Ra quyết định khởi tố hàng loạt Giám đốc, Phó Giám đốc, lãnh đạo doanh nghiệp
Các bị can bị khởi tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo quy định tại khoản 1 Điều 193 Bộ luật Hình sự.
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Ngày 24/4/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa đã kiểm tra đột xuất đồng loạt đối với Công ty TNHH TM & DV nông sản TAKLA (địa chỉ: KĐT Lê Hồng Phong 1, phường Nam Nha Trang) và Công ty TNHH XNK Nhật Pháp (địa chỉ: KĐT Lê Hồng Phong 1, phường Nam Nha Trang).
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại Công ty TAKLA có gần 1.300 sản phẩm thực phẩm mang nhãn hiệu TAKLA (gồm: kẹo táo đỏ kẹp sữa lạc đà nhân hạt điều, táo đỏ Tân Cương, trà sữa dưỡng vị, mật lê tuyết thủy tinh, táo mật, trà dưỡng vị - ủ vị Vân Nam, mật kỷ tử cam túc, mật gừng quế hoa hồng, hắc kim táo...).
Ngoài ra còn phát hiện, thu giữ hơn 250 thùng nguyên liệu (gồm: táo đỏ, kỳ tử...) và các loại máy móc phục vụ hoạt động sản xuất, đóng gói hàng hóa của cơ sở.
Qua công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa xác định:
Đ.V.C (Giám đốc Công ty TNHH XNK Nhật Pháp) và P.B.H (Giám đốc Công ty TNHH TM & DV nông sản TAKLA) cùng đặt mua nguyên liệu táo đỏ, kỷ tử… không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chỉ đạo nhân viên phân loại, pha trộn theo công thức tự xây dựng, gói vào bao bì sản phẩm “Táo đỏ kẹp sữa lạc đa nhân hạt điều TAKLA”, “Mật Lê Tuyết TAKLA” để bán ra thị trường nhưng không kiểm nghiệm chất lượng và công bố sản phẩm theo quy định.
Sau đó, L.T.K.H (Phó Giám đốc Công ty TNHH TM & DV nông sản TAKLA) đăng tải, giới thiệu và chào bán sản phẩm ra thị trường trên các sàn thương mại điện tử TikTok Shop và Shopee thông qua các tài khoản “Vân Nam Natural”, “Táo đỏ Takla Tân Cương”.
Kết quả giám định của cơ quan chức năng có thẩm quyền xác định các mẫu thực phẩm “Táo đỏ kẹp sữa lạc đa nhân hạt điều TAKLA” (lô sản xuất ngày 16/11/2025) và “Mật Lê Tuyết TAKLA” (lô sản xuất ngày 20/01/2026) là hàng giả.
Ngày 19/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và Quyết định khởi tố bị can đối với P.B.H, Đ.V.C, L.T.K.H về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo quy định tại khoản 1 Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2025.
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
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