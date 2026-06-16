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Chỉ còn 15 ngày nữa, doanh nghiệp có nhiều lao động nữ cần đặc biệt lưu ý chính sách này

| | Doanh nghiệp

Từ ngày 1/7/2026, một chính sách mới liên quan trực tiếp đến quyền lợi của lao động nữ sẽ chính thức có hiệu lực. Doanh nghiệp có nhiều nhân sự nữ cần cập nhật để tránh bỏ sót quyền lợi của người lao động.

Theo Luật Dân số 2025, trường hợp sinh con thứ hai, thời gian nghỉ của lao động nữ là 7 tháng. Đây là điểm mới đáng chú ý so với mức nghỉ thông thường 6 tháng hiện nay.

Cũng trong trường hợp vợ sinh con thứ hai, lao động nam được nghỉ 10 ngày làm việc khi vợ sinh con.

Như vậy, từ ngày 1/7/2026, lao động nữ sinh con thứ hai sẽ được nghỉ dài hơn 1 tháng so với mức thông thường.

Tuy nhiên, cần lưu ý chính sách này chỉ áp dụng cho trường hợp sinh con thứ hai, không áp dụng cho con thứ ba trở đi.

Nói cách khác, lao động nữ sinh con thứ ba trở đi không thuộc diện được nghỉ 7 tháng theo chính sách mới này, mà vẫn thực hiện theo chế độ hiện hành, thông thường là 6 tháng.

Riêng trường hợp sinh đôi trở lên sẽ áp dụng theo quy định riêng của pháp luật lao động về thời gian nghỉ thêm theo số con trong cùng một lần sinh.

Luật Dân số cũng giao Chính phủ hướng dẫn điều kiện, thủ tục thực hiện chính sách trên. Vì vậy, doanh nghiệp cần theo dõi văn bản hướng dẫn để cập nhật quy chế nhân sự, quy trình chấm công, hồ sơ hưởng chế độ và kế hoạch bố trí lao động thay thế khi cần thiết.

Với người lao động, điểm cần nhớ là từ 1/7/2026, nếu sinh con thứ hai và đáp ứng điều kiện theo hướng dẫn, lao động nữ sẽ có thêm 1 tháng nghỉ so với mức thông thường. Đây là một trong những chính sách mới nhằm hỗ trợ người lao động, gia đình và góp phần duy trì mức sinh thay thế.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
chính sách

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