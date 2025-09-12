10 doanh nghiệp lãi nhất Việt Nam: Viettel soán ngôi PVN, ACB lần đầu lọt top, Hòa Phát tái xuất trong khi VIB và FPT 'biến mất'

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã vươn lên vị trí số 1 trong Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2025

Ngày 12/9/2025, Vietnam Report phối hợp cùng VietNamNet công bố Bảng xếp hạng PROFIT500 – Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2025. Báo cáo năm nay cho thấy một bức tranh đa chiều, nền kinh tế vĩ mô có nhiều tín hiệu tích cực và sự dịch chuyển chiến lược của các doanh nghiệp sang tăng trưởng bền vững.

Từ vị trí á quân của năm ngoái, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã vươn lên vị trí số 1 . Tập đoàn Công nghiệp - năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) từ vị trí dẫn đầu năm 2024 lùi xuống hạng 2.

Nửa cuối của Top 10 ghi nhận một số xáo trộn khi VietinBank tăng 2 bậc lên hạng 6, trong khi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) và Agribank lần lượt lùi 1 bậc.

ACB lần đầu tiên góp mặt trong Top 10, thay thế cho Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).

Ở khối doanh nghiệp tư nhân, hai vị trí dẫn đầu không có sự thay đổi, với Techcombank và ACB tiếp tục khẳng định vị thế. Tuy nhiên, VPBank đã có cú bứt phá mạnh mẽ khi tăng 3 bậc lên hạng 3.

Sự kiện nổi bật nhất là sự trở lại của Hòa Phát ở vị trí thứ 6, sau một năm vắng bóng, trong khi Vinamilk lại ghi nhận sự sụt giảm đáng kể xuống hạng 9. Bảng xếp hạng năm nay cũng không còn ghi nhận sự có mặt của VIB và FPT.

Những thay đổi trên bảng xếp hạng diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam nửa đầu năm 2025 cho thấy sức bật mạnh mẽ. Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 7,52% , mức cao nhất trong gần hai thập kỷ. Môi trường kinh doanh cũng ghi nhận sự sôi động trở lại khi số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 7 tháng đầu năm tăng 10,6% so với cùng kỳ, và chỉ số PMI ngành sản xuất duy trì trên ngưỡng 50 điểm trong hai tháng liên tiếp (tháng 7-8).

Tuy nhiên, sự phục hồi này chưa đồng đều. Dù 59,7% doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận, vẫn còn 38,8% doanh nghiệp suy giảm, cho thấy một bộ phận không nhỏ vẫn đang gặp khó khăn trong việc thích ứng với các biến động của thị trường.

Mặc dù bối cảnh vĩ mô khởi sắc, hiệu quả hoạt động lại cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực kinh tế. Số liệu từ báo cáo cho thấy khối doanh nghiệp FDI tiếp tục dẫn đầu về hiệu quả, với tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) đạt 13,3% và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) ở mức 28,2% . Một điểm sáng đáng chú ý là khối Doanh nghiệp Nhà nước, đây là khu vực duy nhất ghi nhận chỉ số ROE được cải thiện, tăng từ 15,7% lên 17,4% , cho thấy những nỗ lực tái cơ cấu đang bắt đầu mang lại kết quả.

Trước thực trạng đó, các doanh nghiệp đã có sự thay đổi mang tính lịch sử trong định hướng chiến lược. Báo cáo năm nay chỉ ra cú nhảy vọt đáng kinh ngạc của yếu tố Phát triển bền vững (CSR), khi tỷ lệ doanh nghiệp ưu tiên chiến lược này đã tăng từ 9,6% trong năm 2024 lên 47,4% vào năm 2025. Song song đó, tư duy quản trị rủi ro cũng được nâng lên một tầm cao mới, với tỷ lệ lựa chọn tăng từ 32,8% lên 52,6% . Đầu tư vào công nghệ và chuyển đổi số vẫn là ưu tiên hàng đầu với 78,9% doanh nghiệp lựa chọn.

Dù vậy, sự dịch chuyển chiến lược này không diễn ra trên một con đường bằng phẳng. Cộng đồng doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, từ các biến động địa chính trị, chính sách thuế quan quốc tế, áp lực chi phí, cho đến những rào cản nội tại như thủ tục hành chính

Trước bối cảnh đó, những nỗ lực cải cách thể chế mạnh mẽ của Chính phủ được xem là động lực quan trọng để tháo gỡ các "điểm nghẽn". Các động thái quyết liệt tập trung vào việc cắt giảm thủ tục hành chính, thực thi thông điệp "không hình sự hóa các quan hệ kinh tế", và tạo điều kiện thuận lợi hơn để doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực đã trực tiếp củng cố niềm tin cho thị trường. Điều này được phản ánh rõ qua tâm lý lạc quan hơn của doanh nghiệp vào tháng 8/2025 so với giai đoạn đầu năm

Những cải cách này đã có tác động tích cực, phản ánh qua tâm lý lạc quan hơn của thị trường. Dù niềm tin vào các kịch bản tăng trưởng cao đã phục hồi vào tháng 8/2025, nhưng vẫn còn sự phân hóa, phụ thuộc nhiều vào diễn biến kinh tế toàn cầu và các chính sách điều hành trong nước.

Mặc dù tâm lý thị trường đã tích cực hơn, kỳ vọng lớn nhất của cộng đồng doanh nghiệp vẫn tập trung vào sự minh bạch và nhất quán trong chính sách (với 84,2% lựa chọn) cùng khả năng tiếp cận các nguồn lực một cách công bằng ( 63,2% ). Điều này cho thấy, để sự phục hồi và chuyển dịch chiến lược diễn ra bền vững, doanh nghiệp cần một môi trường kinh doanh ổn định và có thể dự báo được.