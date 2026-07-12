Chủ đầu tư sân bay Long Thành ước lãi trước thuế 6 tháng đầu năm gần 5.900 tỷ đồng

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Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026.

Trong khuôn khổ hội nghị, Đảng ủy Bộ Tài chính đã công bố và trao quyết định chuẩn y chức danh Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, nhiệm kỳ 2025–2030 đối với đồng chí Nguyễn Cao Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV.

Ngoài ra, thông tin tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động khai thác của ACV tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2025. Sản lượng hành khách, hàng hóa và số lượt chuyến bay hạ/cất cánh đều tăng.

Cụ thể, tổng lượng khách 6 tháng đầu năm đạt gần 61 triệu lượt, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 24 triệu lượt, khách nội địa đạt gần 37 triệu lượt.

Lượng hàng hóa và bưu kiện luân chuyển qua các cảng đạt gần 920.000 tấn, hoàn thành gần một nửa kế hoạch năm và tăng gần 13% so với cùng kỳ. Đồng thời, toàn hệ thống đã phục vụ an toàn gần 370.000 lượt chuyến bay cất/hạ cánh, tăng gần 5% so với năm trước.

Hoạt động kinh doanh ghi nhận mức doanh thu đạt 10.745 tỷ đồng, tăng 1,78% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế ghi nhận mức 5.862 tỷ đồng, đạt 83,61% kế hoạch năm. Tổng công ty cũng đã nộp ngân sách nhà nước 1.635 tỷ đồng.

Về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng hàng không, ACV tiếp tục bám sát lộ trình “180 ngày đêm tăng tốc”, huy động tối đa nhân lực, thiết bị và nguồn lực để tập trung thi công, hoàn thiện các hạng mục trọng yếu với quyết tâm cao nhất bảo đảm tiến độ đưa Cảng HKQT Long Thành vào khai thác cuối năm 2026.

Bên cạnh đó, ACV tiếp tục triển khai nhiều dự án quan trọng khác. Trong đó, mục tiêu trọng tâm là đưa Cảng HKQT Liên Khương khai thác trở lại từ ngày 19/8/2026; đưa Cảng hàng không Cà Mau vào khai thác từ ngày 01/11/2026; đưa Nhà ga hàng hóa Cảng HKQT Cát Bi vào khai thác trong tháng 08/2026, cùng nhiều dự án hạ tầng khác trên toàn hệ thống.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, ACV xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục bảo đảm khai thác an toàn tuyệt đối, phục vụ tốt các giai đoạn cao điểm; bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; đặc biệt tập trung cao độ cho các dự án hạ tầng chiến lược. Đồng thời, Tổng công ty sẽ tăng cường quản trị rủi ro, kiểm soát chi phí, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra.