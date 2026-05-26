Hãng bay của Sun Group tiếp tục tăng vốn từ 7.300 tỷ lên 13.300 tỷ đồng, thêm 5 thành viên góp vốn mới

Ngày 25/5, Công ty TNHH Hàng không Mặt trời Phú Quốc (Sun PhuQuoc Airways) hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ lần thứ hai kể từ khi thành lập, nâng vốn từ 7.300 tỷ đồng lên 13.300 tỷ đồng, tương ứng bổ sung thêm 6.000 tỷ đồng. Đây là lần tăng vốn thứ hai của hãng, tiếp nối đợt tăng từ 1.000 tỷ lên 7.300 tỷ đồng được thực hiện vào cuối năm 2025.

Sau khi tăng vốn, cơ cấu sở hữu của Sun PhuQuoc Airways mở rộng từ 5 lên 10 thành viên góp vốn.

Về nhóm 5 thành viên cũ, ông Trịnh Hải Đông là thành viên cá nhân duy nhất trong đợt này bỏ thêm vốn, tăng từ 1.350,5 tỷ lên 2.123,6 tỷ đồng, tương ứng 15,97%.

Các thành viên còn lại giữ nguyên vốn góp từ lần trước. ﻿Ngoài ông Trịnh Hải Đông, các cổ đông cá nhân khác gồm Nguyễn Xuân Hậu (2.457 tỷ đồng, 18,47%) và Huỳnh Phan Hoàng Nhật Thiên (1.971 tỷ đồng, 14,82%). Tuy nhiên, phần nắm giữ của họ đã bị "pha loãng".

﻿Công ty TNHH Đầu tư Tập đoàn Mặt Trời vẫn giữ nguyên giá trị vốn góp 1.423,5 tỷ đồng nhưng tỷ lệ sở hữu giảm từ 19,5% xuống còn 10,7%. Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc cũng giữ nguyên 98 tỷ đồng, tương ứng 0,74%.

Về nhóm thành viên mới gia nhập, đáng chú ý nhất là Công ty TNHH Lan Anh – Phú Quốc với mức góp vốn 2.593,5 tỷ đồng, chiếm 19,5% vốn điều lệ – trở thành thành viên góp vốn lớn nhất của hãng tính theo giá trị tuyệt đối.

Thực chất, đây cũng là 1 công ty trong hệ sinh thái Sun Group. Theo thông tin từ vốn điều lệ, có 2 cái tên gắn liền với Sun Group tại đây là CTCP Mặt trời Hà Nam với 23,25% và Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc với 29,48%.

Bốn thành viên mới còn lại đều góp vốn đồng đều ở mức 658,35 tỷ đồng mỗi bên (4,95%), gồm: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn (trụ sở tại TP. HCM), Công ty TNHH Công viên Châu Á (Đà Nẵng), Công ty TNHH Tập đoàn Sun World (Đà Nẵng) và Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu (TP. HCM). Các pháp nhân này đều thuộc hệ sinh thái Sun Group.

Ông Trịnh Hải Đông, sinh năm 1997, tiếp tục nắm vai trò Chủ tịch HĐQT của hãng bay.﻿

Kể từ khi khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên vào ngày 1/11/2025, Sun PhuQuoc Airways đã nhanh chóng mở rộng mạng bay. Hãng hiện khai thác các đường bay nội địa trọng yếu gồm Hà Nội – Phú Quốc, TP. HCM – Phú Quốc, Đà Nẵng – Phú Quốc, đồng thời đã khai trương các đường bay quốc tế đến Đài Bắc, Seoul và mới nhất là Hồng Kông vào ngày 22/5/2026, đánh dấu tuyến quốc tế thứ ba liên tiếp được mở trong chưa đầy hai tháng.