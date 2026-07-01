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1 doanh nghiệp Việt Nam xuất hiện trong báo cáo tài chính của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance

| | Doanh nghiệp

1 doanh nghiệp Việt Nam xuất hiện trong báo cáo tài chính của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance

Ngày 30/6, Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ công bố báo cáo thu nhập năm 2025 với Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance.

Trong báo cáo về Phó Tổng thống Vance, một doanh nghiệp Việt Nam xuất hiện là Vietnam Omega Books. Đây là CTCP Sách Omega Việt Nam, thường được biết đến là Omega Plus Books.

1 doanh nghiệp Việt Nam xuất hiện trong báo cáo tài chính của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance- Ảnh 1.

Đây là khoản tạm ứng bản quyền mà nhà xuất bản từ Việt Nam trả cho JD Vance Enterprise để dịch và phát hành bản tiếng Việt của cuốn hồi ký nổi tiếng "Hillbilly Elegy". Đây là cuốn sách đã đưa ông Vance trở nên nổi tiếng trước khi ông bước vào chính trường.

Con số được ghi nhận ở đây là 5.500 USD﻿ .

Theo bản kê khai, thu nhập của Phó Tổng thống JD Vance trong năm 2025 dao động trong khoảng từ 1,44 triệu đến 7,4 triệu USD, vì báo cáo không đưa con số chính xác mà chỉ có ước tính.

Nguồn thu lớn nhất tiếp tục đến từ cuốn hồi ký nổi tiếng Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis , với khoản tiền bản quyền từ nhà xuất bản HarperCollins được ghi nhận ở mức 1 triệu-5 triệu USD, chiếm phần lớn tổng thu nhập. Bên cạnh đó, cuốn sách còn mang lại nguồn thu đáng kể từ các hợp đồng xuất bản nước ngoài, với khoảng 24 khoản tạm ứng và tiền bản quyền từ các nhà xuất bản tại Trung Quốc, Đức, Ba Lan, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Litva, Việt Nam và nhiều quốc gia khác, tổng cộng khoảng 164.843 USD.

﻿Ngoài ra, ông còn có thu nhập từ đầu tư mạo hiểm, cổ phiếu, cho thuê bất động sản, tiền tiết kiệm.

Còn bản kê khai của Tổng thống Trump cho thấy nhiều liên kết với Việt Nam. Nổi bật nhất là dự án golf Trump International Hưng Yên. Ghi nhận từ bản kê khai năm 2025 so với năm trước ﻿không có nhiều thay đổi, vẫn là phí bản quyền (license fee) 5 triệu USD cho thương hiệu Trump tại dự án golf.

1 doanh nghiệp Việt Nam xuất hiện trong báo cáo tài chính của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance- Ảnh 2.

Dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu được khởi công vào tháng 5/2025, do Trump Organization - tập đoàn của gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump và Công ty Hưng Yên - thành viên Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) hợp tác triển khai.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 39.700 tỷ đồng (tương đương khoảng 1,5 tỷ USD), trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 4.000 tỷ đồng, còn chi phí xây dựng và triển khai dự án khoảng 35.700 tỷ đồng.

Trí Đức

markettimes.vn

Từ Khóa:
trump, Vance

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