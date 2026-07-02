Vinaconex chốt ngày trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 8%

Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex (MCK: VCG, sàn HoSE) vừa công bố Quyết định của HĐQT về phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

Cụ thể, ngày 15/7/2026 tới đây, Vinaconex sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 8%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 800 đồng.

Với gần 646,5 triệu cổ phiếu VCG đang lưu hành trên thị trường, Vinaconex sẽ phải chi khoảng gần 517,2 tỷ đồng để chi trả cổ tức cho cổ đông đợt này. Ngày thanh toán dự kiến 14/8/2026.

Cũng trong ngày 15/7/2026, Vinaconex sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ phát hành hơn 51,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025. Tỷ lệ thực hiện quyền 8%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 8 cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

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Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 517 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Nếu hoàn tất đợt trả cổ tức, vốn điều lệ của Vinaconex sẽ tăng từ gần 6.465 tỷ đồng lên mức gần 6.982 tỷ đồng.

Trong diễn biến mới đây, Vinaconex vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam (Viwaseen, MCK: VIW, sàn UPCoM).

Cụ thể, từ ngày 28/5/2026 đến ngày 10/6/2026, Vinaconex đã bán thành công 35,4 triệu cổ phiếu VIW, tương đương 61% vốn điều lệ Viwaseen bằng phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, Vinaconex giảm sở hữu từ 86,01% xuống còn 25% (tương ứng 14,505 triệu cổ phần), qua đó không còn là công ty mẹ của Viwaseen.

Trong khi đó, Vinaconex báo cáo đã mua vào thành công hơn 2,2 triệu cổ phiếu GTD của Công ty Cổ phần Giầy Thượng Đình như đăng ký trước đó. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận vào ngày 12/6/2026.

Sau giao dịch, Vinaconex đã tăng tỷ lệ sở hữu trực tiếp từ 0% lên 24,03% vốn và trở thành cổ đông lớn tại Giầy Thượng Đình.



