Một tập đoàn Việt Nam khiến thế giới phải chú ý: Doanh thu 9 tỷ USD, trả lương 53,7 triệu đồng/tháng, tổng tài sản gần 400.000 tỷ đồng

Theo báo cáo công bố thông tin định kỳ năm 2025, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) ghi nhận tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất đạt 223.085 tỷ đồng, tăng khoảng 15,2% so với năm 2024. Quy đổi tương đối, con số này tương đương gần 9 tỷ USD.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 57.688 tỷ đồng, tăng khoảng 6,2% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 44.638 tỷ đồng, tăng khoảng 6,4%. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước đạt 42.290 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản hợp nhất của Viettel đạt 396.968 tỷ đồng, tăng khoảng 15,2% so với cuối năm 2024. Vốn chủ sở hữu hợp nhất đạt 224.916 tỷ đồng, tăng khoảng 9,2%.

Đáng chú ý, trong cơ cấu tài sản của Viettel, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 177.438 tỷ đồng vào cuối năm 2025, tăng so với mức 153.033 tỷ đồng hồi đầu năm. Con số này tương đương gần 45% tổng tài sản hợp nhất của tập đoàn.

Một chỉ tiêu đáng chú ý khác là thu nhập bình quân của người lao động tại công ty mẹ Viettel đạt 53,7 triệu đồng/người/tháng. Quy đổi theo tỷ giá hiện tại, mức này tương đương hơn 2.000 USD/tháng. Trung bình toàn bộ tập đoàn, thu nhập bình quân người lao động đạt 36 triệu đồng/người/tháng.

Riêng trong giai đoạn 2020-2025, doanh thu của Viettel tăng trưởng bình quân khoảng 8,5%/năm. Lợi nhuận trước thuế tăng bình quân khoảng 7,9%/năm. Tổng tài sản tăng nhanh hơn, với tốc độ bình quân khoảng 10,2%/năm trong cùng giai đoạn.

Trước đó, tại Hội nghị quân chính tổng kết năm 2025, doanh thu của Viettel ở thị trường nước ngoài tăng 23,9%, mức cao nhất trong 9 năm qua. Trong 10 quốc gia mà Viettel đầu tư, tập đoàn giữ vị trí nhà mạng lớn nhất tại 7 thị trường, gồm Lào, Campuchia, Myanmar, Đông Timor, Burundi, Haiti và Mozambique.

Dấu ấn quốc tế là một trong những điểm nổi bật trong hành trình phát triển của Viettel. Từ một doanh nghiệp viễn thông trong nước, tập đoàn đã mở rộng hoạt động ra nhiều khu vực, xây dựng hạ tầng viễn thông, cung cấp dịch vụ số và từng bước tạo vị thế tại các thị trường nước ngoài.

﻿Một dấu ấn đáng chú ý khác là Viettel được Brand Finance xếp số 1 thế giới về sức mạnh thương hiệu trong lĩnh vực viễn thông năm 2026. Theo công bố, Viettel đạt chỉ số Sức mạnh Thương hiệu (BSI) 89,9/100 và được xếp hạng AAA+, mức cao nhất trong thang đánh giá của Brand Finance

Về giá trị thương hiệu, Viettel được định giá 7,9 tỷ USD, là doanh nghiệp viễn thông lớn nhất Đông Nam Á, thuộc Top 20 thương hiệu viễn thông thế giới và là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất góp mặt trong bảng xếp hạng Top Global 500.

Không chỉ là nhà mạng viễn thông

Tại thị trường trong nước, Viettel tiếp tục mở rộng hạ tầng số. Năm 2025, tập đoàn cho biết đã đạt lũy kế 30.000 trạm 5G, đồng thời khởi công 3 trung tâm dữ liệu quy mô lớn và siêu lớn.

Bên cạnh viễn thông, Viettel còn tham gia các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu sản xuất, logistics và chuyển đổi số. Trong năm 2025, tập đoàn cho biết đã sản xuất hàng loạt và đưa vào trang bị cho Bộ Quốc phòng nhiều loại vũ khí trọng điểm; đồng thời thử nghiệm thành công một loại vũ khí chiến lược công nghệ cao có tầm xa mới.

Ở mảng nghiên cứu, Viettel công bố 406 bài báo khoa học quốc tế, sở hữu 175 bằng sáng chế trong nước và 41 bằng sáng chế quốc tế. Tập đoàn cũng tham gia phát triển hạ tầng logistics, cửa khẩu thông minh và triển khai một số nền tảng chuyển đổi số cho khu vực công.