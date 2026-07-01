Doanh nghiệp "nhà" Đèo Cả thay cùng lúc ba Phó Tổng giám đốc

CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HoSE: HHV) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi nhân sự cấp cao.

Theo đó, HĐQT miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Lê Bách, ông Nguyễn Văn Ân và bà Nguyễn Quỳnh Mai kể từ ngày 29/6.

Doanh nghiệp cho biết ba nhân sự trên được điều động để đảm nhận các nhiệm vụ mới theo sự phân công của HHV và công ty mẹ là CTCP Tập đoàn Đèo Cả. Sau khi các quyết định có hiệu lực, cả ba không còn là người nội bộ của HHV.

Trong ba lãnh đạo vừa được miễn nhiệm, ông Nguyễn Lê Bách sinh năm 1988, là kỹ sư xây dựng cầu đường. Ngoài vị trí Phó Tổng giám đốc HHV, ông còn là Phó Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Đèo Cả và Tổng giám đốc CTCP Xây dựng Đèo Cả.

Ông Nguyễn Văn Ân sinh năm 1982, tốt nghiệp Học viện Tài chính chuyên ngành Kế toán. Ông hiện còn giữ chức Kế toán trưởng tại CTCP Đầu tư Phát triển Khu đô thị Nam Quảng Ngãi và CTCP Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam, đồng thời là Kiểm soát viên CTCP Quản lý và Khai thác đường cao tốc Đèo Cả.

Trong khi đó, bà Nguyễn Quỳnh Mai sinh năm 1993, tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng và không kiêm nhiệm chức vụ tại doanh nghiệp khác.

Ở chiều ngược lại, HHV bổ nhiệm ba Phó Tổng giám đốc mới gồm ông Khương Văn Cương, ông Hồ Đình Chung và ông Phạm Lê Huy. Trong đó, ông Phạm Lê Huy đồng thời giữ chức Trưởng Văn phòng đại diện của HHV tại TP HCM. Thời hạn bổ nhiệm kéo dài đến khi có quyết định khác của HĐQT.

Việc kiện toàn ban điều hành diễn ra trong bối cảnh HHV mở rộng hoạt động đầu tư và khai thác hạ tầng giao thông. Doanh nghiệp hiện là đơn vị chủ lực trong hệ sinh thái Đèo Cả, hoạt động ở các lĩnh vực đầu tư, quản lý khai thác, xây dựng công trình giao thông và tham gia nhiều dự án cao tốc theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Năm 2025, HHV ghi nhận doanh thu hợp nhất 3.801 tỷ đồng, tăng gần 15% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 671 tỷ đồng, tăng 35,6% và cũng là mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp hoạt động.

Bước sang năm 2026, HHV đặt mục tiêu doanh thu 4.468 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 766 tỷ đồng, tăng lần lượt 18% và 14% so với kết quả năm trước.

Kết thúc quý I, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 907 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 217 tỷ đồng, tăng tương ứng 19% và hơn 20% so với cùng kỳ. Qua đó, HHV hoàn thành khoảng 20% kế hoạch doanh thu và hơn 28% mục tiêu lợi nhuận cả năm.