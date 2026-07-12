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Ông Nguyễn Bá Dương xuất hiện tại Lễ cất nóc trụ sở Bộ Công an

| | Doanh nghiệp

Ông Nguyễn Bá Dương xuất hiện tại Lễ cất nóc trụ sở Bộ Công an

Sáng 10/7, Liên danh Tổng thầu NEWTECONS - SOL E&C tổ chức lễ cất nóc dự án Trụ sở Bộ Công an tại số 15 Trần Bình Trọng (Hà Nội), nhà sáng lập Nguyễn Bá Dương đã có mặt.

Sáng 10/7, Liên danh Tổng thầu NEWTECONS - SOL E&C tổ chức lễ cất nóc dự án Trụ sở Bộ Công an tại số 15 Trần Bình Trọng (Hà Nội), đánh dấu việc hoàn thành phần kết cấu của công trình.

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Công an, đại diện Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại cùng các đơn vị liên quan.

Dự án Trụ sở Bộ Công an tại số 15 Trần Bình Trọng được xây dựng trên khu đất rộng 1,45 ha, tổng diện tích sàn khoảng 124.000 m². Công trình gồm 5 khối nhà với 4 tầng hầm và 10 tầng nổi.

Sau khi hoàn thành phần kết cấu, công trình sẽ chuyển sang các giai đoạn thi công tiếp theo.

Ông Nguyễn Bá Dương xuất hiện tại Lễ cất nóc trụ sở Bộ Công an- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Bá Dương tại Lễ cất nóc Trụ sở Bộ công an

﻿Newtecons và SOL E&C là hai doanh nghiệp trong hệ sinh thái xây dựng do ông Nguyễn Bá Dương gây dựng sau khi ông rời Coteccons. Hiện ông Nguyễn Bá Dương là Chủ tịch HĐQT Newtecons, đồng thời giữ vai trò Chủ tịch sáng lập SOL E&C.

Hai doanh nghiệp từng cùng tham gia thi công nhiều dự án quy mô lớn, trong đó có gói thầu 5.10 thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và mới đây là liên danh tổng thầu dự án Trụ sở Bộ Công an tại số 15 Trần Bình Trọng (Hà Nội).

Tuấn Khôi

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