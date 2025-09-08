Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Viettel là doanh nghiệp có số nộp ngân sách từ lợi nhuận lớn nhất

08-09-2025 - 15:31 PM | Doanh nghiệp

Mới đây, CafeF đã công bố danh sách VNTAX 200 – Top doanh nghiệp có mức nộp ngân sách trong năm tài chính từ 200 tỷ đồng trở lên. Trong đó, điểm sáng là có nhiều doanh nghiệp có khoản nộp ngân sách từ lợi nhuận tương đối lớn.

Số doanh nghiệp nộp ngân sách trên 1.000 tỷ đồng ở VNTAX 200 lên tới 130 doanh nghiệp. Trong đó, có 17 công ty nộp trên 10.000 tỷ đồng – theo danh sách hiện đã thu thập được.

Tổng nộp ngân sách của 100 doanh nghiệp trong danh sách VNTAX200 đạt 724.000 tỷ đồng (tăng 100.000 tỷ đồng so với năm trước). Trong đó, chỉ riêng 10 doanh nghiệp dẫn đầu đã chiếm gần ½, đạt 362.000 tỷ đồng.

Nhận định về danh sách này, TS. Nguyễn Văn Phụng, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý Thuế Doanh nghiệp Lớn, Tổng cục Thuế (nay là Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn, Cục Thuế) cho rằng để tạo nguồn thu NSNN bền vững, cần dựa vào sự phát triển của doanh nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Do đó, bên cạnh những khoản nộp ngân sách đặc thù liên quan đến lĩnh vực kinh doanh (như thuế tài nguyên, tiêu thụ đặc biệt của các doanh nghiệp dầu khí – xăng dầu hay thuế đất của các doanh nghiệp bất động sản…) thì một trong những thước đo được đánh giá là công bằng và bền vững là những khoản nộp ngân sách đến từ lợi nhuận (thuế thu nhập doanh nghiệp, kết chuyển lợi nhuận nộp ngân sách)…

Nếu xét riêng những doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất từ thuế thu nhập doanh nghiệp và kết chuyển lợi nhuận nộp ngân sách, có thể thấy ba cái tên dẫn đầu là Viettel, PVN và Vingroup. Trong đó, Viettel là cái tên nổi bật nhất cả về quy mô nộp lẫn cơ cấu các khoản nộp.

“Trong danh sách này, cũng phải nói, Viettel - một doanh nghiệp nhà nước - là một trong những đơn vị tôi có độ tin tưởng rất cao. Xứng đáng trong một trong những doanh nghiệp là người con của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ” - ông Nguyễn Văn Phụng đánh giá.

Viettel là doanh nghiệp có số nộp ngân sách từ lợi nhuận lớn nhất- Ảnh 1.

Nộp ngân sách của Viettel năm 2024 lên tới 46.300 tỷ đồng, tăng 17% so với năm trước, thể hiện vai trò trụ cột của doanh nghiệp này trong việc đóng góp vào nguồn lực tài chính quốc gia.

Khoản nộp ngân sách của Viettel chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh: bên cạnh hơn 8.300 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp, tập đoàn này cũng nộp gần 30.000 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế về ngân sách nhà nước, tổng cộng là khoảng 38.000 tỷ nộp ngân sách là xuất phát từ lợi nhuận của tập đoàn.

Mức nộp này cao hơn rất nhiều so với con số tương tự (thuế TNDN & lợi nhuận sau thuế nộp ngân sách) của các doanh nghiệp nhà nước có mức nộp lớn khác như PetroVietnam (hơn 22.000 tỷ), SCIC hay Satra…

Lợi nhuận tích cực của Viettel đến từ tăng trưởng viễn thông trong nước, cũng như phát triển kinh doanh quốc tế. Với thị trường quốc tế, Viettel ghi nhận doanh thu tăng trưởng trên 17%. Dòng tiền chuyển về nước 467 triệu USD, vượt kế hoạch năm. Nhờ đó, Viettel đã hoàn vốn tại 5 thị trường nước ngoài. Đến hết năm ngoái, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư của tập đoàn này đạt 85% - sớm hơn lộ trình đề ra.

Định hướng trở thành tập đoàn công nghệ toàn cầu, doanh nghiệp hiện đang nghiên cứu, sản xuất và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ cao, cũng như vận hành các trung tâm dữ liệu lớn nhất Việt Nam. Ấn tượng là trong năm 2024, doanh thu giải pháp số của Viettel cũng tăng trưởng 38%, chiếm 40% tổng doanh thu của tập đoàn.

Kim Ngân

Nhịp sống thị trường

Sự kiện: CAFEF LISTS

