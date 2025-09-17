Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

8 tháng rực rỡ của Petrovietnam: Doanh thu 702.000 tỷ, lợi nhuận 42.100 tỷ vượt 78% kế hoạch, nhấn nút đầu tiên cho siêu dự án 12 tỷ USD

17-09-2025 - 08:15 AM | Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này đứng thứ 11 ở Đông Nam Á, với quy mô tổng tài sản trên 1 triệu tỷ đồng và vốn chủ sở hữu trên 540.000 tỷ đồng.

8 tháng rực rỡ của Petrovietnam: Doanh thu 702.000 tỷ, lợi nhuận 42.100 tỷ vượt 78% kế hoạch, nhấn nút đầu tiên cho siêu dự án 12 tỷ USD- Ảnh 1.

Dàn khoan PVN

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) là doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và đứng thứ 11 ở Đông Nam Á, với quy mô tổng tài sản trên 1 triệu tỷ đồng và vốn chủ sở hữu trên 540.000 tỷ đồng. Đây cũng là doanh nghiệp phi ngân hàng có tổng tài sản 1 triệu tỷ duy nhất của Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Số liệu tổng hợp 8 tháng đầu năm 2025 cho biết, tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 702 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 42,1 nghìn tỷ đồng, vượt 78% kế hoạch 8 tháng.

Đặc biệt, với số nộp ngân sách Nhà nước đạt 100,6 nghìn tỷ đồng, Petrovietnam đã hoàn thành vượt 10% kế hoạch cả năm, về đích trước 4 tháng. Hoạt động đầu tư cũng được đẩy mạnh với giá trị thực hiện đạt 29,5 nghìn tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ.

Về sản xuất, hầu hết các chỉ tiêu quan trọng đều hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Sản lượng khai thác dầu thô đạt 7,21 triệu tấn, vượt 15,6% kế hoạch 8 tháng. Các sản phẩm chủ lực khác cũng ghi nhận sản lượng cao, bao gồm: sản xuất điện đạt 19,85 tỷ kWh, sản xuất xăng dầu các loại đạt 8,52 triệu tấn, và sản xuất đạm đạt 1,28 triệu tấn.

8 tháng rực rỡ của Petrovietnam: Doanh thu 702.000 tỷ, lợi nhuận 42.100 tỷ vượt 78% kế hoạch, nhấn nút đầu tiên cho siêu dự án 12 tỷ USD- Ảnh 2.

Nguồn: PVN

So với cùng kỳ năm 2024, nhiều lĩnh vực tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao, nổi bật là sản xuất NPK tăng 52,8% và Polypropylene tăng 30,2%. Nếu xét riêng trong tháng 8 so với tháng 7, lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ ghi nhận mức tăng gấp 3,8 lần.

Về mặt dự án, Dự án Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam đã đón dòng dầu đầu tiên sớm hơn kế hoạch, trong khi Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV – công trình đầu tiên trong siêu dự án khí-điện Lô B – Ô Môn đã được khởi công.

Siêu dự án Lô B - Ô Môn là một trong những dự án khí - điện lớn nhất của Việt Nam với tổng vốn đầu tư lên tới gần 12 tỷ USD﻿.

Về đối ngoại, tháng 8/2025, PVN đã ký kết một loạt thỏa thuận hợp tác với các đối tác năng lượng hàng đầu của Hàn Quốc. Ở trong nước, tập đoàn cũng đẩy mạnh hợp tác với UBND TP. Cần Thơ để xây dựng trung tâm năng lượng và ký kết với Tập đoàn tư nhân Sovico nhằm thúc đẩy các chuỗi liên kết mới.

Tập đoàn nhà nước triệu tỷ của Việt Nam muốn đầu tư hơn 24 tỷ USD vào năng lượng tái tạo ở Cần Thơ

PV

