Tập đoàn nhà nước triệu tỷ của Việt Nam muốn đầu tư hơn 24 tỷ USD vào năng lượng tái tạo ở Cần Thơ

16-09-2025 - 10:37 AM | Doanh nghiệp

Tập đoàn nhà nước triệu tỷ của Việt Nam muốn đầu tư hơn 24 tỷ USD vào năng lượng tái tạo ở Cần Thơ

PetroVietnam là đơn vị đóng góp lớn nhất vào ngân sách với 77.400 tỷ đồng (theo số cho năm tài chính 2024), mức nộp của PetroVietnam thậm chí còn lớn hơn tổng mức nộp của 100 doanh nghiệp có thứ hạng từ 101 đến 200.

Theo Cổng TTĐT thành phố Cần Thơ và Báo Cần Thơ, ngày 15/9, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Văn Lâu chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam – PVN) về tiến độ xây dựng, đề xuất Dự án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái Petrovietnam tại thành phố Cần Thơ.

Tại buổi làm việc, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI), đơn vị trực thuộc PVN, đã trình bày Đề án nghiên cứu và đề xuất mô hình Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái (CN-NLST) Petrovietnam tại thành phố Cần Thơ. Trung tâm được định hướng là hệ sinh thái năng lượng sạch, hóa chất xanh và dịch vụ công nghệ cao, gắn kết với lợi thế nông nghiệp của toàn vùng ĐBSCL.

Tập đoàn nhà nước triệu tỷ của Việt Nam muốn đầu tư hơn 24 tỷ USD vào năng lượng tái tạo ở Cần Thơ- Ảnh 1.

Theo Petrovietnam, mô hình Trung tâm công nghiệp năng lượng sinh thái (Trung tâm) tại Cần Thơ tích hợp 3 cụm chức năng cộng sinh, gồm: cụm năng lượng sạch, cụm công nghiệp phân bón, hóa chất xanh và cụm nông sản, logistics, dịch vụ kỹ thuật, cảng chuyên dụng, trung tâm nghiên cứu - đào tạo nhân lực cùng khu đô thị sinh thái...

Dự kiến đến năm 2030, Petrovietnam sẽ đầu tư 2,9 tỷ USD thực hiện các dự án sản xuất khí công nghiệp, sản phẩm xanh, tuần hoàn, với quy mô 65ha tại Trung tâm Điện lực Ô Môn; đến năm 2035 sẽ đầu tư 2 tỷ USD vào các dự án cung cấp và phân phối khí, kho cảng LNG, nhà máy Bio-methanol… với quy mô 88ha tại các vị trí gần Trung tâm Điện lực Ô Môn; đến năm 2050 Petrovietnam sẽ đầu tư 19,4 tỷ USD vào các dự án năng lượng tái tạo tại Khu công nghiệp Sông Hậu và cảng biển Trần Đề…

Tập đoàn nhà nước triệu tỷ của Việt Nam muốn đầu tư hơn 24 tỷ USD vào năng lượng tái tạo ở Cần Thơ- Ảnh 2.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Văn Lâu khẳng định thành phố ủng hộ chủ trương xây dựng Trung tâm CN-NLST Petrovietnam tại thành phố Cần Thơ. Ông nhấn mạnh, đây là mô hình mới, quy mô lớn, hiện đại, có tầm nhìn dài hạn đến năm 2050, phù hợp với chiến lược phát triển của thành phố sau khi sáp nhập.

Chủ tịch UBND thành phố cũng nhấn mạnh hiệu quả toàn diện mà dự án mang lại: về kinh tế, dự án sẽ thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo nguồn thu ngân sách lớn; về xã hội, sẽ mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao đời sống người dân, giảm tệ nạn xã hội; về môi trường, dự án góp phần giảm phát thải CO2, tiến tới mục tiêu NetZero.

Tuy nhiên, để dự án khả thi, ông yêu cầu PVN và các sở, ngành sớm nghiên cứu cụ thể về cơ chế, cơ chế đặc thù, cơ chế đặc biệt quy hoạch, đất đai... Tập đoàn cần rà soát các khu vực dọc sông Hậu, quốc lộ 91B, các khu, cụm công nghiệp đã quy hoạch để lựa chọn vị trí phù hợp.

PVN là doanh nghiệp phi ngân hàng duy nhất tại Việt Nam có tài sản hợp nhất đạt trên 1 triệu tỷ đồng.﻿

Trí Đức

