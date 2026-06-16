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Ai là Tổng giám đốc mới cho hãng taxi của ông Phạm Nhật Vượng?

| | Doanh nghiệp

Ai là Tổng giám đốc mới cho hãng taxi của ông Phạm Nhật Vượng?

Ông Nguyễn Quốc Tuấn (sinh năm 1977) - Trợ lý Chủ tịch Tập đoàn Vingroup được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc, thay thế ông Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1992).

Theo nội dung đăng ký doanh nghiệp cập nhật ngày 16/6, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM đã có sự thay đổi nhân sự cấp cao khi ông Nguyễn Quốc Tuấn (sinh năm 1977) được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc, thay thế ông Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1992).

Cùng với vị trí điều hành, ông Tuấn cũng trở thành người đại diện theo pháp luật của GSM thay cho ông Thanh. Trong khi đó, bà Phạm Thu Hương (sinh năm 1969) tiếp tục đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật thứ hai của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn được biết đến là Trợ lý Chủ tịch Tập đoàn Vingroup.

Động thái thay đổi nhân sự diễn ra trong bối cảnh GSM đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.

Đầu tháng 6, Green SM chính thức đưa vào vận hành dịch vụ taxi điện Green SM Limo tại New Delhi (Ấn Độ) với dòng xe VinFast Limo Green. Chỉ sau ít ngày ra mắt, ứng dụng Green SM đã vươn lên vị trí số 1 trong hạng mục Du lịch trên App Store tại quốc gia này. Ấn Độ hiện là thị trường nước ngoài thứ tư của hãng, sau Lào, Indonesia và Philippines.

Tại Philippines, Green SM cũng vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác với 75 doanh nghiệp vận tải và hợp tác xã địa phương. Theo kế hoạch, doanh nghiệp dự kiến triển khai đội xe gần 18.500 chiếc, gồm các mẫu VinFast VF 5, Herio Green và Limo Green thông qua hình thức đầu tư trực tiếp và cho thuê dài hạn.

Trước đó, GSM công bố kế hoạch đầu tư 500 triệu USD trong giai đoạn đầu tại Philippines, hướng tới nâng tổng vốn đầu tư lên 1 tỷ USD, đồng thời tạo ra từ 20.000 đến 70.000 việc làm cho thị trường này.

Để phục vụ chiến lược mở rộng quy mô, VinFast và GSM đã ký biên bản ghi nhớ hồi tháng 5/2026, theo đó VinFast dự kiến cung cấp khoảng 1 triệu ô tô điện cho GSM trong giai đoạn 2026-2030.

Không chỉ tập trung vào Đông Nam Á và Nam Á, GSM được cho là đang nghiên cứu khả năng mở rộng hoạt động sang châu Âu và Mỹ. Theo Reuters, doanh nghiệp cũng lên kế hoạch thực hiện IPO tại Hong Kong vào năm tới với mục tiêu huy động khoảng 200 triệu USD.

Vingroup được tăng sở hữu tại GSM, VinEnergo: “Ông Phạm Nhật Vượng không nhận được đồng nào từ giao dịch này”

Yên Chi

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