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Vietlott ‘nổ’ vé độc đắc gần 103 tỷ đồng ở đâu?

| | Doanh nghiệp

Vietlott vừa tìm được khách hàng trúng giải Jackpot 1 trị giá gần 103 tỷ đồng loại hình xổ số Power 6/55 ở kỳ quay số 01370, địa chỉ phát hành vé trúng thưởng tại tỉnh Bắc Ninh.

Thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 01370 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối ngày 11/7/2026, Hội đồng quay thưởng của Vietlott đã xác định có 1 vé số đã trúng giải độc đắc với tổng giá trị giải thưởng Jackpot 1 gần 103 tỷ đồng.

Đồng thời, trong kỳ quay thưởng này còn có 1 vé trúng giải Jackpot 2, giá trị giải thưởng là gần 4,6 tỷ đồng.

Bộ số may mắn trong kỳ quay thưởng lần này là:

Vietlott ‘nổ’ vé độc đắc gần 103 tỷ đồng ở đâu? - Ảnh 1.

Nguồn: Vietlott

Hệ thống của Vietlott xác định cả vé số trúng thưởng giải Jackpot 1 và Jackpot 2 đều có địa chỉ phát hành tại tỉnh Bắc Ninh.

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân, trước khi nhận tiền thưởng, chủ nhân của các giải Jackpot này sẽ phải nộp tiền thuế thu nhập cá nhân là 10% phần giá trị giải thưởng.

Như vậy, số tiền mà người chơi trúng giải Jackpot 1 may mắn nhận về là khoảng 92,6 tỷ đồng, còn người chơi trúng giải Jackpot 2 sẽ nhận về khoảng hơn 4,1 tỷ đồng.

Lưu ý, vé trúng thưởng Vietlott phải còn trong thời hạn lĩnh thưởng là 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng; vé trúng thưởng phải do Vietlott hoặc điểm bán hàng, đại lý phát hành thông qua thiết bị đầu cuối; vé trúng thưởng phải được ghi nhận vào hệ thống của Vietlott trước thời điểm dừng bán vé trong từng kỳ quay số mở thưởng.

Trong trường hợp không thể trực tiếp nhận thưởng, người trúng giải có thể ủy quyền cho đại diện hợp pháp thực hiện thay. Văn bản ủy quyền phải được lập chính thức và có xác nhận từ cơ quan chính quyền địa phương như xã, phường hoặc thị trấn nơi người trúng giải đang cư trú.


Theo PV

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
vietlott

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