Phó Chủ tịch tỉnh nhận được cuộc điện thoại của "người lạ", một dự án doanh thu 8.000 tỷ đồng xuất hiện

Sáng 21/7, Công ty CP Phúc Sinh Đắk Nông chính thức ra mắt dự án Trung tâm sản xuất & chế biến nông sản xuất khẩu Phúc Sinh Đắk Nông tại tỉnh Lâm Đồng.

Đây là nhà máy thứ 7 trong hệ thống của Phúc Sinh và là mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển vùng nguyên liệu của đơn vị. Với tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng, dự án được định hướng trở thành trung tâm chế biến nông sản quy mô lớn của khu vực Tây Nguyên tập trung vào các sản phẩm cà phê, hồ tiêu.

Theo kế hoạch, trung tâm sẽ hoàn thành xây dựng vào quý I/2027 và đặt mục tiêu đạt doanh thu nghìn tỷ ngay trong giai đoạn 2027–2028.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Minh Thông, Chủ tịch HĐQT Phúc Sinh - người được mệnh danh là "vua tiêu" kỳ vọng, trong dài hạn, trung tâm sẽ đạt doanh thu khoảng 300 triệu USD/năm (tương đương gần 8.000 tỷ đồng), chỉ riêng với sản phẩm cà phê và hồ tiêu. Trong khi đó, địa phương này chưa có nhà máy sản xuất nào đạt doanh thu 1.000 tỷ/năm với mặt hàng cà phê và hồ tiêu.

Đáng chú ý, địa điểm đặt dự án nằm ở xã biên giới Thuận Hạnh của tỉnh Lâm Đồng, nơi đây, nếu tính đường chim bay, chỉ cách biên giới Campuchia khoảng 3km.

Do đó, ngoài lợi ích kinh tế, theo ông Thông, dự án sẽ tạo ra nhiều việc làm cho người dân, đồng thời mang đến tư duy sản xuất, quản trị hiện đại.

Chủ tịch HĐQT Phúc Sinh - Phan Minh Thông chia sẻ tại sự kiện sáng 21/7. (Ảnh: BTC)

Địa phương muốn những doanh nghiệp làm thật

Chia sẻ thú vị tại sự kiện, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng – ông Lê Trọng Yên cho biết, là khi nhận được cuộc gọi điện thoại lần đầu tiên từ "vua tiêu", ông Yên không hề biết vị doanh nhân này.

Tuy nhiên, khi tìm hiểu, vị lãnh đạo tỉnh biết rằng Phúc Sinh là một tập đoàn có năng lực và đã đầu tư được nhiều dự án. Mong mỏi của lãnh đạo tỉnh cũng như người dân là chính là tìm được những nhà đầu tư thật đến với địa phương.

"Chúng tôi rất muốn kêu gọi những doanh nghiệp làm thật tới đầu tư. Chính quyền phải đồng hành với doanh nghiệp, coi hạnh phúc và kết quả của doanh nghiệp là động lực", ông Yên nói và cho biết đó là kết quả của việc dự án được ra mắt ngày hôm nay.

Ông cũng mong doanh nghiệp khai thác được tiềm năng của địa phương, cùng gánh vác và đồng hành với nông dân, các hợp tác xã để làm tăng giá trị nông nghiệp.

Theo đại diện UBND tỉnh Lâm Đồng, diện tích cà phê trên địa bàn tỉnh là khoảng 327.000ha với năng suất khoảng 1,5 triệu tấn/năm. Dư địa phát triển lớn nhưng 90% sản lượng cà phê Robusta và Arabica tại tỉnh là xuất thô.

Riêng giá trị cà phê được trồng tại Lâm Đồng đang chiếm khoảng 50% của cả nước, tương đương khoảng 4,5 tỷ USD. Nhưng giá trị xuất khẩu phần lớn đang đi qua các doanh nghiệp tỉnh bạn. Trong khi đó, diện tích trồng hồ tiêu tại Lâm Đông cũng lớn nhất nước, với 36.000ha.

Đó là lý do khiến tỉnh quyết tâm muốn làm nông nghiệp chế biến sâu.

Về Phúc Sinh, sau 25 năm thành lập, công ty hiện là doanh nghiệp xuất khẩu nông sản hàng đầu Việt Nam. Doanh nghiệp này đã xuất khẩu đến 120 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Từ năm 2007 đến nay, Phúc Sinh liên tục giữ vững vị thế là doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu hàng đầu Việt Nam, chiếm 8% thị phần xuất khẩu hồ tiêu toàn cầu.

Năm 2025, Phúc Sinh đạt doanh thu khoảng 350 triệu USD (khoảng 9.200 tỷ đồng). 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã thu về hơn 230 triệu USD, dự kiến cả năm đạt khoảng 460 triệu USD./



