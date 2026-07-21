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Mua vé Vietlott 2 lần/tuần, mỗi lần 20-30 vé, người đàn ông Hàn quốc trúng Jackpot 100 tỷ đồng

| | Doanh nghiệp

Mua vé Vietlott 2 lần/tuần, mỗi lần 20-30 vé, người đàn ông Hàn quốc trúng Jackpot 100 tỷ đồng

Ông K.S.H là người chơi mang quốc tịch Hàn Quốc hiện đang sinh sống tại Hà Nội và làm chuyên gia tại một Công ty nước ngoài ở Bắc Ninh.

Ngày 21 tháng 07 năm 2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức lễ trao thưởng Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng (QSMT) số 01370 cho ông K.S.H, người chơi xổ số quốc tịch Hàn Quốc hiện đang sinh sống tại Hà Nội và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh, với giá trị trúng thưởng lên tới 102.862.676.150 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân).

Tấm vé may mắn được phát hành tại điểm bán hàng số 27, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

Tại buổi lễ trao thưởng, ông K.S.H đã trao tặng 1,5 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ xã hội Tâm Tài Việt.

Mua vé Vietlott 2 lần/tuần, mỗi lần 20-30 vé, người đàn ông Hàn quốc trúng Jackpot 100 tỷ đồng- Ảnh 1.

Thích chơi xổ số của Vietlott vì tương đồng với xổ số tại Hàn Quốc

Ông K.S.H là người chơi mang quốc tịch Hàn Quốc hiện đang sinh sống tại Hà Nội và làm chuyên gia tại một Công ty nước ngoài ở Bắc Ninh.

Ông H. đã biết đến các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott khoảng 5 năm trước thông qua các bài báo, thông tin trên Internet. Ông cảm thấy thích thú vì khi sang đến Việt Nam vẫn có thể giải trí với các xổ số có cách chơi, giải thưởng tương đồng với loại hình xổ số ông hay chơi ở Hàn Quốc.

Kể từ đó, việc mua vé Vietlott trở thành một hình thức giải trí quen thuộc trong cuộc sống của ông. Ông chia sẻ: “Tôi có thói quen mua các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, nhưng thích nhất vẫn là xổ số tự chọn Power 6/55. Mỗi tuần tôi sẽ ghé điểm bán hàng khoảng 2 lần khi rảnh và mua khoảng 20 – 30 vé. Khi Jackpot lên cao thì tôi mua nhiều hơn, khoảng 50 vé mỗi lần.”

Biết tin trúng Jackpot qua website và ứng dụng Vietlott

Chia sẻ về thời điểm biết tin trúng thưởng, ông K.S.H cho biết ông chủ động kiểm tra kết quả trên website và ứng dụng Vietlott như thường lệ. Khi phát hiện dãy số mình mua trùng với dãy số trúng thưởng giải Jackpot 1 (09 – 17 – 20 – 33 – 41 – 42), cảm xúc đầu tiên của ông là vô cùng bất ngờ và hồi hộp.

"Tôi thực sự rất ngạc nhiên và không thể tin đây là sự thật. Tôi đã kiểm tra lại nhiều lần trước khi tin rằng mình là người may mắn trúng giải Jackpot 1", ông chia sẻ.

Mua vé Vietlott 2 lần/tuần, mỗi lần 20-30 vé, người đàn ông Hàn quốc trúng Jackpot 100 tỷ đồng- Ảnh 2.

Tấm vé trúng thưởng của ông K.S.H.

Theo quy định, ông K.S.H có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi phát hành tấm vé là tỉnh Bắc Ninh với số tiền hơn 10,2 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 20 triệu đồng) và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Bộ số "lì nhất" lịch sử Vietlott nổ tung sau 1.500 kỳ

Yên Chi

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