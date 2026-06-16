DIC Hospitality và CBRE Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược

Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển của DIC Hospitality, đồng thời khẳng định định hướng chuẩn hóa công tác quản lý vận hành theo các tiêu chuẩn chuyên nghiệp và thông lệ quốc tế.



Trong khuôn khổ sự kiện, DIC Hospitality chính thức công bố thương hiệu DIC OPUS SERVICES – cung cấp các giải pháp quản lý vận hành bất động sản toàn diện cho tòa nhà văn phòng, chung cư và trung tâm thương mại.

Được phát triển trên nền tảng 36 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý khách sạn và dịch vụ lưu trú, DIC OPUS SERVICES hướng tới việc xây dựng các chuẩn mực vận hành hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hiệu quả khai thác và gia tăng giá trị cho các dự án bất động sản.

Đồng hành cùng quá trình phát triển thương hiệu DIC OPUS SERVICES, DIC Hospitality đã hợp tác CBRE Việt Nam trở thành đối tác chiến lược trong lĩnh vực tư vấn quản lý vận hành các dự án mang thương hiệu DIC OPUS SERVICES cũng như DIC Landmark.

DIC Landmark là khối căn hộ du lịch cao cấp thuộc Dự án Trung tâm Hội nghị Triển lãm Quốc tế Vũng Tàu, do DIC Hospitality giao Chi nhánh DIC Star Landmark Vũng Tàu trực tiếp quản lý, vận hành và khai thác. Tọa lạc tại vị trí trung tâm Vũng Tàu, gần các trục giao thông trọng điểm và chỉ cách bãi biển khoảng 150m, DIC Landmark gồm 166 căn hộ được thiết kế hiện đại, đáp ứng nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng và sinh sống của du khách, chuyên gia trong và ngoài nước.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Vũ Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc DIC Hospitality, cho biết trên cơ sở định hướng Tập đoàn DIC, DIC Hospitality được giao nhiệm vụ phát triển thương hiệu DIC OPUS SERVICES; đồng thời trực tiếp thương thảo, ký kết và triển khai các nội dung liên quan đến công tác tư vấn quản lý vận hành DIC Landmark.

Theo ông Vũ Thanh Bình, việc ra mắt DIC OPUS SERVICES đánh dấu sự mở rộng hoạt động của DIC Hospitality từ lĩnh vực quản lý khách sạn và dịch vụ lưu trú sang quản lý vận hành bất động sản toàn diện. Kế thừa nền tảng 36 năm kinh nghiệm, thương hiệu được định hướng trở thành đơn vị cung cấp các giải pháp quản lý vận hành chuyên nghiệp cho tòa nhà văn phòng, chung cư và trung tâm thương mại, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hiệu quả khai thác và gia tăng giá trị tài sản cho các chủ đầu tư, khách hàng.

Đối với DIC Landmark, DIC Hospitality kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành không gian sống, nghỉ dưỡng và đầu tư chất lượng cao, được vận hành chuyên nghiệp, an toàn và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của các chuyên gia, khách lưu trú dài hạn và các nhà đầu tư.

DIC Hospitality đã hợp tác với CBRE Việt Nam – một trong những đơn vị tư vấn và quản lý bất động sản hàng đầu thế giới – trở thành đối tác chiến lược trong lĩnh vực tư vấn quản lý vận hành. Sự hợp tác này được xây dựng trên cơ sở uy tín toàn cầu, kinh nghiệm thực tiễn phong phú cùng năng lực tư vấn chuyên sâu của CBRE trong lĩnh vực quản lý bất động sản. Ông Vũ Thanh Bình cho biết: "Chúng tôi kỳ vọng rằng, với sự đồng hành của CBRE, DIC Landmark sẽ được xây dựng trên nền tảng quản trị bài bản, minh bạch và hiệu quả, đồng thời trở thành cơ sở để DIC Hospitality từng bước hoàn thiện các tiêu chuẩn vận hành cho các dự án trong hệ sinh thái DIC OPUS SERVICES. Qua đó, chất lượng dịch vụ tiếp tục được nâng cao, chi phí vận hành được tối ưu, giá trị tài sản được gia tăng và mang lại những lợi ích thiết thực, lâu dài cho khách hàng cũng như các nhà đầu tư".

