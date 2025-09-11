Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Doanh nghiệp 1 triệu tỷ duy nhất của Việt Nam lần đầu hé lộ về nhiên liệu cho tàu ngầm Kilo và máy bay quân sự

11-09-2025 - 12:49 PM | Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này đứng thứ 11 ở Đông Nam Á, với quy mô tổng tài sản trên 1 triệu tỷ đồng và vốn chủ sở hữu trên 540.000 tỷ đồng.

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) là doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và đứng thứ 11 ở Đông Nam Á, với quy mô tổng tài sản trên 1 triệu tỷ đồng và vốn chủ sở hữu trên 540.000 tỷ đồng. Đây cũng là doanh nghiệp phi ngân hàng 1 triệu tỷ duy nhất của Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Tại Triển lãm Thành tựu Đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" diễn ra vừa qua, nhiều sản phẩm ít được biết đến của Petrovietnam lại gây bất ngờ cho khách tham quan.

Đó là những sản phẩm gắn liền với mục tiêu phát triển xanh, đảm bảo an ninh quốc phòng và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực năng lượng, như: Xăng sinh học E10, các loại nhiên liệu cho quốc phòng (Jet A-1K, Ron83, Diesel L62) và nhiên liệu hàng không bền vững cho máy bay thương mại.


Doanh nghiệp 1 triệu tỷ duy nhất của Việt Nam lần đầu hé lộ về nhiên liệu cho tàu ngầm Kilo và máy bay quân sự- Ảnh 1.

Xăng sinh học E10

Xăng sinh học E10 – loại nhiên liệu pha trộn 90% xăng khoáng và 10% ethanol sinh học. Đây là xu hướng toàn cầu nhằm giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, bảo vệ môi trường và giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Các nghiên cứu cho thấy, sử dụng E10 giúp cắt giảm từ 3 - 7% lượng khí CO2 so với xăng khoáng thông thường. Ở nhiều quốc gia như Mỹ, Brazil, Thái Lan, E10 đã trở thành loại nhiên liệu phổ biến.

Tại Việt Nam, Petrovietnam với các đơn vị thành viên như PVOIL, BSR đã tiên phong trong sản xuất, phân phối E10, góp phần thực hiện chiến lược năng lượng quốc gia và cam kết Net Zero vào năm 2050.

Từ 1/8/2025, 3 thành phố gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng đã triển khai bán xăng E10. Theo lộ trình dự kiến vừa được Bộ Công Thương công bố, từ đầu năm 2026 sẽ bắt đầu triển khai bán xăng sinh học E10 trên cả nước.

Nhiên liệu dành cho quân sự

Đây là lĩnh vực ít được công bố rộng rãi, nhưng đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh – quốc phòng.

Hiện nay, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất của BSR, đơn vị thành viên của Petrovietnam đã sản xuất thành công nhiều loại nhiên liệu quan trọng cho quân đội Việt Nam.

Cụ thể như, Jet A-1K, nhiên liệu hàng không dành cho máy bay quân sự, phục vụ các sự kiện trọng đại, là loại nhiên liệu dùng cho các máy bay quân sự trong đại lễ quốc gia. Hay loại Ron83, là loại xăng chuyên dụng cho xe quân sự; Diesel L62, loại nhiên liệu đặc thù dùng cho đội tàu ngầm Kilo của Hải quân Việt Nam.

Trước đây, những loại nhiên liệu này phải nhập khẩu từ nước ngoài,. Việc tự chủ sản xuất trong nước không chỉ tiết kiệm ngoại tệ mà quan trọng hơn là giúp Việt Nam không bị phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài, nhất là trong bối cảnh địa tình hình đại chính trị quốc tế biến động phức tạp.

Doanh nghiệp 1 triệu tỷ duy nhất của Việt Nam lần đầu hé lộ về nhiên liệu cho tàu ngầm Kilo và máy bay quân sự- Ảnh 2.

Nhiên liệu hàng không bền vững (SAF)

Theo giới thiệu tại triển lãm, đơn vị thành viên của Petrovietnam đã nghiên cứu, sản xuất thành công nhiên liệu hàng không bền vững pha thành phần FAS. Đây là công nghệ tiên tiến, được quốc tế khuyến khích nhằm thay thế một phần nhiên liệu hóa thạch bằng nguồn nguyên liệu tái tạo, giúp giảm đến 80% khí thải CO2 trong toàn bộ vòng đời sản phẩm.

Sản phẩm này đã được Tổ chức ISC quốc tế chứng nhận đạt tiêu chuẩn bền vững. Đặc biệt, một số chuyến bay thương mại tại Việt Nam đã thử nghiệm sử dụng SAF và ghi nhận hoạt động bay ổn định, an toàn tuyệt đối.

Trong bối cảnh Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) đã yêu cầu các hãng hàng không toàn cầu phải giảm phát thải khí nhà kính, việc Petrovietnam tiên phong nghiên cứu SAF chính là điểm tựa để ngành hàng không Việt Nam đáp ứng chuẩn mực quốc tế, hướng tới mục tiêu Net Zero 2050.

Theo Pha Lê

Doanh nghiệp tiếp thị

