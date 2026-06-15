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Hòa Phát có kiến nghị mới sau khi đầu tư nhà máy thép ray cao tốc 10.000 tỷ

| | Doanh nghiệp

Dự án Nhà máy sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt của Hòa Phát khởi công trong năm 2025, sẵn sàng cung cấp sản phẩm ray, phụ kiện đường sắt đạt tiêu chuẩn quốc tế ngay trong năm 2027.

Phối cảnh Dự án Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất

Sáng 15/6, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên chủ trì Hội thảo công nghiệp vật liệu, công nghiệp cơ khí và chế tạo Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Theo VOV, phát biểu tại Hội thảo, ông Phan Bội Châu, Trưởng Ban đường sắt tập đoàn Hòa Phát (mã CK: HPG) kiến nghị, phải ban hành sớm một bộ tiêu chuẩn để làm kim chỉ nam cho các doanh nghiệp có thể bám theo, dẫn hướng trong quá trình triển khai tự chủ hóa ngành công nghiệp đường sắt của mình.

Trước đó, chia sẻ trên ﻿Báo Chính phủ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoà Phát Nguyễn Việt Thắng cho biết, để đồng hành với Chính phủ, Hòa Phát đã đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt, khởi công trong năm 2025, sẵn sàng cung cấp sản phẩm ray, phụ kiện đường sắt đạt tiêu chuẩn quốc tế ngay trong năm 2027.

Hòa Phát nhận thức được tầm quan trọng của việc làm chủ công nghệ, tự chủ sản xuất vật liệu cốt lõi cho hạ tầng công nghiệp đường sắt quốc gia, tránh phụ thuộc và nhập khẩu, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương.

Ông Nguyễn Việt Thắng đề xuất kỳ vọng các thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng thời gian tới sẽ được giải quyết nhanh hơn để không bỏ lỡ các thời cơ phát triển.

Ông cũng kiến nghị rằng cần có thông điệp mạnh hơn nữa trong ủng hộ, bảo vệ sản xuất trong nước nói chung như chính sách đảm bảo cạnh tranh lành mạnh và đầu ra ổn định cho doanh nghiệp.

"Hoà Phát không xin cơ chế đặc biệt. Chúng tôi chỉ xin được đứng trong hàng ngũ những đơn vị có năng lực tham gia vào chiến lược công nghiệp hóa của đất nước." - Ông Thắng cho biết

Trong cuộc gặp gỡ của Thường trực Chính phủ với doanh nghiệp về nhiệm vụ, giải pháp để doanh nghiệp tư nhân tăng tốc, bứt phá, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới vào tháng 2/2026, ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát bày tỏ về nhà máy sản xuất ray, đầu tư 10.000 tỷ đồng.

Ông Long cho biết, đây là một sản phẩm rất đặc thù, nếu không sử dụng cho dự án thì không biết bán cho ai. Hòa Phát mong muốn có 1 văn bản như một Nghị quyết để các DN yên tâm đầu tư và sản xuất sản phẩm phục vụ dự án.﻿

Trong tháng 10/2025﻿, ông Long cũng bày tỏ với những sản phẩm trong nước đã sản xuất được, đáp ứng đủ nhu cầu, Hòa Phát mong các dự án, chương trình đầu tư của Nhà nước sẽ đặc biệt ưu tiên sử dụng hàng nội địa.

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Ngọc Điệp

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