"DIC OPUS SERVICES thể hiện khát vọng của chúng tôi trong việc từng bước xây dựng những chuẩn mực vận hành chuyên nghiệp cho các dự án bất động sản do DIC Hospitality quản lý. DIC Landmark là dự án đầu tiên được triển khai theo định hướng này. Chúng tôi tin tưởng rằng việc hợp tác với CBRE Việt Nam sẽ giúp DIC Hospitality tiếp cận những kinh nghiệm, quy trình và tiêu chuẩn quản trị tiên tiến của thế giới, từ đó nâng cao chất lượng vận hành, gia tăng hiệu quả khai thác và tạo nền tảng phát triển bền vững cho các dự án trong hệ sinh thái DIC OPUS SERVICES", ông Vũ Thanh Bình nhấn mạnh.

Sự hợp tác giữa DIC Hospitality và CBRE hướng tới mục tiêu xây dựng mô hình vận hành hiệu quả cho Tòa nhà DIC Landmark, qua đó tạo nền tảng để DIC Hospitality từng bước hoàn thiện hệ thống quản lý vận hành cho các dự án trong hệ sinh thái DIC OPUS SERVICES. Thông qua sự đồng hành của CBRE, DIC Hospitality sẽ tiếp cận và áp dụng những kinh nghiệm, quy trình và thông lệ quản trị tiên tiến, từng bước nâng cao năng lực quản trị, chất lượng dịch vụ và hiệu quả khai thác tài sản.

DIC Hospitality xác định việc áp dụng các tiêu chuẩn quản lý vận hành chuyên nghiệp là yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao năng lực quản trị, gia tăng hiệu quả khai thác tài sản và bảo đảm sự phát triển bền vững cho các dự án. Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát huy đội ngũ vận hành hiện có, đồng thời tiếp nhận các kinh nghiệm, quy trình và chuẩn mực tiên tiến từ CBRE để từng bước chuẩn hóa toàn diện hoạt động quản lý vận hành tại Tòa nhà DIC Landmark. Kinh nghiệm và nền tảng vận hành được tích lũy từ Tòa nhà DIC Landmark sẽ là cơ sở để DIC Hospitality từng bước hoàn thiện năng lực quản lý vận hành, phát triển DIC OPUS SERVICES trở thành thương hiệu quản lý vận hành bất động sản chuyên nghiệp trong thời gian tới.

Bà Đặng Phương Hằng, Tổng Giám đốc CBRE Việt Nam, cho biết CBRE rất vinh dự khi được hợp tác, là đối tác chiến lược của DIC Hospitality trong lĩnh vực tư vấn quản lý vận hành, đồng thời đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu DIC OPUS SERVICES.

"Việc DIC Hospitality ra mắt DIC OPUS SERVICES cho thấy tầm nhìn dài hạn và sự đầu tư nghiêm túc đối với lĩnh vực quản lý vận hành bất động sản – một yếu tố ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì giá trị tài sản và nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Với hơn 23 năm hoạt động tại Việt Nam cùng kinh nghiệm quản lý nhiều dự án khách sạn, nghỉ dưỡng, căn hộ và tổ hợp thương mại quy mô lớn, CBRE cam kết đồng hành cùng DIC Hospitality trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn vận hành chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững cho DIC Landmark cũng như các dự án mang thương hiệu DIC OPUS SERVICES trong tương lai", bà Đặng Phương Hằng chia sẻ.

Những dấu mốc được công bố tại sự kiện lần này thể hiện quyết tâm của DIC Hospitality trong việc hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ bất động sản, nâng cao năng lực quản lý vận hành và gia tăng giá trị bền vững cho các dự án do Tập đoàn DIC đầu tư. Đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới, trong đó DIC OPUS SERVICES sẽ từng bước khẳng định vai trò là thương hiệu quản lý vận hành bất động sản chuyên nghiệp của DIC Hospitality.

Ông Vũ Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc DIC Hospitality và bà Đặng Phương Hằng - Tổng Giám đốc CBRE Việt Nam ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa DIC Hospitality và CBRE Việt Nam.

Ông Vũ Đức Truyện - Phó Tổng Giám đốc Công ty DIC Hospitality và bà Chu Thị Minh Ngọc - Giám đốc Bộ phận Quản lý Bất động sản CBRE Việt Nam ký kết Hợp đồng tư vấn quản lý vận hành DIC Landmark

Lãnh đạo DIC Hospitality tặng hoa và quà cho Lãnh đạo CBRE Việt Nam nhằm đánh dấu mối quan hệ tốt đẹp của hai bên.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn DIC, Chủ tịch HĐQT DIC Hospitality (áo dài) chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu tại lễ ký kết.



