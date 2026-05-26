Hòa Phát đề xuất bắt tay Vinacomin, Thaco, Vingroup… tái cơ cấu và nghiên cứu khai thác mỏ sắt Thạch Khê

Mỏ sắt Thạch Khê có trữ lượng trên 500 triệu tấn, đã được quy hoạch, thăm dò, khác thác, chế biến theo Quyết định 866/QĐ-TTg ngày 18/07/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành của Việt Nam và quốc tế đều đánh giá thông số quặng sắt tại mỏ Thạch Khê là khá tốt.

Quặng Manhetit, Hematit ở mỏ này là quặng tương đối sạch, phù hợp sản xuất thép chất lượng cao như thép cho dập nguội, sợi thép hàn hồ quang, thép làm cáp thang máy, thép tấm kháng thời tiết, đặc biệt thép cuộn làm tanh bố lốp ô tô (thép tirecord), thép làm đường ray cao tốc và các loại thép chất lượng cao khác.

Tuy nhiên, đến nay mỏ sắt Thạch Khê chưa được khai thác để đáp ứng nhu cầu trong nước, gây lãng phí nguồn lực quốc gia, chảy máu ngoại tệ để nhập khẩu quặng sắt.

Tỉnh Hà Tĩnh và các Bộ ngành còn quan ngại 8 vẫn đề liên quan đến khai thác mỏ Thạch Khê bao gồm: (1) sụt lún bờ moong, (2) áp lực vận chuyển, (3) làm mất nước mặt, (4) rủi ro ảnh hưởng đến môi trường, (5) vấn đề đổ thải, (6) năng lực của nhà đầu tư, (7) thị trường tiêu thụ, (8) công nghệ xử lý kẽm cao trong quặng.

Hòa Phát cho rằng với quy mô và độ khó khai thác tại mỏ quặng sắt Thạch Khê, chỉ có doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam mới đủ năng lực tài chính và kinh nghiệm để triển khai dự án thành công. Mỏ quặng sắt Thạch Khê nằm ở vị trí trung tâm, chiến lược của Việt Nam, cũng không nên giao cho cho Nhà đầu tư có yếu tố nước ngoài để đảm bảo an ninh quốc phòng.

Vì mục tiêu chung phát triển của ngành luyện kim Việt Nam, Hòa Phát sẵn sàng liên danh với các tập đoàn hàng đầu khác của Việt Nam như Vinacomin, Thaco, VinGroup…để cùng nghiên cứu triển khai dự án này.

Thuê chuyên gia đầu ngành khảo sát, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho địa phương và môi trường

Tập đoàn Hòa Phát đề xuất Chính phủ cho chủ trương mời các tổ chức tư vấn, chuyên gia đầu ngành luyện kim và khai thác mỏ trên thế giới tham gia nghiên cứu và đưa ra đánh giá về các vấn đề công nghệ, tác động môi trường và an toàn khai thác đối với mỏ quặng sắt Thạch Khê. Hòa Phát sẵn sàng đóng góp chi phí và cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thuê tư vấn giám sát độc lập trong quá trình thực hiện công việc và tham gia đánh giá nghiên cứu.

Việc khai thác mỏ sắt Thạch Khê cần có phương án sản xuất tuyệt đối an toàn cho địa phương trên cơ sở thăm dò, nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng và khoa học. Nếu đủ điều kiện thì nhanh chóng khai thác, đặc biệt trong giai đoạn vươn mình quan trọng của nền kinh tế. Nếu chưa đủ điều kiện, để dành cho đời sau.

Tập đoàn Hòa Phát là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong top 30 Doanh nghiệp Thép lớn nhất thế giới. Hàng năm, Hòa Phát nộp Ngân sách Nhà nước khoảng 20 nghìn tỷ đông/năm, tạo công văn việc làm cho 40.000 lao động trực tiếp, hàng trăm nghìn lao động gián tiếp thông qua hệ thống đối tác, đại lý, khách hàng.

Đặc biệt, với sản lượng 18 triệu tấn thép vào năm 2027, Hòa Phát góp phần lớn đưa Việt Nam trở thành 1 trong 10 cường quốc sản xuất thép thô lớn nhất thế giới.

Hòa Phát sản xuất được đầy đủ các loại thép đáp ứng mọi nhu cầu của nền kinh tế, đồng thời đẩy mạnh đầu tư theo chiều sâu, sản xuất các loại thép cơ khí chế tạo phục vụ cho các ngành công nghiệp cơ khí chế tạo, năng lượng, công nghiệp đóng tàu, công nghiệp quốc phòng. Nhà máy ray đường sắt cao tốc của Hòa Phát sẽ xuất xưởng sản phẩm chất lượng tương đương với thế giới vào đầu năm 2027, phục vụ mục tiêu xây dựng hệ thống đường sắt do người Việt Nam làm chủ.