Hòa Phát đặt mục tiêu tăng 40% sản lượng thép trong năm 2026, trả lời về DA trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Tại phiên gặp gỡ nhà đầu tư trong khuôn khổ Hội nghị Emerging Vietnam 2026, bà Phạm Thị Kim Oanh, Giám đốc Tài chính Tập đoàn Hòa Phát (HPG) cho biết, Hòa Phát đặt mục tiêu sản lượng gần 15 triệu tấn thép năm 2026, tăng xấp xỉ 40% so với năm ngoái và là mức cao nhất từ trước đến nay, nhờ Khu liên hợp gang thép Dung Quất 2 vận hành ổn định.

Phần hỏi đáp của Hòa Phát nhận được nhiều câu hỏi từ các quỹ đầu tư trong và ngoài nước.



Hòa Phát dựa trên cơ sở nào để đặt mục tiêu sản lượng gần 15 triệu tấn thép trong năm nay?



Năm 2025, Hòa Phát tiêu thụ 10,6 triệu tấn thép, lần đầu vượt mốc 10 triệu tấn. Năm 2026, mục tiêu được nâng lên gần 15 triệu tấn, trong đó phần tăng thêm chủ yếu là thép cuộn cán nóng (HRC) từ Dung Quất 2 sau khi toàn bộ dây chuyền vận hành ổn định, dự kiến đóng góp thêm 3-4 triệu tấn. Trung bình mỗi tháng, Hòa Phát cung cấp cho thị trường khoảng 1,2 triệu tấn thép cuộn cán nóng, thép xây dựng, thép chất lượng cao.



Nhu cầu thị trường thép đang diễn biến thế nào?



Nhu cầu thép xây dựng đang được hỗ trợ bởi sự phục hồi của đầu tư hạ tầng, giao thông, nhà ở và các dự án xây dựng trên cả nước. Sản lượng tiêu thụ của Hòa Phát nhờ vậy tăng trưởng liên tục, riêng tháng 5 tiếp tục đạt kết quả khả quan, nâng tổng sản lượng thép xây dựng 5 tháng đầu năm lên 2,3 triệu tấn.



Các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đều dự báo GDP Việt Nam năm nay tăng trưởng quanh mức 7%. Trên nền tăng trưởng đó, sản lượng tiêu thụ thép của Hòa Phát dự kiến tăng bình quân 10% mỗi năm.



Giá thép trong nước đã tăng trở lại từ vùng đáy nhiều năm. Hòa Phát có chịu áp lực về việc giữ bình ổn mặt bằng giá vật liệu xây dựng không?



Trên 70% nguyên liệu sản xuất của Hòa Phát phải nhập khẩu, do đó giá bán thép phụ thuộc chủ yếu vào diễn biến giá nguyên liệu trên thị trường thế giới. Hiện giá than luyện cốc ở mức 240 USD/tấn, cao gần gấp đôi so với giai đoạn trước xung đột Nga và Ukraine, trong khi giá quặng sắt 62% Fe duy trì quanh ngưỡng 104 USD/tấn. Khi giá nguyên liệu tăng, giá thép đầu ra buộc phải điều chỉnh tương ứng.



Biên lợi nhuận ròng của Tập đoàn năm 2025 ở mức 9% và năm nay dự kiến duy trì 9-10%, cho thấy giá bán tăng phản ánh chi phí đầu vào chứ không nhằm mở rộng lợi nhuận. Bên cạnh đó, chuỗi sản xuất quy mô lớn, khép kín cùng hệ thống cảng nước sâu tại Dung Quất tiếp nhận được tàu tải trọng đến 200.000 DWT giúp Hòa Phát giảm thiểu tác động từ biến động giá hàng hóa và tối ưu chi phí vận chuyển.



Chính sách thuế chống bán phá giá đối với HRC nhập khẩu tác động ra sao đến hoạt động tiêu thụ của Tập đoàn?



Thuế chống bán phá giá áp với HRC nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ chỉ áp dụng cho hàng tiêu thụ tại thị trường nội địa nhằm bảo vệ sản xuất trong nước; doanh nghiệp nhập HRC để sản xuất hàng xuất khẩu không thuộc diện chịu thuế này. Thực tế, sản lượng HRC tiêu thụ nội địa của Hòa Phát đã tăng rõ rệt, vừa nhờ chính sách phòng vệ thương mại, vừa nhờ nguồn cung mới từ Dung Quất 2. Với năng lực 9 triệu tấn HRC mỗi năm, Tập đoàn kỳ vọng lấp đầy công suất trong 1-2 năm tới.



Sau năm 2027, Hòa Phát có kế hoạch mở rộng mảng thép như thế nào?



Đến năm 2027, công suất dự kiến nâng lên 18 triệu tấn, gồm 9 triệu tấn HRC và 9 triệu tấn thép dài (thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao), với nguồn bổ sung từ nhà máy thép lò điện công suất 700.000 tấn tại Long An và việc mở rộng các nhà máy hiện hữu. Lò điện được lựa chọn cho khu vực phía Nam vì nơi đây không có lợi thế về quặng sắt và than nhưng có nguồn phế liệu dồi dào, đồng thời phù hợp với lộ trình giảm cường độ phát thải carbon của Tập đoàn. Cho giai đoạn xa hơn, Hòa Phát cũng đang làm thủ tục để đầu tư xây dựng dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Phú Yên (Đắk Lắk).



Về sản phẩm, Tập đoàn phát triển theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu, gia tăng tỷ trọng các dòng thép chất lượng cao, hiện chiếm trên 60% sản lượng, phục vụ cơ khí chế tạo, sản xuất ô tô, đóng tàu, dầu khí, kết cấu thép và năng lượng. Hòa Phát cũng là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất đầu tư sản xuất được thép cuộn cán nóng. Nhà máy thép ray và thép đặc biệt tại Dung Quất đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến cho ra sản phẩm vào quý 2/2027, phục vụ các dự án đường sắt trọng điểm của Việt Nam và xuất khẩu ra thị trường quốc tế.



Việc tham gia dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng mang lại cơ hội gì cho Hòa Phát?

Hòa Phát đang tham gia một số dự án hạ tầng và đô thị quy mô lớn theo chủ trương của Nhà nước, trong đó có dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại Hà Nội, với tinh thần đóng góp vào các công trình trọng điểm quốc gia trong giai đoạn đất nước đẩy mạnh đầu tư hạ tầng.



Về nguồn lực, các khu đô thị trong dự án được triển khai theo hình thức cuốn chiếu, nguồn thu từ khu vực hoàn thành trước sẽ quay vòng tái đầu tư cho các hạng mục tiếp theo, nhờ đó không tạo áp lực vốn dồn vào một thời điểm. Biên lợi nhuận của mảng này không cao nhưng duy trì đều đặn, tạo dòng tiền ổn định. Dù vậy, bất động sản dự kiến chiếm tối đa 30% cơ cấu doanh thu, lợi nhuận; thép vẫn là ngành kinh doanh cốt lõi của Hòa Phát.﻿