Vietjet bứt phá mạnh mẽ trong sáu tháng đầu năm 2025: Doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng mạnh, khởi công dự án Long Thành

30-08-2025 - 21:08 PM | Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (HOSE: VJC) công bố báo cáo tài chính sau kiểm toán sáu tháng đầu năm 2025 với kết quả tăng trưởng vượt bậc, khẳng định tầm vóc quốc tế, thu hút đầu tư, xây dựng Việt Nam trở thành trung tâm động lực phát triển hàng không của khu vực và thế giới.

Trong nửa đầu năm 2025, ﻿ Vietjet đã khai thác 79.000 chuyến bay, vận chuyển 14,4 triệu hành khách, đóng góp hơn 4.528 tỷ đồng thuế, phí cho ngân sách Nhà nước.

Doanh thu vận tải hàng không đạt 35.601 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 1.600 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Doanh thu hợp nhất 35.837 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 1.651 tỷ đồng, tăng tới 65%.

Vietjet đã khai thác 79.000 chuyến bay, vận chuyển 14,4 triệu hành khách, đóng góp hơn 4.528 tỷ đồng thuế, phí cho ngân sách Nhà nước. Các chỉ số tài chính lành mạnh, thanh khoản tốt, tài sản hợp nhất vượt 112.000 tỷ đồng.

Vietjet bứt phá mạnh mẽ trong sáu tháng đầu năm 2025: Doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng mạnh, khởi công dự án Long Thành- Ảnh 1.

Đầu tư đội tàu bay hiện đại, ghi dấu ấn toàn cầu

Trong sáu tháng, Vietjet đặt hàng 20 tàu bay A330neo với Airbus, nâng tổng số tàu bay A330neo đã đặt lên 40, trở thành hãng có đơn hàng A330neo lớn nhất thế giới.

Tại Paris Air Show 2025, Vietjet ký đơn hàng lịch sử 100 tàu bay A321neo kèm 50 quyền chọn mua – thương vụ lớn nhất trong ngành, đưa Vietjet vào Top 10 hãng hàng không sở hữu đội tàu bay đặt hàng lớn nhất toàn cầu.

Vietjet và Rolls-Royce cũng đã ký kết đặt hàng thêm 40 động cơ Trent 7000 để vận hành 20 tàu bay thân rộng Airbus A330neo, nâng tổng số động cơ Trent 7000 mà Vietjet đã đặt lên con số 80.

Khởi công dự án chiến lược tại Long Thành

Vietjet bứt phá mạnh mẽ trong sáu tháng đầu năm 2025: Doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng mạnh, khởi công dự án Long Thành- Ảnh 2.

Vietjet chính thức khởi công Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng Tàu bay tại Long Thành, gồm hangar số 3 và 4, có khả năng bảo dưỡng cùng lúc 10 tàu bay theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây là dự án trọng điểm trong chuỗi 80 công trình chào mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Song song, Vietjet triển khai tự phục vụ mặt đất tại các sân bay lớn, nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu vận hành và mang lại trải nghiệm vượt trội cho hành khách.

Vietjet được AirlineRatings vinh danh là “Hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất thế giới”. Forbes Việt Nam xếp hạng Vietjet trong Top 5 doanh nghiệp có doanh thu cao nhất 2024 và Top 50 công ty niêm yết tốt nhất 2025.

Với nền tảng tài chính vững mạnh, chiến lược đội tàu hiện đại và các dự án hạ tầng then chốt, Vietjet đang sẵn sàng bứt phá trong nửa cuối 2025, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và vươn xa toàn cầu, khẳng định tầm vóc quốc tế, thu hút đầu tư, xây dựng Việt Nam trở thành trung tâm động lực phát triển hàng không của khu vực và thế giới.

