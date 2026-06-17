Khởi tố gần 190 bị can lừa đảo mua bán kỳ nghỉ

Bước đầu xác định, các công ty này chiếm đoạt của gần 500 bị hại với số tiền trên 181,4 tỷ đồng.

Còn tại TP. Hồ Chí Minh, sau thời gian xác minh, điều tra, sáng 17/6, Công an TP. Hồ Chí Minh đã đồng loạt khám xét và bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đến đường dây bán các gói sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo quy mô lớn.

Có hai hình thức lừa đảo chính được các đối tượng thực hiện là mua bán kỳ nghỉ nhằm chiếm đoạt tiền và chuyển nhượng kỳ nghỉ để lừa đảo chiếm đoạt tiền, trong khi thực tế không bán kỳ nghỉ cho khách nào.

Lợi dụng tâm lý nhiều người cao tuổi muốn bán lại các thẻ kỳ nghỉ với giá cao hơn giá mua ban đầu đã dẫn đến những biến tướng và phát sinh loại tội phạm của hình thức mua bán thẻ kỳ nghỉ thời gian qua.