Diễn biến mới tại siêu dự án 12 tỷ USD của Việt Nam

Ảnh: PV Drilling

Sáng ngày 8/6, Công ty TNHH MTV Địa vật lý Giếng khoan Dầu khí (PVD Logging) – đơn vị thành viên của Tổng công ty PV Drilling và Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam - Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (PQPOC) đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kéo thả thiết bị trong lòng giếng (Slickline) cho Dự án Phát triển mỏ khí Lô B.

Ông Lê Trần Minh Trí – Phó Tổng Giám đốc PQPOC cho biết hợp đồng cung cấp dịch vụ kéo thả thiết bị trong lòng giếng là một trong những hạng mục công việc quan trọng phục vụ hoạt động khoan và khai thác sắp tới của Dự án Phát triển mỏ khí Lô B.

Chuỗi dự án khí - điện Lô B - Ô Môn là dự án trọng điểm quốc gia, có tổng mức đầu tư gần 12 tỷ USD, bao gồm ba hợp phần: Thượng nguồn: Phát triển mỏ khí Lô B&48/95 và Lô 52/97 ngoài khơi Tây Nam Việt Nam, cách bờ khoảng 220 km, độ sâu nước khoảng 77 m; trung nguồn: Hệ thống đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn dài 431 km; hạ nguồn: Tổ hợp bốn nhà máy điện khí Ô Môn I-IV với tổng công suất khoảng 3.800 MW.

Tổng thầu công trình Giàn công nghệ trung tâm Dự án phát triển mỏ khí Lô B là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải (PTSC M&C) - đơn vị thành viên của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC - mã CK: PVS).

PTSC được thành lập năm 1976, trải qua 49 năm hình thành và phát triển, PTSC là Tổng công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ kỹ thuật dầu khí, công nghiệp tại Việt Nam, và là thương hiệu lớn trên thị trường dịch vụ dầu khí, công nghiệp trong khu vực.

Lĩnh vực hoạt động chính của PTSC là cung cấp các loại hình dịch vụ kỹ thuật cho các ngành dầu khí, năng lượng, công nghiệp, trong đó có nhiều loại hình dịch vụ mang tính chiến lược, chất lượng cao, mũi nhọn, đã phát triển và được chuyên nghiệp hóa đạt trình độ quốc tế như: EPCI công trình biển; EPC công trình công nghiệp; Kho nổi chứa, xử lý và xuất dầu thô FSO/FPS0; Tàu dịch vụ dầu khí; Khảo sát địa chấn, địa chất và công trình ngầm; Lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình biển; Cảng dịch vụ, Dịch vụ cung ứng nhân lực kỹ thuật và các Dịch vụ cho dự án năng lượng tái tạo.

PTSC cung cấp các dịch vụ thiết kế, mua sắm, chế tạo, thi công, vận chuyển, lắp đặt, đấu nối và chạy thử với hơn 60 dự án ngoài khơi và dự án công nghiệp.

﻿Kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm 2026 ghi nhận PTSC đạt gần 8.700 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 45% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 435 tỷ đồng, tăng % so với cùng kỳ.