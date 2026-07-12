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Vinaconex nối dài danh mục dự án tại Long Thành với tuyến đường gần 43 km, vốn đầu tư hơn 4.700 tỷ đồng

| | Doanh nghiệp

Vinaconex nối dài danh mục dự án tại Long Thành với tuyến đường gần 43 km, vốn đầu tư hơn 4.700 tỷ đồng

Trong khi đang triển khai loạt gói thầu trị giá hơn 8.300 tỷ đồng tại sân bay Long Thành, Vinaconex tiếp tục tham gia thi công tuyến đường ĐT.770B với tổng mức đầu tư hơn 4.700 tỷ đồng - một trong ba dự án giao thông trọng điểm vừa được Đồng Nai khởi công.

Ngày 10/7, UBND tỉnh Đồng Nai đồng loạt khởi công ba dự án giao thông trọng điểm gồm nâng cấp, mở rộng đường ĐT.769, xây dựng đường ĐT.770B và đường ĐT.773. Đây là các tuyến giao thông giữ vai trò kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành với hệ thống giao thông khu vực, đồng thời tăng cường liên kết giữa Đồng Nai, TP HCM, vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

Trong ba dự án, ĐT.770B là tuyến đường có sự tham gia thi công của Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, HoSE: VCG).

Dự án có chiều dài gần 43 km, tổng mức đầu tư hơn 4.704 tỷ đồng, được xây dựng theo tiêu chuẩn đường ô tô cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/h, quy mô 6 làn xe và giải phóng mặt bằng theo quy hoạch 8 làn xe với nền đường rộng 60 m.

ĐT.770B là dự án mới nhất Vinaconex tham gia tại khu vực Long Thành. Trước đó, doanh nghiệp đã được giao 5 gói thầu thuộc giai đoạn 1 của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành với tổng giá trị hợp đồng hơn 8.300 tỷ đồng.

Trong đó, gói thầu 4.6 gồm đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ khu hàng hóa, trị giá gần 1.415 tỷ đồng, đã hoàn thành từ tháng 7/2025.

Các gói thầu còn lại vẫn đang được triển khai, gồm gói 4.7 trị giá hơn 1.166 tỷ đồng, gói 4.8 gần 1.429 tỷ đồng, gói 4.12 hơn 390 tỷ đồng và gói 5.10 trị giá hơn 3.924 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Đáng chú ý, gói thầu 5.10 thuộc Liên danh Vietur là gói thầu xây dựng nhà ga hành khách có quy mô lớn nhất toàn dự án sân bay Long Thành, với tổng giá trị khoảng 35.000 tỷ đồng. Liên danh này gồm nhà thầu đứng đầu IC ISTAS (Thổ Nhĩ Kỳ) cùng nhiều doanh nghiệp xây dựng trong nước như Ricons, Newtecons, SOL E&C, Vinaconex, ATAD, Phục Hưng Holdings, Hawee và Tổng công ty Xây dựng Hà Nội.

Trước đó, quá trình lựa chọn nhà thầu gói 5.10 từng nhận nhiều kiến nghị. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện đúng quy định, đồng thời khẳng định quá trình thẩm định hồ sơ kỹ thuật được tiến hành khách quan và minh bạch.

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Tuấn Khôi

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