi nhu cầu cao nhưng nguồn cung giàn tự nâng còn hạn chế. Giá thuê giàn trong khu vực đã tăng từ dưới 60.000 USD/ngày năm 2020 lên khoảng 140.000 USD/ngày trong năm 2026, còn tỷ lệ sử dụng duy trì trên 90%.

PVT tăng chậm hơn nhưng vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu vận chuyển xăng dầu, LNG và mặt bằng cước vận tải tích cực.