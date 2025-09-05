Lần đầu tiên một doanh nghiệp công nghệ - viễn thông trở thành doanh nghiệp có lợi nhuận lớn nhất Việt Nam

Với mục tiêu tôn vinh vai trò quan trọng của doanh nghiệp trong công cuộc phát triển kinh tế và tinh thần phụng sự xã hội, CafeF đã công bố hệ thống vinh danh CafeF Lists gồm hai bảng danh sách PRIVATE 100 và VNTAX 200 – tôn vinh các doanh nghiệp có đóng góp ngân sách lớn nhất cho Việt Nam.

Trong đó, VNTAX 200 là danh sách quy tụ tất cả các doanh nghiệp có mức nộp ngân sách trong năm tài chính từ 200 tỷ đồng trở lên (bao gồm cả các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, FDI, liên doanh). Còn PRIVATE 100 là danh sách dành riêng cho khối doanh nghiệp tư nhân với mức nộp ngân sách từ 100 tỷ đồng trở lên.

Với tổng cộng hàng trăm nghìn tỷ đồng đóng góp từ các doanh nghiệp hàng đầu, đây là bảng vinh danh nộp ngân sách duy nhất phản ánh toàn diện mức độ đóng góp của doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực kinh tế.

Đứng đầu danh sách những doanh nghiệp đã nộp ngân sách lớn nhất trong năm 2024 tiếp tục là những cái tên quen thuộc như PVN, Viettel, Vingroup… với số đã nộp lên đến vài chục nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Thành công trong hoạt động kinh doanh, tạo ra lợi nhuận cao là một trong những yếu tố then chốt giúp các doanh nghiệp này trở thành những đơn vị nộp ngân sách lớn nhất cả nước. Do đó, bên cạnh các khoản đóng góp vào ngân sách, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp này cũng là những con số rất được quan tâm.

Thống kê của CafeF cho thấy, trong năm 2024, có 9 doanh nghiệp góp mặt trong câu lạc bộ lợi nhuận tỷ đô – tức có lợi nhuận trước thuế đạt từ 25.000 tỷ đồng trở lên. Câu lạc bộ này có sự góp mặt của PetroVietnam, Viettel, Vinhomes cùng 6 ngân hàng.

Trong nhiều năm qua, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) liên tục giữ vị trí là doanh nghiệp có lợi nhuận lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, sau khi đạt đỉnh 76.000 tỷ vào năm 2022, lợi nhuận của PetroVietnam đã có 2 năm liên tục sụt giảm, xuống còn 46.000 tỷ đồng trong năm 2024. Trong khi đó, lợi nhuận của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) đã tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 54.000 tỷ đồng, vươn lên vị trí số một.

Mức lợi nhuận đạt được trong năm 2024 của Viettel và cả 6 ngân hàng trong nhóm đều là mức cao nhất trong lịch sử của các đơn vị này.

Năm 2024, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Viettel tăng trưởng 17% lên 54.337 tỷ đồng – lần đầu tiên vượt mốc 50.000 tỷ, qua đó cũng ghi dấu việc lần đầu tiên doanh nghiệp có lợi nhuận lớn nhất Việt Nam là một đơn vị trong lĩnh vực công nghệ - viễn thông.

Trong nhóm ngân hàng, Vietcombank có năm thứ 2 lợi nhuận đạt trên 40.000 tỷ đồng. Các ngân hàng khác có lợi nhuận dao động trong khoảng từ 28-32 nghìn tỷ đồng.

Trong bối cảnh thị trường viễn thông bão hòa, thành công về lợi nhuận của Viettel không thể không nhắc đến tầm nhìn chiến lược của tập đoàn này, khi đã mở rộng hoạt động kinh doanh ra khỏi ngành viễn thông truyền thống, trở thành nhà cung cấp các sản phẩm, dịch vụ số hàng đầu.

Năm 2024, lĩnh vực giải pháp công nghệ thông tin của Viettel tăng trưởng 38%, chiếm 40% tổng doanh thu, giữ vững vị trí số một trong lĩnh vực đầu tư công tại Việt Nam. Không chỉ ở trong nước, tại các thị trường nước ngoài, Viettel cũng mở rộng kinh doanh nhiều dịch vụ khác: Dịch vụ ví điện tử với gần 33 triệu thuê bao; dịch vụ chuyển phát tại Lào, Campuchia, Myanmar; dịch vụ an ninh mạng tại 11 quốc gia.

Mức tăng trưởng của toàn tập đoàn Viettel trong năm 2024 có sự đóng góp không nhỏ của Viettel Global khi lợi nhuận của doanh nghiệp này trong năm qua đã tăng ấn tượng từ 3.900 lên 10.700 tỷ đồng.

Việc Viettel vươn lên dẫn đầu không chỉ là thành công của riêng tập đoàn, mà còn là một tín hiệu tích cực, cho thấy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên công nghệ, đổi mới sáng tạo đang diễn ra mạnh mẽ.

Thành công của các doanh nghiệp, cũng chính là nền tảng quan trọng để Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đạt các mục tiêu chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.